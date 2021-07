Vot final: Directorii de școală interimari, numiți de consiliile de administrație, în loc de inspectorate

Concurs pentru aproape 10.000 posturi de directori









Amintim că ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că pe data de 14 septembrie va debuta concursul pentru ocuparea posturilor de director în toate şcolile din România, proba scrisă urmând să aibă loc pe 15 octombrie.





Concursul are mai multe etape şi se va desfăşura pe parcursul primului semestru din anul şcolar 2021/2022.

„Tema aceasta este extrem de importantă, pentru că pe lângă aspectul descentralizării pentru care milităm atât de mult în educație și care este capitol cheie in programul de guvernare, as mai adauga încă un element: PREDICTIBILITATE. Trebuie să lăsăm comunitățile școlare sa-și facă treaba! Sa lăsam directorul să demonstreze cu rezultate dacă poate fi investit cu încrederea de a continua sau nu. Nu ne mai putem permite ca 10.000 de funcții să fie ocupate netransparent prin decizia inspectoratelor școlare, prin decizii politice. Nu mai vrem să existe suspiciuni cu privire la desfășurarea concursurilor, sau decizii discreționare cu privire la persoanele implicate”, a scris Pălărie pe Facebook.S-au înregistrat 75 voturi „pentru” - USR, PSD, UDMR, 37 „împotrivă” - PNL și 10 abțineri - AUR, iar proiectul merge la promulgare. Inițiativa USR PLUS fusese semnată și de parlamentari PSD și UDMR, nu și de PNL.De altfel, liderul grupului PNL din Senat, Virgil Guran, a solicitat retrimiterea la comisie a propunerii legislative, cererea fiind însă respinsă de plen, relatează Agerpres."PSD spune că vrem să ne numim directorii de şcoli. E greu. Ştiţi de ce? Îi au ei, cei de la PSD (...) Consiliul de administraţie îl face primarul localităţii. (...) Dacă vrem să depolitizăm cu adevărat, atunci trebuie să se desfăşoare un concurs şi să se termine cu numirea de interimari de către Consiliul de administraţie, care e subiectiv prin natura lui. Atât timp cât majoritatea oamenilor din Consiliu aparţin unei formaţiuni, este clar că este subiectiv. Dacă un concurs este organizat de cineva neutru, atunci avem şansa să avem cei mai buni directori. (...) Aşa cum este proiectul asta, va avea următorul efect: cine are mai mulţi primari în ţară, acela va avea cei mai mulţi directori din ţară. Gândiţi-vă bine ce facem!", a spus Guran.Fostul ministru al Educației Monica Anisie, preşedintele Comisiei de învăţământ, a explicat că, deşi propunerea legislativă în ansamblu este "una bună", ar mai trebui analizată în comisie pentru că timpul alocat dezbaterii a fost foarte scurt.Dacă legea va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis, consiliul de administraţie al şcolii va avea şi atribuţia de a desemna cadrul didactic pentru funcţia vacantă de director adjunct.În cazul vacantării funcţiei de director sau director adjunct, conducerea interimară este preluată de un cadru didactic titular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de finalul anului şcolar.Senatorii au mai stabilit că, în cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective."În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective", mai prevede textul adoptat.În aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. În cazul liceelor şi seminariilor teologice, consultarea se face şi cu reprezentanţii cultului respectiv. În ambele cazuri, în urma consultării, este necesar avizul scris, respectiv avizul/binecuvântarea în cazul cultelor, se mai precizează în text.Citește aici proiectul în formă adoptată de Camera DeputațilorMandatele de directori și directori adjuncți vor expira în luna august. Este vorba dei.