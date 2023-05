UPDATE Duminică, 21 Mai 2023, 16:15

HotNews.ro

26

Sindicatele din educație au anunțat că de luni va avea loc greva generală din școli, după ce la negocierile de duminică cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o înțelegere. Premierul Nicolae Ciucă le-a transmis duminică reprezentanţilor sidicatelor din educaţie că nu pot lăsa copiii astăzi în prag de examen şi înainte de finalul anului de învăţământ suspendaţi pentru că nu au soluţii pentru problemele pe care aceştia le ridică, relatează News.ro. „Pe bază de dialog, pe bază de asumări concrete eu sunt convins că vom identifica soluţiile pentru tot ceea ce dumneavoastră aţi ridicat”, a mai spus şeful Executivului.

Greva in educatie Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, după negocierile de la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciucă, liderul PSD Marcel Ciolacu şi mai mulţi miniştri, că greva din învăţământ va continua şi va avea loc luni, iar durata ei va depinde strict de răspunsul pe care îl va da Guvernul şi, bineînţeles de dorinţa colegilor.

Oferta Guvernului este cea pe care am mai avut-o în urmă cu câteva zile, altceva în plus, nimic, a spus Simion Hăncescu, liderul FSLI. Greva durează până când cei care au semnat pentru declanşarea ei, tot în scris, vor renunţa la această formă de protest, a arătat şi Marius Nistor, la Palatul Victoria, relatează News.ro

„Oferta Guvernului este cea pe care am mai avut-o în urmă cu câteva zile. (...) Altceva în plus nimic. Şi că de fapt Anexa 8 se va pune în practică, mai concret că personalul nedidactic va primi salariile prevăzute de Legea 153, să ajungă la nivelul maxim, asta înseamnă o creştere de 7-8% a salariilor. Urmează să dea Executivul un act normativ, nu se ştie exact, probabil de la 1 iunie, dar decizia aparţine Executivului. Termenul nu a fost stabilit. (...) Totul depinde de Guvernul României, mingea la Guvernul României este”, a declarat liderul FLSI, Simion Hăncescu.

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, precizează, la rândul său, că greva va continua. „Pentru a stopa o astfel de acţiune ei (cei care au semnat pentru protest – n.r.) vor trebuie să primească din partea Executivului o soluţie, o soluţie care să fie credibilă, o soluţie care să le ofere perspective foarte clare”, a spus Marius Nistor.

El adaugă că „cu certitudine că pe această ofertă mâine va fi grevă generală”. ”Durata ei va depinde strict de răspunsul pe care îl va da Guvernul nu de tipul acestor declaraţii, şi, bineînţeles de dorinţa colegilor noştri”, mai spune Marius Nistor.

Conform legii, pe perioada derulării grevei cadrele didactice participante nu vor fi plătite, Nistor spunând că cele peste 150.000 de cadre didactice şi 50-60.000 personal nedidactic şi personal auxiliar şi-au asumat acest lucru.

Cum ar urma să se desfășoare greva în școli

Amintim că sindicatele din învățământ au anunțat că intră în grevă generală de luni, 22 mai, de la ora 8.00, după ce negocierile avute la Ministerul Educației și la guvern pe tema majorărilor salariale din învățământ au eșuat. Conform sindicatelor, va fi grevă în toate școlile în care există membri de sindicat. În total, ar urma să intre în grevă peste 100.000 de cadre didactice și alți angajați din învățământ.

Potrivit preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, greva generală este susţinută de 71% dintre membrii de sindicat.

„Conform legii, greva e făcută de membrii sindicat, nu avem treabă cu ceilalţi. Noi ne raportăm la membrii sindicat, adică din 145.000 de membri ai FSLI, sunt 105.000 care intră în grevă”, a spus el.

Reprezentanţii sindicatelor au ţinut să precizeze că aceasta este prima grevă generală care se declanşează la final de an şcolar, subliniind că examenele naţionale susţinute de absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a ”ar putea fi bulversate” de conflictul de muncă.

