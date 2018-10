Peste 100 de pensionari protestează în Piața Victoriei. Vor pensiile majorate cu 45%

„Pentru mărirea pensiei. Am muncit peste 35 de ani cotizat și am pensia de 969 de lei. Am fost și economist, n-am fost paznic. Ce rău îmi pare de țara asta! Sunt din Slatina. Am venit pentru ce au promis și nu dau”, a spus o pensionară.„Cer să ne mărească pensiile cu 45%, că așa au promis. Eu am lucrat la primărie 29 de ani. Sunt tot din Slatina”, a spus Florica.„Am venit pentru că uitați cum scrie: 45% din salariul brut pe economie, produs în viitoarea Lege a pensiilor care este proiect de lege. Noul Guvern vrea să elimine această prevedere care este în 263/2010. Oricum suntem sub salariul mediu brut pe economie ca pensie. În 2017, salariul mediu era de 3000 de lei și punctul de pensie e 1.100. Oricum vrea, nici legal nu putem să cerem. Am lucrat 36 de ani și grupa de muncă 42. Am lucrat în domeniul metalurgiei. Nu îmi ajunge salariul. Doar pentru datorii și să mănânc. Doamna ministru a dat legea care a spus că majorează toate pensiile cu grupa I și grupa a II-a. Am auzit cu urechile mele. Legea a apărut și nu mărește decât la grupele speciale”, a spus un pensionar din Târgoviște, venit la București pentru protest.