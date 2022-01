Anchetă la Inspectoratul Școlar Olt, după ce o profesoară ar fi trimis elevilor poze nud, din greșeală, pe Whatsapp

Ce spune directoarea școlii din Valea Mare: „E contagios COVID-ul, pozele şi mai contagioase”

După ce a fost anunţat dirigintele unei clase de la Şcoala Gimnazială Valea Mare, una dintre şcolile în care predă profesoara, aceasta a fost avertizată de directoarea școlii.Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Victor Iacobescu, a declarat că este în curs o anchetă disciplinară.„E un incident regretabil, dar nu cred că trebuie să facem din el un subiect de ştiri mondene, gen tabloide. Eu cred că doamna acum trăieşte o experienţă nefericită şi a încerca să profităm de situaţia doamnei care este şi într-o situaţie personală nu chiar bună… Nu mi se pare în regulă să abordăm acest subiect. Eu nu am dorit şi nu vreau să văd acele fotografii“, a comentat Iacobescu, potrivit Adevărul.„Ţinând cont că doamna are o vârstă venerabilă, respectabilă, cred că este doar subiect de bancuri pentru copii. Doamna era ieşită de la baie şi, nu ştiu, s-a fotografiat sau nu, singură sau…“, a mai spus Iacobescu.„Ne pare rău. Situaţia este consumată. Ce s-a întâmplat s-a-ntâmplat în vacanţă, este problema personală a doamnei, doar că ne-a stricat imaginea şcolii. Este în al doilea an la noi, are ore prin restrângere de activitate de la altă şcoală“, a explicat directorul şcolii, prof. Cristina Opriţescu.„Copiii au anunţat dirigintele, şi dirigintele ulterior m-a anunţat şi pe mine... A fost o chestie de o oră-două. Nu ştiu cum au fost puse acolo. Doamna spune că din greşeală. Cu telefonul dumneaei şi cu propriul corp face ce vrea, până la urmă, dar copiii sunt copii, îşi distribuie unul altuia... A fost şi amuzament, probabil şi dramatice pentru unii... E contagios COVID-ul, pozele şi mai contagioase“, a mai spus Opriţescu, potrivit Adevărul.