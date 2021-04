USR-PLUS a lansat proiectul „Salvează o școală” de reconversie a școlilor închise / PSD vrea eliminarea avizului ministrului Educației pentru transformarea școlilor abandonate

„Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se apote face pentru orice tip de activitate, după primii trei ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației publice locale, fără avizul conform al ministrului Educației naționale.”

„În ultimii 20 de ani, în România s-au închis mii de școli, majoritatea în mediul rural, în timp ce în zeci de orașe se învață în două sau trei schimburi, pentru că nu sunt școli suficiente și nici nu s-au mai construit alte unități școlare. Clădirile și terenurile vechilor școli închise au fost abandonate și se degradează pe zi ce trece, în timp ce în multe dintre aceste localități nu există spații amenajate pentru centre medicale, dispensare, farmacii, locuințe sociale sau centre after-school pentru copii. Doar în ultimii patru ani, 1.110 școli au fost închise. 90% dintre acestea sunt în mediul rural. În același timp, România are 328 de comune fără medic de familie și fără dispensar”, se arată în comunicatul USR PLUS.Obiectivul proiectului USR PLUS constă în „transformarea clădirilor vechilor școli, închise și abandonate, în centre de reconversie profesională, dispensare sau locuințe sociale pentru vârstnici, medici și profesori sau familii în dificultate. După caz, clădirile pot fi transformate și în centre pentru vârstnici, centre socio-culturale, creșe sau grădinițe, biblioteci, centre de consiliere sau farmacii,” precizează formațiunea.„În decembrie 2020 am întrebat la ministerul Educației care sunt scolile abandonate, pentru că în ultimii 30 de ani bănuiesc că sunt și multe care au ajuns ruine. Noi plecăm cu 1100 școli abandonate în ultimii 4 ani și bănuim, nu avem încă date, că acestea au potențial de reconversie,” a declarat deputatul Alin Apostol, unul dintre inițiatori, pentru HotNews.ro.„Ar putea fi o dificultate să găsim finanțare pentru fiecare proiect în parte. Finanțarea ar putea veni din multe locuri, de la Compania Naținolă de Investiții, fonduri europene structurale, fonduri norvegiene. Cred că vom gasi sustinere. Pot fi bugete mici. Poate și microfinanțări. Important este să demarăm pentru că dacă avem câteva proiecte de succes vor mai veni”, a mai spus acesta.Primele proiecte ar urma să fie depuse în 2022.Între timp, mai mulți parlamentari PSD au depus un proiect de lege prin care „vor să schimbe destinația școlilor automat, fara avizul Ministerului Educației, dacă nu s-a mai făcut școală acolo în ultimii trei ani.”„De asta ne-am și grăbit să îl lansăm, pentru că ne este teamă de efectele acestei legi PSD”, a precizat deputatul.Proiectul de lege prevede modificarea articolului 112 din Legea educației naționale, astfel:Se introduce alineatul 6^2, care va avea următorul cuprins:În expunerea de motive, inițiatorul proiectului, Natalia Intotero, deputat PSD, afirmă că „de foarte multe ori, solicitările consiliilor locale și ale primăriilor primesc avize negative pentru propunerea lor de schimbare a destinației, pe un fond neclar. Astfel, nu au posibilitatea să investească în imobilele untiăților școlare scoase din uz, în vederea transformării spațiilor respective pentru alte acțiuni și destinații necesare comunității, precum cămine de bătrâni sau alte activități sociale.”