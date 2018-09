Băsescu cere iar opoziției să depună o moțiune de cenzură: Moțiunile simple, ”efect constituțional zero”

'Opoziţia' continuă să mimeze opoziţia la PSD-ALDE. Moţiune simplă pentru Carmen Dan, efect constituţional zero. Moţiune simplă împotriva ucigaşului de porci Daea, efect constituţional zero. Opoziţia a început procedura de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor pentru a-l putea demite pe Liviu Dragnea,rezultatul va fi zero.

Uite aşa ne prefacem a fi în opoziţie când de fapt cea mai mare problemă a ţării este Guvernul Dăncilă. Singura acţiune corectă şi necesară a opoziţiei este o moţiune de cenzură împotriva guvernului.

Altfel, totul este o farsă a unor lideri politici gen Ludovic Orban si Dan Barna. Sau poate după revenirea în partid a usl-istului Crin Antonescu PNL-ul a devenit nostalgic şi trăieşte din amintiri... Ce vremuri...

Opoziţia trebuie să facă ceva pentru România şi măcar să încerce demiterea Guvernului Dăncilă.”

Postarea lui Băsescu:”Moţiune de cenzură, acum!Duminică, într-o altă postare pe Facebook, Băsescu susținea că ”opoziţia pare a face un blat ruşinos cu PSD refuzând să depună o moţiune de cenzură”, adăugând că, dacă nu au idei pentru moțiune, pot folosi scrisoarea lui Firea, Stănescu şi Ţuţuianu.