Explicația primarului PSD din Focșani pentru refuzul lui Iohannis de a numi miniștrii la Transporturi și Dezvoltare: Pentru că nu avem un ortodox care să ne conducă, deşi suntem un popor ortodox

Primarul din Focșani a declarat, la postul local de televiziune Atlas TV, că, "din nefericire, în 2018, când ar fi trebuit să serbăm Centenarul Marii Uniri, în loc să fim marcaţi de o unitate şi o solidaritate, aşa cum ar fi în orice popor civilizat, am fost marcaţi numai de momente de dezbinare şi, parcă mai mult ca oricând, mulţi cetăţeni rău intenţionaţi din afara ţării şi din interiorul ţării, pornind de la cel mai înalt nivel al conducerii acestei ţări, au încercat doar să ne dezbine".Misăilă are și o explicație pentru lipsa titularilor la ministerele Dezvoltării și Transporturilor."Iată că suntem într-o situaţie total neplăcută, ca să ajungem să avem o guvernare ciuntită şi nici în acest moment să nu avem în două ministere extrem de importante miniştri pe post, din considerente mai puţin ortodoxe. Pentru că nu avem un ortodox care să ne conducă, deşi suntem un popor ortodox (..) Nu fac politică, dar este o realitate pe care o trăim, iar ”, a declarat Cristi Misăilă.Întrerupt de moderatoare, care i-a spus că ar vrea să lase la o parte politica, în emisiune, primarul din Focșani a afirmat că el nu face politică, dar "este o realitate pe care o trăim și toate aceste sincope la nivelul cel mai înalt al conducerii țării se răsfrâng la nivel local".Tot din cauza acestor "sincope la nivelul cel mai înalt al conducerii țării" nu este gata nici proiectul de buget pentru acest an, iar cetățenii așteaptă, spune primarul. "Pornind de la atât de marea bucuria Unirii, la marea dezamăgire a dezbinării", concluzionează edilul din Focșani.El a vorbit și despre manifestările organizate la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române, la care a participat și ambasadorul Rusiei, Valeri Kuzmin, invitat de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan: "Ne-am încălzit sufletește, au fost manifestări extraordinare. Numai ce răi pot spune că nu a fost ceva deosebit și am făcut așa cum știm numai noi aici să facem, pentru a comemora înaintașii noștri, care s-au jertfit pentru noi".Anul trecut, primarul Focșaniului a fost în centrul atenției după ce declarat că exodul locuitorilor din Vrancea şi al românilor, în general, este un fals și că, în realitate, românii se întorc în ţară buluc datorită guvernării PSD. "Este o falsă opinie a dumneavoastră că cetăţenii din Focşani părăsesc ţara. Spun cu toată convingerea că sunt foarte mulţi cetăţeni care revin în ţară şi sunt bucuroşi pentru că administraţia publică locală şi judeţeană se preocupă de crearea unor condiţii de viaţă mult mai bune şi prin guvernarea PSD salariul minim pe economie a crescut considerabil, ajungând să fie comparabil cu salariile din ţările unde au lucrat, ceea ce face mult mai atractivă viaţa în România", declara Cristi Misăilă, potrivit Realitatea de Vrancea.