Prin povestea unei familii din București se întrezărește o problemă mai amplă: chiar și oficialii statului atrag atenția asupra modului în care sunt tratați copiii cu nevoi educaționale speciale, de pildă cei care au suferințe de ADHD.

Grădiniță Foto: Janaeken / Dreamstime.com

Ionela Dinu are un copil de 7 ani și, până în decembrie 2023, i-a asigurat educația la privat. Copilul este diagnosticat cu ADHD și TSA (tulburare de spectru autist). Ionela spune că, până acum, privatul a fost opțiunea lor, așa au crezut că e mai bine pentru dezvoltarea copilului.

Anul acesta au hotărât să își înscrie copilul la grădiniță la stat. Motivul? Deveniseră tot mai puțini copiii de vârsta copilului Ionelei. Avea mai puțini colegi.

„Spuneți-i să vină la 271”

Ionela a încercat inițial să găsească un loc liber la o grădiniță din Sectorul 6 pentru că acolo locuiește.

I s-a spus că nu există niciun loc liber. A decis să ia legătura cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). După mai multe apeluri, a reușit să vorbească cu un oficial.

„Mi-a sugerat să iau inspectoratele vecine la rând să întreb dacă au locuri. Pe 26 ianuarie, am sunat la Inspectorat Sector 5 și de aici începe povestea. În timp ce vorbeam cu doamna inspector s-a auzit o voce: «Spuneți-i să vină la 271». Mi s-a comunicat că trebuie să o contactez pe doamna Tudor, director al grădiniței 271, pentru a programa o întâlnire la grădiniță, pentru înscriere”, povestește, pentru HotNews.ro, Ionela Dinu.

„Planul” la copii

Trei zile mai târziu, Ionela a sunat la grădiniță. Atitudinea directoarei de la Grădinița 271 a fost „binevoitoare”, o descrie mama. Până în momentul în care a aflat diagnosticul pe care îl are copilul Ionelei.

„Inițial, doamna director Tudor părea foarte încântată că va avea un copil în plus înscris. Nu poate să își facă planul dacă nu are un număr minim de copiii”, rememorează mama.

„Doamna și-a schimbat total atitudinea, dezamăgită că nu am menționat din primul moment, adică de la discuția cu doamna inspector, diagnosticul copilului. A început să îmi zică că nu o poate obliga pe educatoare să-l primească, că are deja doi copii cu CES (n. red.: copii cu nevoi educaționale speciale). A mai spus că în general copiii cu CES sunt o problemă din cauza căreia anul trecut a riscat să nu-și poată «face planul», pentru că ceilalți părinți au refuzat înscrierea copiilor dacă îi mai înscrie pe cei cu CES”, susține Ionela Dinu.

„Speranțele să mi-l primească sunt nule”

Câteva zile mai târziu, mama s-a dus din nou la grădinița 271. Spune că a fost întâmpinată de un comitet. Au venit directoarea grădiniței, consiliera și educatoarea grupei unde ar fi trebuit să fie înscris copilul de 7 ani.

„Discuția cu cele trei s-a axat inițial pe diagnosticul copilului și achizițiile academice, le-am asigurat că ofer tot sprijinul necesar (inclusiv însoțitor dacă s-ar cere), după care s-a îndreptat către certificatul CES, insistand pe necesitatea acestuia. Noi nu-l aveam prezent, dar le-am asigurat ca îl vom obține în cel mai scurt timp dacă este atât de important. Pe lângă explicațiile că certificatul CES le oferă o «acoperire» privind numărul de copii reduși la grupă (un copil CES ocupă 2 locuri), au fost și comentariile cum că ar fi mulți părinți care refuză CES-ul din diverse motive și că acest lucru le complică managementul grădiniței”, explică Ionela.

Discuția s-a complicat „când doamna Tudor a avut curiozitatea să verifice CNP-ul copilului în SIIIR (n. red.: Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România) și a descoperit că încă figura înscris la fosta grădiniță”. „Asta deși noi reziliasesăm contractul. Mi-a comunicat că nu poate face transfer sub nicio formă, că ea nu are voie să «umble» în SIIIR”, explică mama copilului.

„Mi-a răspuns ca îi pare rău, că nu a refuzat înainte niciun copil și că suntem primii”

Ionela spune că a explicat că problema birocratică de înregistrare în SIIIR a copilului poate fi rezolvată printr-un singur apel telefonic la fosta grădiniță. Ea susține că, atunci, cei din grădinița 271 au susținut, din nou, că educatoarea nu poate fi forțată să accepte înscrierea copilului.

Directoarea grădiniței 271 i-ar fi spus Ionelei că este pentru prima dată când refuză înscrierea unui copil și că „îi pare rău”.

„Mi-a repetat că nu știe ce să îmi spună, să merg sa îi fac certificatul CES copilului și să revin după ce îl am să intreb de înscriere, deviind discuția către alte povești ale copiilor cu autism pe care îi are în grădiniță. Am întrebat-o direct dacă ne primește sau nu și mi-a răspuns ca îi pare rău, că nu o poate obliga pe educatoare”, spune Ionela.