Într-un document trimis în teritoriu de către sindicatele din educație regulile pentru perioada în care are loc greva sunt următoarele:

„1. În unitatea de învăţământ trebuie să fie prezenţi pe durata grevei toţi membrii de sindicat participanti la aceasta; în condică se va scrie „GREVĂ”; reamintim că, potrivit art. 234 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, „greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariaţi”, iar conform art. 153 alin. (5) din Legea nr. 367/2022, greviştii sunt prezenți în incinta unitatii;

2. în situația în care, în perioada grevei, sunt prezenți în unitate copii/elevi, aceștia vor fi supravegheați de angajații care nu participă la grevă;

3. cadrele didactice care nu au ore (după ce greva a fost declanșată și care participă la grevă) sunt prezente în incinta unității, o parte dintre ele asigurând supravegherea patrimoniului, conform celor stabilite de către comitetul de grevă din unitate împreună cu angajatorul;

4. toate persoanele care intră în unitate vor fi legitimate pentru a nu pătrunde persoane străine, care ar putea deturna acţiunea;

5. personalul didactic auxiliar şi nedidactic participant la grevă va rămâne la locul de muncă, fără a-şi desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului”.

Revendicările federaţiilor sindicale din educație:

„Majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic;

Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei;

Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

Acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă personalului din învăţământ;

Acordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizaţiei de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);

Creşterea anuală a investiţiilor în învăţământ, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii;

Renunţarea la aplicaţia EduSal şi înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei”.

Ciucă către sindicate: Vă rog să vă aduceţi aminte toate măsurile pe care le-am luat, educaţia este prioritatea noastră numărul unu alături de sănătate”

„În dialogul pe care l-am avut aţi înţeles problemele care sunt la nivel naţional. Nu pot să nu vorbim şi să facem în aşa fel încât să nu ducem la bun sfârşit ceea ce ne angajăm că putem, fiecare dintre noi. Au fost toate situaţiile prin care a trebuit să asigurăm gestionarea şi rămânerea în echilibru a societăţii, a economiei, a educaţiei, a sănătăţii, a tot ceea ce avem noi de gestionat de la nivelul Guvernului. Din acest buget trebuie să facem în aşa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcţionare a întregii ţării”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a continuat: „Este vorba de viitorul copiilor, este vorba de liniştea părinţilor şi este vorba de ceea ce proiectăm pentru ţara noastră, iar asta nu se poate face decât prin educaţie. Şi atunci vă rog să vă aduceţi aminte toate măsurile pe care le-am luat, nu vreau să le reiterez acum. Tot ce am putut să facem ca să dăm un semnal clar că educaţia este prioritatea noastră numărul unu, alături de sănătate”.

„Vă rog să vă aduceţi aminte toate măsurile pe care le-am luat, nu vreau să le reiterez acum, tot ce am putut să facem ca să dăm un semnal clar că educaţia este prioritatea noastră numărul unu alături de sănătate. Ca atare, faptul că dumneavoastră sunteţi prezenţi astăzi aici înseamnă încă o dată o asumare a responsabilităţii la nivelul Guvernului, la nivelul coaliţiei că putem să găsim soluţii. Nu putem să lăsăm copiii astăzi în prag de examen şi înainte de finalul anului de învăţământ suspendaţi pentru că nu avem soluţii pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicaţi. Pe bază de dialog, pe bază de asumări concrete eu sunt convins că vom identifica soluţiile pentru tot ceea ce dumneavoastră aţi ridicat”, a mai spus premierul Ciucă în întâlnire.

Premierul Nicolae Ciucă discută duminică cu sindicatele din educaţie, în condiţiile în care de luni acestea ar urma să declanşeze greva generală. La întâlnire şi-a anunţat participarea şi ministrul Muncii, Marius Budăi. Premierul a afirmat deja că soluţia pentru revendicările sindicatelor din educaţie este în legea salarizării unitare, în timp ce Budăi consideră că soluţia nu este doar la el, ci la întreaga coaliţie, Din punctul de vedere al sindicaliştilor, indiferent de rezultatul negocierilor, greva va avea totuşi loc, cel puţin în ziua de luni, dat fiind că o decizie de încetare a protestului implică şi consultarea membrilor de sindicat.

Ciucă: „Din acest buget trebuie să facem în aşa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcţionare a întregii ţări”

La începutul discuțiilor de duminică, premierul Nicolae Ciucă le-a transmis sindicaliştilor din învăţământ că educaţia rămâne, alături de sănătate, prioritate pentru Guvern. El a ţinut să sublinieze că „din acest buget trebuie să facem în aşa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcţionare a întregii ţări”, şi a adus în discuţie situaţia copiilor care anul acesta au examene naţionale şi care nu au nevoie şi de alte emoţii decât cele provocate de viitoarele examene.

