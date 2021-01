Vaccinarea profesorilor rămâne prioritate doar în vorbe / Sindicate: Nu pot să se programeze, unora le este teamă să meargă la școală nevaccinați / Cazul concret a două învățătoare

Vezi în text experiența concretă a două învățătoare din București care nu au reușit încă să se programeze la vaccin

„Treaba este delicată. Ce este îmbucurător este faptul că, dacă acum câteva zile procentul celor care doreau să se vaccineze era undeva la 50 la sută, din informațiile pe care le avem acest procent a crescut semnificativ. Acum oamenii chiar vor să se vaccineze, numai că surpriza lor este asta - nu pot să se înscrie, sau se pot înscrie peste o lună jumătate sau două, și sunt unii cărora le este teamă să meargă la școală dacă nu se vaccinează,” a declarat pentru HotNews.ro„Trebuie găsită o soluție la nivel de guvern pentru că toată lumea a clamat pe bună dreptate - ce facem, copiii au stat atât timp acasă. Acum guvernul trebuie să găsească o soluție, să facă efortul astfel încât profesorii să fie vaccinați. Un profesor va veni în contact zilnic cu peste 100 de elevi și riscul este destul de mare. Este chiar o cerința publică a FSLI că guvernul sa facă efortul de a achiziționa mai multe doze de vaccin. Ar fi regretabil să vedem că unii nu vor merge la școală de teamă - și nu pot fi acuzați de nimic - și guvernul să nu le poată pune la dispoziție vaccinul. Mai sunt 2 săptămâni practic (până la începerea școlii - n.r.), cu o săptămâna înainte ar fi perfect dacă s-ar găsi o variantă de suplimentare,” a mai spus acesta.Șiadmite că mesajul autorităților „a fost puțin confuz” în privința prioritizării cadrelor didactice.„Programările pe care au reușit să le facă unitățile de învățământ sunt în mare parte în lunile martie și aprilie, trebuie ca lucrurile să fie urgentate și identificate soluții cât mai rapid cu putință. Nu depinde de noi, sunt decizii pe care le iau cei care se ocupă de campania de vaccinare. Trebuie să recunosc că mesajul lor a fost puțin confuz, pentru că dacă în prima fază se spunea că personalul din invatamant este vital și vor avea prioritate, ulterior s-a venit cu o altă declarație, că nu există o campanie de vaccinare a cadrelor didactice, ele intră în etapa a doua alături de celelalte categorii. Dar eu cred că ne dorim cu toții același lucru - ca școala să înceapă și să fie un mediu sigur”, a precizat Marius Nistor, președintele „Spiru Haret”, pentru HotNews.ro.„Totul va depinde până la urmă de dozele de vaccin care vor fi livrate. Categoric suntem de acord cu ce își dorește ministrul Educației, am cerut și noi același lucru, că ar trebui să existe o prioritizare a cadrelor didactice. Suntem o categorie care va intra în prima linie și ne dorim ca școala să fie un mediu sigur”, a mai spus el.care doresc să se vaccineze au povestit pentru HotNews.ro că nu au reușit să se programeze nici individual, nici prin intermediul școlii și că petrec ore întregi pe platformă, iar colegii care au reușit zilele acestea au prima doza programată abia pentru luna martie, întrucât în februarie nu mai sunt locuri.Ambele au recunoscut că le este teamă să meargă la școală fără să fi făcut vaccinul.„De la școală tot am încercat și sistemul s-a blocat de câteva ori. Ni s-a spus să încercăm și individual, am încercat aseară dar din câte am înțeles se găsesc locuri pentru vaccinare, dar nu găsești și nu pentru rapel și atunci nu îți dă voie sistemul. Sunt pe listă și la soțul meu, încercăm prin mai multe căi. Am câteva colege care au reușit, pentru că noi chiar ne dorim să facem vaccinul, au găsit de dimineață, apoi probabil se aglomerează și nu mai merge sistemul.Teamă imi este, dar de mers (la școală - n.r.) merg. Dar ar fi o măsură în plus de siguranță. Mi se pare foarte important să începem școala. Eu vreau să mă vaccinez, respect tot ce este de respectat”, a declart pentru HotNews.ro Domnica Boboc.La rândul său, Coziana Zaharia a povestit că s-a îmbolnăvit de COVID-19 în luna septembrie, la o săptămână după începerea școlii, iar acum încearcă de trei zile să se programeze.„Nu am reușit nici măcar să mă programez. Încercarea mea este de vreo trei zile, dimineață am vorbit cu colegi de-ai mei care îmi spuneau că au petrecut vreo 6 ore, un coleg îmi spunea că a stat până la 2 noaptea, ajunsese la pasul de rapel și nu i se permitea să meargă mai departe. Și cam asta e realitatea, si de asta ne cam plângem cu toții cei care ne-am declarat disonbilitatea pentru vaccin. Pentru că ne dăm seama că mai sunt 2 săptămâni până la începerea școlii și că în modul ăsta destul de lent mare parte din noi vom ajunge pe 8 februarie să fim nevaccinați, ceea ce nu ne dorim”, a declarat aceasta.Zaharia ar dori de asemenea o implicare mai mare a sindicatelor din învățământ.