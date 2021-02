Evaluare Națională 2021. Ce s-a eliminat din materia de examen la limba română și care sunt provocările primului examen fără celebrele „comentarii literare”

- Programa modificată pentru materia de clasa a opta aferentă examenului de evaluare națională 2021, inspirată de testele internaționale, a fost publicată în 19 martie 2020 - Primul model de subiecte pe acest nou tipar de examen au fost publicate în vara anului trecut, însă el a fost contestat ca fiind prea dificil, iar în noiembrie 2020 au fost publicat unul nou- Este prima generație care studiază după o programă nouă, cu examen nou. Este vorba de prima generație care a intrat la școală în clasa pregătitoare.- Testul are 10 pagini, care trebuie completate în două ore- Ca urmare a pandemiei, pe 5 februarie a apărut o programă adaptată, iar pe 22 februarie a fost publicat primul test de antrenament- Potrivit ministrului Educației Sorin Cîmpeanu, testele de antrenament vor apărea săptămânal până în luna mai, când frecvența lor ar urma să crească la 2 teste/ săptămână.- Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, vor fi organizate și simulări: 29 martie 2021: Limba şi literatura română; 30 martie 2021: Matematică; 31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă).„Per total, principala modificare este scoaterea comentariilor. Așa numitele comentarii cu care se luptau copiii din greu, ei, în sfârșit am scăpat de ele. Deci efectiv nu mai au de învățat pe dinafară pagini întregi. La subiectul mare, subiectul II cum apare acum, este o compunere pentru care nu trebuie să „tocești” nimic. Se vizează altceva. Era îngrozitor cu comentariile acestea, le învățau pe de rost, le adaptau la un text la prima vedere dar până la urmă tot la „toceală” se ajungea.

Redăm punctul 9 din testul de antrenament publicat pe 22 februarie:



Ce a fost scos din materia de examen:



„Arta spectacolului, tot ce se referea la actori, costume, lumini au dispărut.

La gramatică s-au scos mai multe: enunțurile eliptice, construcțiile concesive și condiționale, realizarea atributului prin numeral;

Au dispărut circumstanțialele, din subordonate au rămas doar 4: atributiva, completiva directă, indirectă și prepozițională.

Adjectivul pronominal de întărire a fost scos

Numeralul este văduvit, au dispărut complet posibilitățile combinatorii ale numeralului, au rămas doar aspectele normative.

Scrierea și pronunțarea cuvintelor de origini străine cu foneme nespecifice limbii române au fost scoase

Cea mai vizibilă modificare este la elementele de interculturalitate. Au rămas doar conținuturile care privesc valori ale culturii românești în spațiul național. Au rămas aici identitatea personală, identitatea națională, elemente de mitologie românească. Modele comportamentale în literatura universală - unicul conținut care face trimite la lumea din afara granițelor.”

Și ceea ce mi se părea cel mai rău era că îl îndepărtau pe elev de textul propriu-zis, adică auzeai elevi care spuneau că nu pot suporta doina sau balada populară, dar dacă îi întrebai de ce, vedeai că nu aveau nicio problemă cu poezia în sine, ci cu noțiunile teoretice pe care trebuia efectiv să le memoreze. Și pe acelea le ura el de fapt, adică exact ce nu trebuie să se întâmple - să te îndepărtezi de text pentru că ai de tocit. Ei, acum asta nu se va mai întâmpla, este o bilă albă pentru noua programă de examen”, a declarat pentru HotNews.ro Iulia Borzan, profesoară de română la Școala 114 Principesa Margareta din București.Aceasta consideră că programa nouă de examen, după care elevii care termină clasa a opta în vara lui 2021 au studiat, privește exercițiile de limbă română „din punct de vedere funcțional”.„Adică nu mai au de rezolvat exercițiile acelea complicate cum aveau colegii lor de dinainte, pur și simplu acum e mai aplicat la viața reală, după modelul acela al testelor PISA. Și lucrul cel mai frumos este că totul se axează pe înțelegerea textului. Adică până la urmă datoria noastră este să îi ajutăm pe copii ca atunci când vor fi și ei mari la casa lor și vor lua o carte din bibliotecă să fie capabili să înțeleagă ce citesc, să își pună întrebări pe baza textului, să își formeze o opinie argumentată. Este o opinie personală, dar eu chiar întâmpin cu bucurie această schimbare, faptul că îi apropie pe copii mai mult de text”, a spus ea.Pe 5 februarie, programa de examen a mai fost modificată puțin, eliminându-se câteva aspecte. Testul de antrenament publicat pe 22 februarie nu diferă însă de modele de subiecte publicate anul trecut, singura modificare fiind faptul că s-au acordat 10 cuvinte în plus pentru itemii 8 și 9 - în loc de încadrarea textului în 50-80 de cuvinte, acesta poate fi rezolvat în 50-90 de cuvinte.„Ca puncte slabe - unii copii de exemplu se plâng de prea puțin timp, copii studioși, pentru că este și un impact când te trezești cu 10 pagini pe bancă pe care trebuie să le completezi în 2 ore. Trebuie să lucrezi mult cu copiii. Dificil li se pare punctul 9, este o provocare pentru că face apel la propria lor experiență de lectură. Li se cere să compare textul literar dat cu un text citit de ei. Având în vedere că știm cât citesc ei... Acesta este un exercițiu valoros, însă este aplicat acestei generații care a aflat de noua programă în urmă cu un an (a apărut în 19 martie)”, mai spune profesoara.„Mi se pare că este o generație de sacrificu, au fost cobaii sistemului, nu au început nici măcar un an cu manualele pe bancă. Una peste alta, nu se schimbă regulile în timpul jocului. Sunt schimbări continue, e o nesiguranță a sistemului care durează de prea mult timp. Programa e apărută din martie, acum s-a modificat din nou, modelul de subiect este iarăși modificat, acum mai apare o nouă modificare. Când va fi ultima variantă potrivită?” se întreabă aceasta.„Asociază cu un alt text literar fragmentul din Exploratorii de pe Calea Moșilor de Adina Popescu (este vorba de textul 1 din Subiectul 1 - n.r.), prezentând, în 50–90 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre ele.”