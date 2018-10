Incidente la vot. Un bărbat din Capitală a încercat să fure 80 de buletine de vot dintr-o secție / În Sectorul 3, o secție a fost închisă 2 ore pentru că nu avea președinte; nu știa că a fost desemnat / O secție de votare din Illinois (SUA) nu a fost marcată sau deschisă până acum

O secție de votare din Niles, Illinois (SUA), nu a fost deschisă de la ora începerii votului la referendum și până acum, pentru că președintele nu era acolo și nici nu a marcat locul astfel încât oamenii să poată vota, a semnalat Ioan Țața, președintele Asociației Pro Democrația. Totodată, secția 556 din Sectorul 3 al Capitalei a fost închisă aproape două ore de la începerea votului, pentru că a lipsit președintele desemnat, iar alegătorii arondați au încercat să voteze mergând la altă secție. De asemenea, reprezentanții MAI au informat că un bărbat din București a încercat să fugă cu 80 de buletine pe care le-ar fi luat de pe o masă din secția de votare.









Reprezentanții MAI au informat că un bărbat din București a încercat să fugă cu 80 de buletine pe care le-ar fi luat de pe o masă din secția de votare. Bărbatul a fost prins imediat de jandarmii care păzeau secția.



„O membră a biroului electoral dintr-o secție din București a sesizat faptul că o persoană ar fi luat de pe masă peste 80 de buletine de vot și ar fi încercat să fugă cu ele. Persoana a fost prinsă imediat de jandarmii care asigurau paza secției”, a declarat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, potrivit Mediafax.



Potrivit sursei citate, acestuia i s-a întocmit dosar penal.









O secție de votare din Illinois (SUA) nu a fost marcată sau deschisă până acum





O secție de votare din Niles, Illinois (SUA), nu a fost deschisă de la ora începerii votului la referendum și până acum, pentru că președintele nu era acolo și nici nu a marcat locul astfel încât oamenii să poată vota, a declarat Ioan Țața, președintele Asociației Pro Democrația, pentru Mediafax.



"E o secție din Niles, Illinois, la care atunci când observatorul nostru s-a dus la ora deschiderii ca să stea să observe nu a găsit-o, pentru că acel centru comercial în care ar trebui să aibă loc votarea, unde ambasada a închiriat un spațiu, era complet închis și nu erau niciun fel de semne că ar fi secții de vot acolo", a explicat Ioan Țața de la Pro Democrația.



Acesta a adăugat că Asociația a făcut o sesizare către Biroul Electoral Central (BEC).



"Noi am sesizat BEC, care au un departament care se ocupă de aceste secții din străinătate. Am trimis imaginile și tot ce avem acolo. Se pare că ei au luat legătura și după aceea ne-au răspuns că l-au găsit pe președintele de secție care a întârziat câteva ore la secție și nu a mai deschis-o. Practic președintele de secție era și responsabil să o marcheze. Până la urmă e o problemă pentru că sunt cetățeni care și ei căutau, la pachet cu observatorul nostru, secția ca să voteze dimineața. El urma să marcheze acea secție și să pună afișe. Fiind în străinătate, se pun niște afișe, iar asta se face în mod normal măcar cu o oră înainte de deschiderea votului. Ori noi eram deja în orarul de votare și el nu era acolo", a completat Ioan Țața.



Întrebat de Mediafax dacă au fost luate măsuri, președintele Pro Democrația a spus că nu a primit încă o confirmare cum că secția de votare din Illinois ar fi fost deschisă.



"Acum așteptăm confirmarea că s-a deschis secția de la observatorul nostru. El e în continuare în zonă. Așteaptă să vadă ce se întâmplă. Nu avem o confirmare în momentul acesta și nu ne bazăm pe ce spune BEC", a conchis acesta.



MAE a anunțat că organizează, pentru referendumul pentru familie, 378 secţii de votare în străinătate, din care 192 pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, iar 185 în alte locaţii, cele mai multe fiind în Italia, Spania şi Republica Moldova.











Secție de votare din Capitală, închisă 2 ore pentru că nu avea președinte. Nu știa că a fost desemnat







Secția 556 din Sectorul 3 al Capitalei a fost închisă aproape două ore de la începerea votului, pentru că a lipsit președintele desemnat, iar alegătorii arondați au încercat să voteze mergând la altă secție. Președintele și-a motivat absența explicând că nu a fost anunțat la timp, relatează Mediafax.





De cealaltă parte, președintele secției de votare nr. 556 a refuzat să discute cu jurnaliștii, el explicând doar că a fost anunțat târziu ca ar ocupa această funcție. El a precizat ca secția de votare a fost deschisă "puțin peste ora 8".













Preşedintele secţiei de votare nr. 557 din Sectorul 3 al Capitalei susţine că mai mulţi alegători, repartizaţi la secţia de votare alăturată, nr. 556, nu au putut vota pentru că a lipsit președintele desemnat.“Au întârziat (n.r - la secția 556) două ore. Oamenii care sunt la secția nr. 556 veneau la noi și i-am îndrumat să vină puțin mai târziu. Le-am explicat că e o problemă cu președintele și au înțeles și au revenit. Am văzut mulți oameni care au revenit sa voteze. (...) Acum e totul normal, lumea votează", a spus pentru Mediafax preşedintele secţiei de votare nr. 557 din Capitală, Ion Şchiopu.Şchiopu precizează că secţia nr.556 a fost închisă pentru două ore din motiv că preşedintele secţiei a lipsit."Nu a venit pur și simplu (n.r - președintele). Am înțeles ca mulți președinți au renunțat din diverse motive. Într-adevăr, și eu se pare ca am luat locul altcuiva, am fost și eu anunțat în ultimul moment. Am înțeles ca președintele a fost anunțat târziu (cel de la secția alăturată, n.r.), probabil ca l-a anunțat cineva, a fost anunțat cu două ore înainte de a veni. (...) În jur de 20 de persoane de la cealaltă secție au venit la noi. Au revenit și au votat la secția unde erau arondați", a mai adăugat Ion Şchiopu.