„Nu cred că a fost vreo solicitare de dialog căreia Guvernul să nu-i răspundă. Că am responsabilitatea a tot cea ce înseamnă rezolvarea problemelor, astfel încât împreună că putem să rezolvăm probleme. Nu există un numitor comun pe care să putem să-l folosim, altul decât cel al dialogului, al cunoaşterii realităţii şi al asumării responsabilităţii fiecăruia dintre noi. (...) Cu toţii (Guvernul, coaliţia – n.r.) nu am făcut nimic altceva decât să căutăm soluţii şi sunt convins că vom găsi soluţii împreună, pentru că am înţeles şi înţelegem în continuare nevoia de a face în aşa fel încât ţara noastră, cetăţenii României să aibă încredere într-un sistem de educaţie pe care l-am considerat, îl considerăm şi îl vom respecta în continuare ca făcând parte din primele două priorităţi ale programului de guvernare”, le-a spus premierul sindicaliştilor din Educaţie.

Acesta susţine că „distorsionările” care afectează sistemul de educaţie au fost cauzate de aspecte care au apărut „de-a lungul timpului”; subliniind că decizia privind greva este una „absolut de nedorit de nimeni”.

„Este absolut greu de explicat copiilor care în preajma examenelor, oricum au emoţia aceasta a examenelor, venim acum şi întărim această emoţie pe o situaţie care poate să degenereze într-o grevă generală. În dialogul pe care l-am avut, aţi înţeles problemele care sunt la nivel naţional. Nu pot să nu vorbim şi să facem în aşa fel încât să ducem la bun sfârşit ceea ce ne angajăm că putem fiecare dintre noi. Au fost toate situaţiile prin care a trebuit să asigurăm gestionarea şi rămânerea în echilibru a societăţii, a economiei, a educaţiei, a sănătăţii, a tot ceea ce avem noi de gestionat de la nivelul Guvernului. Din acest buget trebuie să face în aşa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcţionare a întregii ţări. Am asumat că prioritatea este educaţia şi în continuare o afirm public că prioritatea este educaţia. Ea rămâne în topul asumărilor noastre la nivelul coaliţiei”, a precizat primul ministru.

El le-a cerut sindicaliştilor de toate măsurile luate de Guvern pentru a da „un semnal clar că educaţia este prioritatea numărul unu alături de sănătate”.

La consultări mai participă preşedintele Camerei Deputaţilor, viitorul premier Marcel Ciolacu, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, ministrul Muncii, Marius Budăi, ministrul de Interne, Lucian Bode, secretarul general al Guvernului, Marian Neacşu.

Guvernul, după negocierile cu sindicatele: Calendar stabilit ca până la data de 15 iulie Ministerul Muncii să finalizeze proiectul noii legi a salarizării / Stimulente financiare pentru debutanţi şi cadrele didactice din zone defavorizate

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu s-au întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii sindicatelor din Educaţie, pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor semnalate în cadrul sistemului de învăţământ. În plus, reprezentanţii Guvernului au propus stimulente financiare pentru debutanţi si cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ aflate in zone defavorizate. Executivul anunţă că va continua dialogul cu reprezentantii sindicatelor din educatie, pentru definitivarea pachetului legislativ, care va oferi garanţiile ca Educatia rămâne prioritate pentru actuala coaliţie de guvernare, potrivit News.ro

„Reprezentanţii Guvernului au propus stimulente financiare pentru debutanţi si cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ aflate in zone defavorizate.Totodată, Guvernul si-a menţinut angajamentul de a majora salariile pana la maximul grilei personalului nedidactic inclus Anexa 8, in completarea aplicării Legii salarizării nr. 153. Aceasta măsura, care vizează cresterea veniturilor, va fi extinsă si pentru celelalte categorii de salariaţi din Anexa 8”, a anunţat Executivul într-un comunicat oficial.

„Guvernul isi asumă ca Educaţia să continue a fi prioritatea numărul unu în îndeplinirea obiectivelor prin programul de guvernare si in eliminarea inechităţilor din legea salarizării. In acest sens, va fi asumat un calendar astfel încât pana la data de 15 iulie la nivelul Ministerului Muncii sa fie finalizat proiectul noii legi a salarizarii, pentru a putea demara dialogul cu partenerii sociali, astfel încât, la 1 Septembrie a.c. sa poata fi înaintat Parlamentului Romaniei pentru aprobare”, se menţionează în comunicat.

Guvernul va continua dialogul cu reprezentantii sindicatelor din educatie, pentru definitivarea pachetului legislativ, care va oferi garanţiile ca Educatia rămâne prioritate pentru actuala coaliţie de guvernare, mai anunţă Executivul.