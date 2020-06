După aproape 3 luni, elevii care susțin examenele naționale se întorc astăzi la școală. Cum s-au pregătit autoritățile din marile orașe din România

la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;

vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);

se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervarzul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire;

în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;

intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dizinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar.

În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul

pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.









București





Și în Sectorul 3 s-au luat doar măsurile cerute de Ministerul Educației.











Sectorul 4





La examenele naționale de anul acesta, în Sectorul 4, sunt înscriși pe liste aproximativ 2.600 de elevi, absolvenți ai claselor a VIII-a și aproximativ 1.800 de elevi, absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a.







Ce măsuri a luat Primăria Sectorului 4:



















”Școlile și liceele din Sectorul 4 au fost complet dezinfectate și dotate cu toate materialele de igienă necesare, astfel încât elevii din anii terminali – clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, acolo unde este cazul – și cadrele didactice să poată reveni la cursurile de pregătire pentru examenele naționale, Evaluarea Națională și Bacalaureat. Dezinfecția a fost asigurată de Primăria Sectorului 4, prin Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4. Măsuri similiare au fost luate și în cazul grădinițelor, chiar dacă acestea se vor redeschide abia în septembrie. Astfel, au fost dezinfectate, în total, 107 corpuri de clădire, cu o suprafață totală de 222.400 de metri pătrați”, a anunțat Primăria Sectorului 4 într-un comunicat de presă.





Iași







În ceea ce privește măsurile luate de primărie, elevii vor avea autobuze dedicate pentru a merge la cursuri.







În rest, se aplică măsurile generale.







