​Să-ți vezi artiștii preferați live în concert e o ocazie care merită celebrată, dar să-i asculți fredonându-și cele mai cunoscute versuri pe muzica lăutarilor din țara ta, e cu adevărat un moment unic în viață. Cel peste 63.000 de participanți prezenți sâmbătă seară la primul concert susținut de Gorillaz în România l-au savurat din plin. Și a asta nu a fost singura surpriză. Raperii Bootie Brown și POS, trio-ul hip hop De la Sol și Michelle Ndegwa s-au alăturat artiștilor de-a lungul celor două ore și jumătate petrecute pe scena festivalului. Show-ul s-a încheiat cu un moment care a făcut istorie la Electric Castle: hit-ul „Clint Eastwood”- Best Song of the Year, 2001, interpretat în ritmuri de acordeon și țambal, alături de lăutarii Șaraimanic.

Peste 63.000 de participanți prezenți sâmbătă la Electric Castle Foto: Electric Castle

Generații întregi de fani, unite într-o singură voce, au cântat împreună cu Gorillaz până la finalul concertului. A fost o seară plină de emoție, care cu siguranță va rămâne în topul amintirilor personale ale tuturor celor prezenți.

Caribou și Disclosure au oferit la rândul lor clipe memorabile pe scena mare, care se pregătește s-o primească în această seară, pe Aurora. Artista norvegiană se întoarce anul acesta la Bonțida, locul de care s-a declarat îndrăgostită în 2021, la prima ei vizită în România. Tot aici vor concerta în ultima seară de festival Irina Rimes, Alternosfera și Subcarpați.

Duminică vin la Hangar Stage rockerii de la Mogwai, iar la Booha Stage este așteptat duo-ul electronic Gioli & Assia. Amatorii de povești spectaculoase trebuie să bifeze concertul de la Backyard Stage al lui Mdou Moctar, rockstarul din Niger care, la începutul carierei sale, și-a confecționat singur o chitară pentru a-și împlini visul de a cânta.

