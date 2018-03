​VIDEO Cluj-Napoca: 2.000 de persoane la "Marşul pentru Viaţă". Printre participanţi - mitropolitul Andrei Andreicuţ şi episcopul Florentin Crihălmeanu

Participanţii s-au adunat în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, au susţinut discursuri şi au purtat asupra lor pancarte cu mesaje precum "Spune da vieţii copilului tău", "Există iertare şi vindecare după avort", "Fiecare copil merită o zi de naştere", "Pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie".Printre participanţi s-au numărat mitropolitul ortodox al Clujului, Andrei Andreicuţ, şi episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, precum şi reprezentanţi ai altor culte."Sfânta Scriptură ne spune lucrul esenţial în ceea ce priveşte viaţa. (...) Referitor la Domnul Iisus Hristos ne spune că El este viaţa. (...) Mai mult, ştim că avortul, din moment ce suprimă o viaţă, este crimă, crimă calificată. (...) Prin Moise, Domnul a dat cele zece porunci. În porunca a şasea, Domnul Dumnezeu ne spune aşa: să nu ucizi! (...) S-a constatat îmbătrânirea României, şi nu numai a României, ci a întregii lumi creştine. Toate familiile noastre tinere ar trebui să aibă câte trei copilaşi. Măcar câte trei copilaşi. Unul pentru tata, unul pentru mama şi celălalt pentru biserică şi pentru ţară", a spus, în faţa participanţilor, Andrei Andreicuţ.La rândul său, episcopul Florentin Crihălmeanu a afirmat că primăvara este semnul vieţii."Spunem bun venit primăverii mult aşteptate, care este semnul vieţii pe care Dumnezeu ni-L oferă în fiecare an şi-L repetă pentru ca noi să înţelegem că viaţa, de fapt, îşi are originea în El şi nu în noi. (...) Mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi însorită şi pentru viaţa pe care am primit-o fiecare dintre noi, bine ştiind că fără o bună decizie a mamelor noastre, niciunul dintre noi nu era astăzi aici", a subliniat Florentin Crihălmeanu.Ulterior, participanţii au pornit într-un marş prin zona centrală a municipiului Cluj-Napoca."Marşul pentru Viaţă" este cel mai mare eveniment pro-viaţă din cursul unui an, care se organizează în peste 300 de oraşe din România şi din Republica Moldova.