Oradea





Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a care vor susține Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul pot participa la sesiunile de pregătire a examenelor, programate în intervalul 2 -12 iunie. Prezența nu este obligatorie.Pregătirea va avea loc în unitățile de învățământ și ar trebui să se desfășoare cu respectarea unor reguli stabilite printr-un ordin comun al Ministerului Educației și și Ministerului Sănătății:Cum s-au organizat autoritățile pentru ca elevii din anii terminali să se poată reîntoarce de marți la școală, pentru pregătirea examenelor:, au anunțat că vor veni la cursurile de pregătire circa 2000 de elevi din cei 7000 care trebuie să susțină examenele naționale, a declarat primarul sectorului, Daniel Tudorache.”La două școli - Liceul Jean Monnet și Mircea cel Bătrân - nu vine niciun copil. Școala cu numărul cel mai mare de copiii care vor veni la pregătire este Colegiul Ion Neculce”, a explicat Tudorache.În ceea ce privește măsurile luate, acestea sunt uzuale: măști de protecție, dezinfectant, termoscanere. În plus, s-au pus manșoane dezinfectante pe clanță.”În urma ordinului dat de Ministrul Educației, eu am așteptat să văd cu ce îi ajută pe directorii de școli, am văzut că Inspectoratul nu i-a ajutat cu nimic și am solicitat în scris directorilor să-mi spună cu ce pot să-i ajut. Noi am intervenit și i-am ajutat cu tot ce au avut nevoie: măști, dezinfectant, am nebulizat clasele, am venit cu niște manșoane dezinfectante pe care le-am pus pe mânerul ușilor. S-au montat niște termoscanere. Am vrut să introducem și acel tunel dezinfectant, am cerut DSP să ne recomande o soluție, nu ne-au dat, prin urmare am renunțat momentan, până nu ni se spune cu ce substanță să dăm astfel încât copiii să fie în siguranță. Câte un polițist local va fi prezent la fiecare școală”, a susținut Tudorache.”Măștile le dau de la Ministerul Educației. Noi am făcut deja dezinfecție în toate școlile. Am pregătit mai multe clase pentru examene, ca să nu fie mulți elevi în clasă, a fost nevoie de mai multe sisteme de supreveghere video, le-am pregătit deja. O să avem și termoscann-ere. Asta am considerat noi că este util, măsuri sustenabile. Am văzut că s-a pus plexiglas la bănci, cât credeți că rezistă și dacă se sparge și se pot produce accidente”, a declarat primarul Robert Negoiță.În Sectorul 4 au anunțat că vin la cursurile de pregătire circa 75% dintre elevii care susțin în acest an examenele naționale. "Noi credem că vor veni peste 80% după ce am mediatizat condițiile din școlile din Sectorul 4, deoarece a crescut încrederea”, a susținut purtătorul de cuvânt al Primăriei Sector 4, Cristian Zărescu.⦁ La intrarea în școală este instalat un tunel de dezinfecție și a fost creat un circuit care să prevină și să împiedice aglomerarea.⦁ Copiii vor urma un traseu bine delimitat până la sălile de clasă și un alt traseu pentru ieșirea din unitatea de învățământ.⦁ La intrare, elevii vor avea la dispoziție covorașe cu dezinfectant și vor fi întâmpinați de personal medical, care le va lua temperatura și le va oferi măști de protecție.⦁ Apoi, însoțiți de profesori, elevii se vor îndrepta spre sălile de clasă, care au fost reconfigurate.⦁ Pentru respectarea măsurilor de distanțare socială, într-o clasă va fi permis accesul unui număr de maximum 10 elevi.⦁ Între bănci a fost asigurată o distanță de aproximativ 2 metri, iar pupitrele au fost dotate cu geamuri de plexiglas.⦁ Părăsirea claselor de către elevi se va face de asemenea pe un alt traseu bine definit, separat de cel care permite accesul.⦁ La ieșirea din unitatea de învățământ, elevii vor renunța la masca de protecție folosită în timpul examinării și vor primi una nouă din partea școlii.⦁ Totodată, în perioada pregătirilor pentru examene, care au loc în două schimburi, accesul elevilor se va face decalat, la intervale de 15 minute între serii, iar activitățile nu vor dura mai mult de două ore. Primele serii de elevi vor putea intra în scoală în intervalul 9 – 11, urmând o pauză de 2 ore, pentru aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră și dezinfectarea cu substanțe biocide, după care accesul următoarelor serii va fi din nou permis in intervalul 13-15.⦁ După terminarea cursurilor, unitatea de învățământ va fi din nou dezinfectată și igienizată pentru următoarea zi.⦁ Cele 57 de unități de învățământ din Sectorul 4 au primit săpun lichid și hârtie igienică și dezinfectant pentru mâini. Până acum, în total, în școli și licee, dar și în grădinițe, au fost distribuite 10.000 de recipiente cu săpun lichid, de câte 500 de ml, și aproximativ 84.000 de role de hârtie igienică, în valoare de 120.000 de lei.Din cei circa 7.800 de elevi de clasa a VIII-a și a XII-a, care trebuie să susțină evaluarea națională sau BAC-ul, au anunțat că vin în jur de 3.000 la pregătire, a declarat pentru HotNews.ro primarul orașului, Mihai Chirica.”Ne-am consultat în toată această perioadă cu reprezentanții Inspectoratului Școlar General. Am transferat școlilor, în cursul săptămânii trecute, 74 de termometre cu măsurare de la distanță. Am organizat transportul public astfel încât la orele dimineții să fie suficiente autobuze ca elevii să ajungă la cursuri, plus am rezervat ca pe fiecare traseu să fie mijloace de transport dedicate elevilor, doar elevii vor putea urca în acele autobuze. Sâmbătă și duminică au venit și măștile sanitare de la Ministerul Educației pentru elevi și profesori. Măștile sunt distribuite către școli și toți elevii vor primi măști. Am cumpărat și noi câteva zeci de mii. În ceea ce privește dezinfectanții, am asigurat sumele necesare și fiecare școală a făcut achiziția. Pentru centrele de evaluare am asigurat sumele necesare pentru multiplicarea numărului de camere de supraveghere, având în vedere numărul redus de elevi în sălile de clasă si suntem atenți la nevoile unităților de învățământ”, a susținut Chirica.”Fiecare școală și-a organizat fluxurile de elevi și sălile de curs astfel încât să fie în principal la parter, cât mai aproape de ieșire, ca să limiteze interacțiunea, sunt intrări diferite pentru elevi și profesori, nu permitem aglomerarea la grupurile sanitare, s-au luat măsuri ca pauzele să fie decalate în funcție de numărul de elevi de pe palier”, a mai spus primarul.În Oradea sunt aproape 4000 de elevi care vor susține examenele naționale în acest an și 3000 de profesori. 60% dintre elevii din municipiul Oradea au confirmat că vor fi prezenți la orele de pregătire, iar restul țin cursurile în format online. De exemplu, Colegiul Național EMANUIL GOJDU a hotărât împreună cu comitetul de părinți să țină cursurile doar online.”Măștile date de Guvern au ajuns vineri seara în județul Bihor și pe lângă aceste măști, Primăria a mai pus la dispoziție un dezinfectant într-un flacon mic și șervețele dezinfectate. Fiecare elev și profesor va primi un astfel de pachet când vin la școală. Toate școlile noastre au primit încă de acum 2 luni termometre cu citire de la distanță. Primăria Oradea a încurajat prezența la cursurile de pregătire”, a declarat Ilie Bolojan, primarul orașului, pentru HotNews.ro.