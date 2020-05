Daniel Funeriu: Coaliția loazelor a început ofensiva abjectă pentru anularea bacalaureatului / Apărați-vă onoarea diplomei de bacalaureat!

Dacă s-ar anula bacalaureatul, "600.000-700.000 de picați la bac din 2011 încoace vor primi acea diplomă și vor repopula fabricile de diplome -dughene, nu universități- cu un interes financiar de aproximativ 400 de milioane de euro anual", afirmă fostul ministru al Educației Daniel Funeriu. El le transmite tinerilor care urmează să susțină bacalaureatul să își apere diploma de bacalaureat și să nu se lase "învinși de coaliția loazelor" și "conduși de proști și mafioți".

Într-o analiză postată marți pe Facebook, fostul ministru al Educației are o pledoarie în favoarea examenului de bacalaureat, în contextul în carae Antena 3 a difuzat luni seară o emisiune în care au fost aduse argumente pentru anularea examenului de bacalaureat din acest an. Funeriu spune că riscul infectării copiilor care merg la școală să susțină bacalaureatul este "cât de aproape de zero este posibil să fie".

Daniel Funeriu le transmite tinerilor care urmează să susțină bacalaureatul că este lupta generației lor și că trebuie să își apere onoarea diplomei de bacalaureat.

Prezentăm integral mesajul fostului ministru al Educației: