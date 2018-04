Fifor: Programul pentru rezervişti, sub aşteptări în 2017, vom îmbunătăţi condiţiile

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, afirmă că programul de atragere a rezerviştilor a fost sub aşteptări în 2017, astfel că se vor lua o serie de măsuri pentru a creşte numărul celor interesaţi să devină militari, în special tineri, între acestea fiind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă din unităţile militare şi creşterea atractivităţii şcolilor de profil, transmite news.ro.

Prezent la o ceremonie militară la Arad, Mihai Fifor a fost întrebat, sâmbătă, de jurnalişti despre problema numărului mic de rezervişti pe care îi are Armata, ministrul afirmând că se vor lua o serie de măsuri pentru atragerea mai ales a tinerilor spre o carieră militară.





”Şi anul acesta derulăm programul pentru rezerviştii voluntari, trebuie să recunosc că anul trecut nu am obţinut cel mai mare succes, sau nu succesul la care noi ne-am aşteptat pentru acest proiect, dar continuăm şi am încercat să îmbunătăţim condiţiile prin care să putem atrage rezerviştii voluntari către Armata Română. În momentul de faţă suntem în analiză cu alte măsuri care să atragă spre Armata Română corpul rezerviştilor. Ne preocupă atragerea nu doar a rezerviştilor, ci şi a tinerilor, pentru care am deschis larg porţile colegiilor militare”, a spus ministrul.





Fifor a anunţat că din toamnă se redeschide “după un număr bun de ani” Colegiul Militar Constanţa, respectiv colegiul de marină.





“Pe de altă parte, în învăţământul universitar am mărit foarte mult numărul de locuri anul acesta, pentru că dorim să lărgim baza de selecţie pentru viitorii ofiţeri, ofiţeri medici, suntem preocupaţi să formăm un corp militar de elită, perfect adaptat la noile provocări la care este supusă Armata Română”, a spus Fifor.





Referitor la măsurile ce vor fi luate, ministrul a declarat că acestea se referă la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru militarii români, ”lucru care este transpus prin investiţii majore în unităţile militare, în trehnica de luptă, în tot ceea ce înseamnă înzestrarea”.





“Avem 33 până la 40 la sută din buget bani destinaţi strict pentru înzestrare. Sunt şi măsuri care ţin de cariera militară, de statutul militarului român, de îmbunătăţirea clităţii veţii militarului român”, a declarat Fifor.





Întrebat dacă s-a gândit să se orienteze către zonele cu mulţi asistaţi sociali pentru atragerea tinerilor în armată, ministrul a spus că programul e deschis tuturor cetăţenilor.





“Nu punem piedici nimănui, oricine poate să acceseze programul (…) Este un număr foarte mare de ani în care într-un fel legătura dintre Armata Română şi societate poate că a fost cumva slăbită”, a declarat ministrul.