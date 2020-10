Parlamentul României a adoptat creditul fiscal pentru educație timpurie și un pachet de stimulente pentru companiile care investesc în educație

Parlamentul României a adoptat (cu 250 voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă), o modificare a Codului Fiscal prin care companiile beneficiază de credit fiscal atunci când plătesc serviciile de educație timpurie pentru copiii angajatilor, într-un cuantum de maximum 1500 lei/lună, care se scade fie din impozitul pe profit datorat statului, fie din impozitul pe salarii reținut de contribuabili pentru angajați, fie din TVA datorată sau din accizele datorate. De asemenea, firmele care investesc în învățământul dual univesitar sau preuniversitar pot deduce cheltuielile efectuate cu organizarea și desfășurarea acestui tip de educație.







Mai mult, pentru a le stimula să se apropie de mediul academic, sumele investite și mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului preofesional și tehnic, învățământului dual preunivesitar și univesitar sunt amortizabile, spune Ioana Grindean (ReadyNation Ro ).



Creșterea capacității și calității serviciilor de educație timpurie din România

Educația timpurie este extrem de importantă în formarea adultului, contribuind definitoriu la evoluția în viață. Copiii care frecventează servicii de educație timpurie de calitate devin adulți mai sănătoși, mai responsabili civilmente, care se adaptează mai ușor la școala și au un parcurs școlar mai lung, își găsesc mai ușor de lucru și potențialul lor infractional este mai scăzut.

Creșterea natalității, posibilitatea de a beneficia de servicii de educație timpurie de calitate încurajează familiile să-și asume responsabilitatea de a avea mai mulți copii.



Conform proiectului adoptat marți, 13 octombrie 2020, bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă transport, echipamente de protecție primite de elevi și studenți pe parcursul învățământului dual preunivesitar/univesitar, profesional și tehnic nu se impozitează.Beneficiile legii adoptate în ceea ce privește Educația Timpurie sunt:Adoptarea de către Parlament a Creditul fiscal pentru educație timpurie se înscrie în eforturile ReadyNationRo de promovare în Romania a conceptului de Educatie Timpurie de Calitate pentru fiecare copil, derulate împreună cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională și cu spirjinul unor mari angajatori, preocupați de calitatea educației din România.Pentru suținerea educatiei timpurii in România, experții RNRo și Centrul Step by Step au documentat și susținut demersuri de înscriere a ei în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2020-2024, precum și alte modificări legislative ca Legea 201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (prin care se statutează plata de către stat a finanțării per capita pentru antepreșcolari) și Legea 56/2019 prin care se introduce treptat obligativitatea grădiniței.ReadyNation Ro este o organizație formată din lideri de business cărora li s-au alăturat profesioniști și ONG-uri preocupați de educația din România. Membrii și susținătorii RNRo promovează soluțiile inovatoare de creștere a economiei și dezvoltare a forței de muncă prin educație de calitate și pregătirea copiilor la standarde care să le permită atingerea adevăratului potențial în meseriile viitorului. ReadyNation România este parte a rețelei ReadyNation International, rețea care reunește la nivel global peste 1700 de oameni de afaceri implicați în susținerea proiectelor educaționale și promovarea politicilor publice privind educația timpurie.Asociația Centrul Step by Step pentru Educație si Dezvoltare Profesională este cel mai important promotor al educației timpurii de calitate și face parte din Asociația Internațională Step by Step (ISSA), organizație neguvernamentală care dezvoltă programe în domeniul educației. Din 1994, în parteneriat cu Ministerul Educației, Centrul Step by Step implementează Alternativa Educațională Step by Step, aplicată în prezent în peste 320 de grădinițe și școli din 95 de localități.