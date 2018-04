Incident aerian:  Cum a fost imobilizat tânărul care a încercat să deschidă în zbor uşa avionului, pe ruta Bucureşti - Roma

Corespondență din Italia

Este vorba de Iulian Bodolica, de 37 de ani, din Bacău, care se afla în avion împreună cu fratele său, Ionuţ, (29 de ani) şi un alt prieten. Toţi trei sunt membri ai formaţiei „Bodolica” şi urmau să susţină un spectacol muzical la Roma.Iată declaraţia românului: „Îmi amintesc că eram în picioare alături de fratele şi prietenul meu, aşezaţi pe rândul 5, deşi locul meu era pe rândul 9. Cred că eram atunci singurul din avion în picioare. Ceilalţi pasageri aveau puse deja centurile de siguranţă. Am auzit că lumea începe să ţipe. M-am uitat şi eu speriat în spate, l-am văzut pe băiatul ăsta că avea mâinele pe mânerul uşii de ieşire, pe capac, cum ar fi. Eu inițial am crezut că ţine de uşă: primul gând a fost că uşa are probleme şi el o ținea, să nu se deschidă. Imediat după, am văzut clar cum trage de mâner şi am întrevăzut un spaţiu prin care se vedea ori afară, ori era un alt geam. S-a auzit un zgomot foarte puternic, ca un sunet de absorbţie. Într-o fracţiune, capacul a fost „tras” înapoi ca de un curent. Atunci am fugit înspre tânăr, nu știu când și cum am ajuns, de l-am luat de-acolo și l-am imobilizat jos. Doar atât îmi aduc bine aminte după ce l-am luat de lângă uşa avionului!”Între timp, mulţi pasageri au intrat în panică: „Domnul care era aşezat lângă uşă nu a apucat să facă niciun gest, era oricum cu centura pusă. Era verde la faţă, ca paralizat. Erau mame cu copii mici, cu bebeluşi, ţipau”, povesteşte românul. Mulţi s-au speriat însă nu ştiau exact ce s-a întâmplat, pentru că erau cu centurile puse, fiecare la locul lui, şi nu au văzut.Între timp, au mai intervenit câţiva bărbaţi din avion: „A venit fratele meu şi alţi doi oameni. L-am imobilizat. Mie mi-era frică să nu aibă un cuţit sau ceva asupra lui, mă temeam să nu mă atace cumva. L-am controlat să vedem dacă nu are obiecte periculoase. Un alt gând a fost că poate mai e cineva cu el, care încearcă să deschidă cealaltă ieşire, mă uitam şi la cealaltă uşă. Ştiţi filmele alea cu dezastre în avioane? Exact aşa am simţit eu, am văzut moartea cu ochii!”Cei care au ajutat la blocarea bărbatului şi-au dat seama că nu era lucid: „Primele cuvinte au fost că „să nu dăm în el, că nu şi-a luat pastilele”, spune Iulian Bodolica. Apoi, a spus că vrea să se sinucidă şi că vrea la părinţii lui”.Tânărul i-a raspuns în italiană, refuzând să se ridice. În timp ce încerca să-l calmeze pe bărbat, Iulian a făcut şi un video, în care se vede intervenţia unei însoţitoare de bord şi alţi pasageri care îi oferă apă.„Stewardesele au început să vorbească cu căpitanul la interfon şi ne-au spus că nu putem ateriza până ce toată lumea nu stă pe scaune. El, nu şi nu, nu voia să se aşeze, aşa că l-am ridicat, cu bratele, vreo patru dintre noi, şi l-am aşezat pe un scaun, ţinându-l tot timpul sub observaţie”, ne mai povesteşte Iulian Bodolică.Avionul a aterizat cu circa 15 minute întârziere la aeroportul de la Ciampino, unde un echipaj de carabinieri l-a luat în primire pe tânăr.„Au venit carabinierii şi ne-au luat declaraţii, mie şi fratelui meu, şi apoi echipajului. Ne-au întrebat dacă avea clar intenţia de a deschide ieşirea. Noi am spus ce am văzut, că a reuşit să întredeschidă acel capac.”.La aeroport, Iulian şi fratele său l-au întâlnit şi pe tatăl tânărului, care era şocat şi îngrijorat de ceea ce făcuse fiul său. „A vorbit şi el cu cei de la poliţie, care l-au întrebat dacă are probleme de sănătate. Eu mă gândesc că dacă avea probleme de sănătate, nu trebuia să fie singur în avion”.Iată alte două declaraţii culese de Hotnews.ro: „Soţia mea era în acel avion, a spus că era să se întâmple un dezastru. Noroc de cei doi băieţi (fraţii Bodolică, n. red) au fost pe fază şi l-au imbolizat, erau şi mai aproape şi au intervenit”, ne-a povestit un alt român, N. L.O româncă prezentă la bord ne-a confirmat faptul că Iulian a reuşit să-l blocheze pe autorul incidentului, împreună cu alţi pasageri.cerând detalii legate de gravitatea incidentului şi de modul în care a fost gestionată situaţia de urgenţă. În mod punctual, întrebările au vizat modul în care un pasager are acces şi poate să deschidă uşa avionului, în zbor.Iată răspunsul generic transmis de companie:„Echipajul zborului de la București la Roma (14 aprilie) a cerut asistența autorităţilor locale la aterizare, după ce un pasager a devenit agresiv în timpul călătoriei. Aeronava a aterizat în mod normal, iar individul a fost îndepărtat și reținut de poliție. Nu vom tolera niciun comportament nepotrivit sau agresiv la bord, siguranța și confortul clienților, al echipajului și aeronavelor noastre este prioritatea noastră numărul unu. Cazul e de acum de competenţa poliției locale”.