Oficial american: Am considera binevenită mutarea ambasadei la Ierusalim, dar fiecare țară trebuie să decidă cum dorește

”Întâi de toate, avem un Parteneriat Strategic foarte bun şi lucrul extraordinar este că putem discuta deschis despre probleme. Între prieteni putem discuta despre domeniile în care lucrurile merg bine şi putem discuta despre domeniile în care este nevoie să facem progrese. Aşa fac prietenii: au un dialog foarte bun. (...) astăzi am inaugurat noua ambasadă şi doresc să spun că preşedintele Trump a spus foarte clar că această decizie s-a luat conştientizând că aceasta este situaţia din teren şi că ea ar trebui luată fără vreun impact asupra soluţionării definitive, aşadar guvernul SUA face eforturi susţinute de a pregăti un plan de pace în Orientul Mijlociu. În ce priveşte ceea ce vor să facă România şi alte ţări, fiecare ţară trebuie să decidă cum doreşte să procedeze în ce priveşte reprezentanţele de acolo. Am considera binevenită o mutare a ambasadei, dar în acelaşi timp, este o decizie care aparţine strict fiecărei ţări”, a declarat Elisabeth Millar d, prim adjunct al Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa şi Eurasia Elisabeth.Întrebată dacă este la curent cu faptul că preşedintele României a acuzat Guvernului că a încălcat legea declarând că Ambasada României trebuie mutată de la Tel Aviv la Ierusalim și dacă totuși România ar trebui să urmeze exemplul american, oficialul a evitat să comenteze.”Nu cred că prietenul meu, ambasadorul Hans Klemm ar fi foarte bucuros [să comentez] dat fiind că relaţia bilaterală este domeniul său (...) Aşadar, cred că este un subiect care sunt sigură că va fi soluţionat aici, dar revenind, am considera binevenită o decizie de mutare a ambasadei din partea unei ţări, dar în definitiv este o decizie care aparţine fiecărei ţări în parte”, a afirmat aceasta.