Răspunsul la sesizări: „Nu există o solicitare de transfer înregistrată în unitate”

După experiența avută la grădinița din Sectorul 5, Ionela Dinu a făcut sesizare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

„Ne-a fost refuzată înscrierea copilului în cadrul grupei mari la Grădinița de stat nr. 271, București, sector 5, strada Eroii Sanitari nr. 77, de către dna. director al unității, deși dispunea de locuri suficiente (2), deoarece copilul are diagnostic de ADHD și TSA, fără a deține în prezent certificatul CES și motivând că nu o poate obliga pe dna. educatoare sa îl accepte la grupă. Vă rog să dispuneți măsurile legale ce se impun în aceasta situație și să ne comunicați un răspuns privind rezultatul cercetării”, se arată în sesizarea făcută de Ionela Dinu.

Răspunsul venit în urma sesizării a fost: „nu există o solicitare de transfer înregistrată în unitate”.

„În vederea efectuării transferului vă recomandăm să vă adresați unității la care doriți să vă transferați copilul”, se arată în răspunsul transmis pe 29 februarie către Ionela Dinu, semnat de inspectorul școlar general din București Vlad Valentin Drinceanu.

„Nici măcar nu îi interesează ce s-a întâmplat acolo”, concluzionează mama copilului.

Contactată de HotNews.ro, purtătoarea de cuvânt a ISMB, Elena Ștefan, a dat același răspuns pe care l-a primit și Ionela Dinu: nu există nicio cerere de înscriere a copilului la grădinița în cauză. În lipsa acestei cereri, este cuvântul mamei copilului împotriva cuvântului directoarei de la grădinița 271.

HotNews.ro a încercat să ia legătura și cu conducerea grădiniței 271 din Sectorul 5 al Capitalei, însă în momentul când am sunat la secretariatul unității de învățământ ni s-a spus că directoarea nu este în instituție și să revenim în altă zi. Am revenit, însă fără succes.

Președintele CNCD: „Plângerile de acest tip au crescut în ultimii ani”

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, spune că în anii precedenți au existat cazuri în care părinții s-au prezentat la școală și au dorit să își înscrie copilul, iar când s-a aflat că are CES au spus că nu mai sunt locuri și, ulterior, pentru alt copil care nu avea CES sau dizabilitate s-au găsit locuri.

CNCD a înregistrat, în anul 2022, 56 de petiții care aveau drept subiect accesul la educație. Cu un an în urmă, au fost 41 de astfel de sesizări, iar în 2020 numărul lor a fost de 69, conform raportului de activitate pe anul 2022 al instituției.

„Din punctul meu de vedere nu e o problemă din punct de vedere legislativ, e o problemă de aplicare a legii și, până la urmă, de educare, de pregătire a celor din grădiniță, din sistemul preuniversitar, din educație. Au nevoie de resurse acele entități, fie că e grădiniță, fie că e școală, care au înscriși copii CES sau cu dizabilități, pentru că deseori e nevoie de o resursă suplimentară: profesor de sprijin, psiholog și așa mai departe pentru a asigura accesul la educație pentru acești copii”, a explicat, pentru HotNews.ro, președintele CNCD.

Ce trebuie neapărat să facă părinții în astfel de cazuri

Csaba Asztalos spune că este foarte important ca părinții care se confruntă cu astfel de situații să facă cereri scrise către școli, pentru a avea dovada refuzului.

„Trebuie să fie foarte fermi față de grădiniță sau școală când întâmpină astfel de refuzuri. Să formalizeze relația cu grădinița sau școala, adică să lase în scris când doresc să își înscrie copilul, nu doar să discute cu un reprezentant care îi spune că nu are loc sau nu vrea să-l înscrie. Apoi, să sesizeze inspectoratul, CNCD, Ministerul Educației, pentru că copiii au dreptul la educație și nu poți să îi excluzi din societate pe necunoaștere sau poate chiar lipsa resurselor”, a declarat președintele CNCD.

El a punctat că școlile, fie ele publice sau private, nu pot refuza înscrierea copiilor, în funcție de afecțiunile pe care le au aceștia.

„Deseori acești copii sunt hărțuiți și atunci reacționează. Dacă reacționează după aceea sunt acuzați că sunt violenți, deci se dezvoltă un cerc vicios în cazuri de acest gen”.

„Dar, în orice situație în care nu există vreo recomandare a unei comisii de specialitate pentru ca un copil să urmeze cursurile unei școli speciale, adică acea excepție, orice copil cu CES sau cu dizabilitate are dreptul să fie înscris la o grădiniță sau școală publică sau privată. Menționez că aceleași reguli se aplică și pentru școlile private”, a mai spus Csaba Asztalos.

Tot în raportul CNCD pe anul 2022 se precizează că astfel de cazuri au loc și din cauza pregătirii slabe a profesorilor.

„Discriminarea copiilor cu dizabilități în educație a fost o problemă din cauza lipsei de pregătire adecvată a profesorilor privind incluziunea copiilor cu dizabilități și lipsei de investiții pentru a face școlile accesibile”, conform raportului.

(FOTO: Dreamstime.com)