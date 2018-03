Autostrada Soarelui, inchisa intre Bucuresti si Drajna 

CNAIR transmisese anterior, intr-o informare valabila pentru ora 5.00, ca niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchisCodul portocaliu se mentine in municipiul Bucuresti si in judetele Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Telorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Ialomita, Calarasi, Braila si Tulcea, unde sunt in continuare anuntate ninsori abundente, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta,