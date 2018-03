Cum a numarat ministrul Intotero ca sunt 10 milioane de romani in afara tarii si unde traiesc ei

"Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate de peste 10 ani), fie din cauza reticentei autoritatilor fata de prezentarea cifrelor reale privind minoritatile. Ele ofera insa o baza pentru estimari si pentru identificarea tendintelor. Estimarile indica existenta unei distributii echilibrate a romanilor de pretutindeni, intre cele doua mari componente reprezentate de diaspora, pe de o parte, si de comunitatile istorice/traditionale, pe de alta parte", spune sursa citata.stabiliti in strainatate. Aceasta a inregistrat constant o tendinta de crestere, ajungand la o ratade crestere anuala a emigrarii de 7,3% in 2015, conform datelor ONU.(4,5 milioane in Republica Moldova inclusiv emigratia, 500.000 in Ucraina, 300.000 in Serbia, Bulgaria, Ungaria, 300.000 in Peninsula Balcanica, altii raspanditi in alte regiuni din fosta Rusie Sovietica, sau Europa Centrala)", explica ministerul in raspunsul solicitat.MRP precizeaza si ca luand in considerare importanta colectarii de date suplimentare privind mobilitatea comunitatilor de cetateni romani in ultimii ani, Romania a incheiat in anul 2017 un acord cu OCDE privind realizarea unui studiu care vizeaza comunitatile romanesti din statele membre ale organizatiei. Studiul se realizeaza intr-un interval de 18 luni si va contine elemente structurale privind compozitia si distributia comunitatilor romanesti.