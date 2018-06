​Ambasadorul României la Paris: Să nu lăsăm o caricatură mică să ne strice o bucurie atât de mare

"Am fost la finala de la Roland Garros și am văzut atmosfera de acolo : mulți francezi care strigau «Allez, Simona» alături de noi, românii, care o susțineam cu "Hai Simona!" De la câștigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai înalte oficialități franceze (mai mulți consilieri ai președintelui Emmanuel Macron, prim-ministrul Edouard Philippe, pe care l-am întâlnit acum câteva zile la o recepție, miniștri și reprezentanți ai ministerelor, colegi ambasadori) pentru victoria Simonei Halep. La fel, toate cunoștințele din cartier, brutarul, chelnerul de la braseria din colț, vânzătorul de ziare, casiera de la băcănie – toți m-au oprit ca să îmi spună că au văzut meciul sau au auzit despre victorie. De asemenea, au fost zeci de articole laudative în presa franceză după performanța româncei. Niciodată de când sunt ambasador nu am fost atât de felicitat și nu m-am simțit atât de bine", a spus ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, într-o postare vineri pe Facebook Acesta a adăugat că realizează impactul pe care l-a avut caricatura din publicația Charlie Hebdo asupra unora, indiferent dacă locuiesc în Franța sau în România, dar că echipa sa luptă împotriva stereotipurilor și prejudecăților."Și, în același timp, există acea caricatură mică, în pagina a șaptea a unui săptămânal satiric, care a făcut din libertatea sa de expresie, insolență și provocarea sensibilităților de orice fel o tradiție binecunoscută.Îmi dau seama de impactul pe care acea caricatură l-a avut pentru unii dintre dumneavoastră, fie că trăiți în Franța sau în România. Pot să vă asigur că, prin tot ceea ce facem la ambasadă alături de colegii mei, luptăm împotriva unor stereotipuri, clișee și prejudecăți care mai apar. La finalul acestui an vom demara Sezonul România-Franța : vor fi sute de manifestări românești în tot Hexagonul și, cu siguranță, mii de articole în presă despre ele. Până atunci, revenind la uriașa performanță de sâmbăta trecută, aș spune să nu lăsăm o caricatură mică să ne strice o bucurie atât de mare", a completat Luca Niculescu. Ambasadoarea Franței la București, Michèle Ramis, a declarat vineri, referitor la caricatura publicată de revista Charlie Hebdo prin care este ironizată victoria Simonei Halep, că aceasta nu reprezintă în niciun fel sentimentul opiniei publice franceze. Revista satirică franceză Charlie Hebdo a publicat recent o caricatură prin care ironizează victoria Simonei Halep de la Roland Garros , în care aceasta apare strigând "Fiare vechi! Fiare vechi!". Liderul WTA, Simona Halep, a spus, vineri, că nu are nimic de comentat referitor la caricatura publicată în revista Charlie Hebdo , în care apare cu trofeul Roland Garros strigând "Fiare vechi!", precizând că nu e în măsură să zică nimic despre asta."Nu vreau să comentez acest lucru. Nu sunt în măsură să zic nimic despre asta", a declarat Simona Halep, întrebată ce părere are despre caricatura publicată în revista "Charlie Hebdo". Liderul WTA a fost prezent, vineri, la "Halep Challenge", o competiţie de hochei care se desfăşoară la patinoarul din Otopeni.