„Nu știu ce înseamna a prioritiza. Atunci când pui la dispoziție platforma pentru toate categoriile fără să selectezi, fără să implici de exemplu sindicatele. Eu văd în momentul ăsta sindicatele inactive. Măcar cu lucrul ăsta să se ocupe în aceasta perioadă. Îmi închipui că DSP este ocupat, noi ne-am trimis totuși datele, cei care ne dorim să fim vaccinați, după ce am completat un formular în ne-am dat acordul, ne-am dat și datele. Aceste date există de o săptămâna, în fiecare instituție de învățământ, inspectorat. De ce nu au fost trimise către cineva, nu știu cine. Dar trebuie să existe un centru care să se ocupe de aceste prioritizări. Noi nevaccinați ajungând la școala intrăm în contact cu copiii, care intră în contact cu parintii,cu bunicii. Practic suntem niște vectori, niște transmitatori”.Aceasta a povestit că era „inuman” pentru reprezentantul școlii să se ocupe de toate programările în condițiile problemelor cu blocajul platformei și că soluția ar fi fost ca pentru cadrele didactice să nu mai fie necesară această platformă.„Inițial așa s-a încercat, prin școală, acum 4 zile. Este inuman și pentru omul ăla care se ocupă de această problemă. Și eu as ceda dacă aș fi în postura asta. Suntem totuși 50 și ceva, dintre care 30 ne-am declarat disponibilitatea pentru vaccin. Dar dacă eu stau de 3 zile pentru mine si soțul meu, vă închipuiți că pentru 30 este dificil. Și atunci, discutând pe grupurile noastre ne-am luat această responsabilitate și am zis că ne descurcăm individual.Platforma e blocată, aici de fapt e problema. Noi trebuia să trecem de pasul platformă, odata ce tu ai adunat deja niște date clare, cu CNP, pentru că îmi trebuie inregistrarea pe platformă? Pentru că centre există. Aș fi vrut să văd sincer sindicatele mult mai active. Puteau da o mână de ajutor, noi 90% dintre cadrele didactice suntem plătitoare de taxe către sindicat.„„Am o colegă care a reușit ieri și care este programată pentru 21 martie. Or eu dacă aș reuși peste câteva zile aș fi programată în mai. Vă spun sincer că nu îmi convine. Eu am trecut prin episodul COVID fix la o săptămână după ce a început școala în septembrie și nu mi-a fost ușor. Nu mă pot duce în aceleași situatii de risc, lejer, și cu gândul că va fi bine”, a mai spus aceasta.„Aici este o greșeală la nivel de ministerul Sănătății și de Guvern. Dacă vrei să prioritizezi pe cineva, te duci și îl ajuți în unitatea de învățământ. De ce să stai să te chinui pe acea platformă atâta timp, când tu vrei să prioritizezi și arăți un pic înspre profesori că nu vor să se vaccineze - sub 50% în preuniversitar și undeva la peste 60% în universitar. De ce îți mai pui întrebarea asta când tu nu ești în stare să le asiguri vaccinurile necesare și să le înlesnești treaba asta. Îi văd pe rețelele de socializare, sunt săracii disperați. Sunt din București și au găsit pe la Fetești, alții pe la Ploiești. De ce bătaia asta de joc? Dacă sunt prioritari trebuia foarte frumos pe baza listelor pe care le au ori să vină într-o săptămână în centrele pe care le au - și spuneau, alegea câte o săptămână pentru fiecare facultate și pentru fiecare categorie de profesori din școlile respective. Este o dezorganizare tipic nouă românilor”, a declarat pentru HotNews.ro Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți.„Eu nu o să arăt niciodată înspre profesori că nu vor să se vaccineze. Este o contradicție între ce se întâmplă la nivel societal - arătăm înspre ei că nu vor să se vaccineze, însă când vor să se vaccineze nu au posibilitatea. Este ceva de noaptea minții. Modul în care au organizat această vaccinare la nivelul profesorilor este deficitară”, a continuat el.Întrebat dacă există riscul ca unii părinți să protesteze în cazul în care la clasă vor veni cadre didactice nevaccinate, acesta a răspuns: „Trăim într-o țară liberă și noi părinții provenim din categorii diferite socio-profesionale. Nu ai cum să gândești uniform din punct de vedere al părinților, eu dacă voi spune lucrul ăsta acum voi fi înjurat de cealaltă parte. Eu vă spun sincer - sigur că te simți mai confortabil când știi că îți duci copilul într-o unitate unde în procent major acei profesori sunt vaccinați. Categoric. Eu nu pot să îl oblig. Dacă profesorul nu este conștient de riscul la care este supus interacționând cu sute de elevi în fiecare zi, atunci cum pot să oblig un astfel de om care nu se protejează pe el? Scandaluri sunt oricum de acum, și cu începutul școlii unii pro unii contra, și cu vaccinarea în masă. Au venit propuneri pentru testări rapide și deja spun „cum să-mi testeze mie copilul”. Noi suntem o societate foarte dificilă, suntem „Gică Contra”. Avantajele unui vaccin sunt clare. Cei care refuză să meargă la școală nu vor să trimită copiii pentru că este COVID și nu se vor putea respecta normele și se vor infecta. Nu vreau să arăt numai către profesori. Aici e vorba de un efort comun, și noi trebuie să ne vaccinăm”.