Doar studenți vaccinați anti-Covid sau cu test negativ la examene și la Universitățile de Medicină din București și Cluj? Nu s-a luat o decizie; 90% dintre studenți, deja vaccinați

​Universitățile de medicină din București și Cluj-Napoca analizează dacă se impune o decizie similară celei luate ieri de UMF Iași, potrivit căreia doar studenții și profesorii vaccinați anti-Covid-19 sau care prezintă test negativ/ adeverință că au trecut prin boală în ultimele 90 de zile pot participa la examene. Ambele susțin însă că numărul studenților vaccinați este foarte mare, la UMF Cluj-Napoca procentul se ridică la 90%, potrivit unui răspuns oficial.







„Conducerea Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca nu a luat încă nicio decizie cu privire la condițiile în care se va desfășura sesiunea de examene din vară, însă are în vedere mai multe variante de măsuri care să asigure un mediu cât mai sigur de desfășurare a activității didactice din cadrul universității. De exemplu, luăm în considerare varianta testelor rapide antigen, pe care am folosit-o și până acum” se arată în răspunsul venit de la UMF Cluj-Napoca, pentru HotNews.ro.„În momentul de față, peste 90% dintre studenții universității noastre s-au vaccinat deja, iar numărul de îmbolnăviri în rândul studenților, de la începutul campaniei naționale de vaccinare și până în prezent, a fost foarte mic. Imunizarea prin vaccinare salvează milioane de vieţi în fiecare an şi este recunoscută pe scară largă drept una dintre cele mai reuşite măsuri de prevenţie pentru păstrarea sănătăţii, iar studenții noștri au înțeles acest lucru și au ales să se vaccineze”, mai precizează aceștia.La rândul său, rectorul UMF „Carol Davila” din București a declarat pentru HotNews.ro. că nu s-a luat o decizie în acest sens, că se face o evaluare pentru a vedea câți studenți sunt vaccinați anti-Covid, întrucât aceștia au avut prioritate la vaccinare și sunt foarte mulți imunizați.„Suntem în discuții. Noi facem o evaluare să vedem câți studenți avem vaccinați, ca procent, pentru că sunt foarte mulți vaccinați din prima parte (a campaniei de vaccinare - n.r.). Dacă șefii de grupă și șefii de serie finalizează aceste situații vom vedea la momentul respectiv.„Noi am dat examene fizic și în toamnă, nu online, și nu s-a infectat nimeni. Noi avem sistem modular la anii clinici, sesiune au doar anii preclinici (primii trei ani - n.r.). Până la sesiune mai sunt 8 săptămâni și avem timp să decidem ce facem”, a mai spus acesta.Potrivit lui Jinga, este posibil ca procentul celor vaccinați să depășească 90 la sută.Acesta a declarat că este posibil să se ia o decizie în cadrul alianței G6-UMF al celor șase universități de medicină din țară. G6 UMF este formată din UMFST “George Emil Palade” Târgu Mureș, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, UMF “Victor Babeș” Timișoara, UMF Craiova, UMF “Carol Davila” București, UMF “Grigore T. Popa“ Iași.Amintim că UMF Carol Davila a organizat maratonul vaccinării din București săptămâna trecută, iar UMF din Cluj-Napoca organizează unul similar începând de vineri, între 14-17 mai, la Sala Polivalentă BT Arena.