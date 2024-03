EDUCATIE Miercuri, 27 Martie 2024, 19:28

Studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) anunță că vor refuza să participe la orele profesorului Horea - Mihai Bădău dacă acesta va alege să predea, în contextul în care el a fost chemat din concediu fără plată pentru a putea fi cercetat cu privire la acuzațiile de abuz de putere și hărțuire sexuală. Purtătorul de cuvânt al universității, Bogdan Oprea, a transmis că studenții nu au de ce să nu se simtă în siguranță în mediul universitar.

Studenți în amfiteatru Foto: Inquam Photos / George Călin

„În prezent, Universitatea din București a anulat concediul fără plată al profesorului în cauză și l-a rechemat la catedră pentru a îl putea investiga. Lectorul univ. dr. Horea-Mihai Bădău va putea alege să predea, sau nu, începând cu săptămâna aceasta materia „Social Media” studenților Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC)”, se arată într-o reacție a Asociației Studenților la Comunicare (ASC).

Studenții spun că au înaintat deja o scrisoare către conducerea facultății prin care anunță că nu vor participa la orele lui Bădău, din motive de nesiguranță și „din solidaritate față de victime”.

„Lector univ. dr. Horea-Mihai Bădău, vă respectăm realizările academice, însă studenții nu doresc să participe la orele dumneavoastră. Suntem îndreptățiți să ne apărăm drepturile, iar revenirea dumneavoastră nu este dorită. NU VĂ VREM”, transmit studenții.

„Este inacceptabil ca un astfel de om să predea într-o instituție”

Ei cer Comisiei de Disciplină să îi fie desfăcut contractul de muncă profesorului Horea - Mihai Bădău.

„Analizați acest caz din toate perspectivele, deoarece este inacceptabil ca un astfel de om să predea într-o instituție. Studenții vin la facultate să învețe, nu să fie expuși abuzului de putere și hărțuirii sexuale, așa cum a prezentat Comisia de Etică în răspunsul la sesizările victimelor. După investigațiile din Rise Project și Scena 9, este evident că Horea-Mihai Bădău reprezintă un pericol pentru studenții FJSC, iar aceștia trebuie să fie prioritari în instituția universitară”, explică studenții.

„Până la o decizie din partea Comisiei de Disciplină, vom boicota cursurile și seminarele susținute de lect. univ. dr. Horea-Mihai Bădău, întrucât nu tolerăm nicio formă de abuz emoțional, psihologic și hărțuire sexuală, acțiuni care sunt incompatibile cu desfășurarea normală a procesului academic într-o instituție universitară”, mai transmit cei de la ASC.

Purtătorul de cuvânt al UB: „Nu au niciun motiv să nu se simtă în siguranță”

Într-o reacție pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al UB, Bogdan Oprea a spus că profesorul în cauză se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție.

„Nu au niciun motiv să nu se simtă în siguranță. Să se gândească totuși la prezumția de nevinovăție a cadrului didactic. În fața legii domnul profesor are prezumția de nevinovăție, chiar dacă presa l-a condamnat. Prin urmare, legal se bucură de toate drepturile care decurg de aici. Altfel, UB are toate mecanismele de prevenire, sesizare, investigare, constatare, sancționare, monitorizare a cazurilor de hărțuire, dar și de consiliere a victimelor hărțuirii. Le are de multă vreme, iar, după semnalarea acestui caz în luna ianuarie a acestui an, s-au organizat sesiuni de informare cu privire la aceste mecanisme pentru studente, studenți, cadre didactice și personal administrativ”, a declarat Bogdan Oprea.

Mai mult, cu privire la cazul profesorului Bădău a fost organizată o discuție între conducerea universității și studenți, a explicat purtătorul de cuvânt al UB.

„S-a organizat împreună cu Centrul Filia o sesiune de informare privind cazurile de hărțuire, egalitate de gen și non-discriminare în mediul universitar la care au fost invitați să participe studente și studenți de la facultatea unde s-au formulat aceste acuzații. S-a organizat o discuție deschisă cu studentele, studenții, fostele studente, foștii studenți ai facultății respective la care au participat conducerea facultății, conducerea universității și unde a fost o discuție deschisă și protejată de accesul presei. S-au discutat toate mecanismele disponibile în astfel de situații pe care UB le are. S-au accesibilizat online procedurile de sesizare care protejează identitatea persoanei care depune sesizarea. Chiar astăzi a fost organizată o sesiune de informare despre chestiunea hărțuirii cu membrii Comisiei de Etică”, a mai transmis Bogdan Oprea.

Profesorul Bădău a fost acuzat de mai multe foste studente de abuz de putere și hărțuire sexuală

Horea-Mihai Bădău a fost acuzat de către foste studente de comportament nepotrivit în două investigații de presă documentate de jurnaliștii Carla Lunguți și Cristian Lupșa, publicate pe Rise Project și Scena9. El a negat constant acuzațiile care i se aduc de către fostele sale studente. ​​

Comisia de Etică a Universității din București (UB) a decis că profesorul Horea-Mihai Bădău a încălcat Codul de etică și deontologie al universității, după ce mai multe studente au acuzat un comportament nepotrivit al cadrului didactic.

După publicarea materialelor de presă, Bădău, care preda la Universitatea Lorraine din Franța (fiind în concediu fără plată la FJSC), a fost suspendat de la catedră până pe 20 mai, conform Rise Project.

„L-am suspendat pe Horea Mihai Bădău, având în vedere riscul ca activitățile facultății să fie afectate din cauza nivelului ridicat de emoție provocat de dezvăluirea unor presupuse fapte care au avut loc în România. Aceste acuzații se referă la evenimente care au avut loc în România și, prin urmare, intră în competența Universității din București și a autorităților statului român”, a explicat Hélène Boulanger, președintele Universității din Lorraine, conform Rise Project.

