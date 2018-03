Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata la IML

"Salutare Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost si fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia, si femeile, radio-ul, tv-ul, presa scrisa si online-ul, filmele si toate manifestarile culturale inteligente. Iubea si stiinta sau poate mai degraba o respecta, nimic din ceea ce merita nu a scapat neiubit de Andrei. Si da, stia sa certe pe masura iubirii sale, putea certa de la cel mai mic puradel pana la tine, Natiune. Certa somand o schimbare, nu-i facea placere, spera ca ceilalti sa inteleaga, sa evolueze, sa creasca, chiar si impotriva dorintei sau putintei lor. Asa era el, Natiune, fiul tau Andrei, iubitul meu barbat, minunatul lor tata, si senzationalul vostru coleg mai mare, dar nu atat de mare incat sa fi trebuit sa plece... Statea prost cu rabdarea, s-a grabit....

Va puteti lua ramas bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 Martie si Vineri 23 Martie, la Galeria Mobius, Str Mendeleev D.I. nr 2, Sector 1, Bucuresti. Dorinta exprimata in nenumarate ocazii a fost ca la moartea sa fie incinerat. Asadar, incinerarea are loc Sambata 24 martie, la Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, ora 10 a.m.", conform unui anunt postat pepagina de Facebook a jurnalistului.