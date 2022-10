Parteneriat media Joi, 13 Octombrie 2022, 10:41

Ediția a 9-a a festivalului Electric Castle va avea loc între 19 și 23 iulie 2023. Odată cu anunțarea datelor de desfășurare, organizatorii vin și cu primele noutăți pentru sutele de mii de fani pregătiți să (re)trăiască experiența unică a festivalului din Bonțida.

Camping EC / photo Andreea Popa Foto: Electric Castle

10.000 de participanți și-au achiziționat deja abonamentele pentru 2023 chiar la finalul ediției din iulie a.c., când organizatorii au epuizat, în doar câteva ore, promoția specială dedicată, în fiecare an, celor mai devotați fani. În prezent, mai sunt disponibile biletele din a doua etapă de vânzare, în care abonamentele pornesc de la 119 euro.

„Răspunsul entuziast pe care l-am avut din partea studenților ne-a convins să menținem, și pentru ediția din 2023, oferta specială pentru tinerii de până în 21 de ani. Vrem ca experiența unui festival de top să fie accesibilă tuturor, iar Youth21 Pass, la doar 99 de Euro, este modul în care îi încurajăm să descoperă ce înseamnă un eveniment unic pentru piața din România”, spune Tudor Costinaș, Head of Communication Electric Castle.

La castel, festivalierii se vor bucura de același EC Village, orașul în miniatură construit, an de an, pentru cei care vor să rămână 24/24 în aria festivalului, având toate facilitățile, inclusiv o scenă proprie,chiar lângă spațiul de cazare. Noutatea anului 2023 va fi Car Camping, opțiunea prin care participanții își pot închiria un spațiu de 24 mp în Village. Aici vor putea parca mașina și instala cortul personal, o variantă ideală pentru cei care vin de la distanțe mai mari. Opțiunile de căsuțe, glam camp sau RV Camping rămân și ele disponibile, iar organizatorii au extins până la 17.000 de locuri capacitatea din camping, sold out la ultima ediție de festival.

Mai multe detalii despre ediția 2023 a Electric Castle sunt disponibile pe https://electriccastle.ro/.

