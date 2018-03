Medicul Mihai Lucan va putea profesa in spitalele de stat - decizie a Curtii de Apel Bucuresti

Medicul era in arest la domiciliu, fiind cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Potrivit DIICOT, un aparat medical performant, utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la Lukmed - clinica privata a medicului Lucan, unde a fost utilizat timp de sase ani.Conform DIICOT, o alta modalitate de delapidare a Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca a constat in diminuarea cuantumului cheltuielilor reale ocazionate de serviciile de specialitate medicala pe care le presupunea internarea preoperatorie si postoperatorie a pacientilor asupra carora au fost efectuate interventii chirurgicale in cadrul clinicii medicale private.De asemenea, o alta modalitate de delapidare a constat in folosirea resurselor financiare, materiale si umane ale laboratorului de analize din cadrul Institutului pentru efectuarea determinarilor anatomo-patologice in beneficiul clinicii apartinand unei societati comerciale.