Admitere la liceu 2019. Rezultatele repartizării computerizate, publicate azi pe admitere.edu.ro

Rezultate repartizare liceu 2019. După repartizarea computerizată, între 15 și 18 iulie, are loc depunerea dosarelor de înscriere la liceu. Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).Rezultate repartizare liceu 2019. Peste 26.000 de absolvenți de clasa a VIII-a vor intra la liceu cu media de admitere sub 5. Ierahizarea mediilor la nivel național arată că cele mai multe medii de admitere sub 5 sunt în București, Suceava și Constanța. La polul opus, cele mai puține medii de admitere sub 5 sunt în județele Covasna, Cluj și Brăila.Rezultate repartizare liceu 2019. HotNews va transmite va transmite cele mai relevante informații despre rezultatele repartizării la liceu 2019 imediat ce acestea vor fi disponibile pe site-ul admitere.edu.ro.