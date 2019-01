Legea care a tensionat relația PSD-UDMR și a dus la demisia unui ministru al Educației, promulgată de președinte

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență de modificare a legii educației, care elimină obligativitatea ca profesorii care predau limba română la clasele minorităţilor naţionale să aibă studii superioare de specialitate.Ordonanța a fost adoptată după un scandal între UDMR și PSD, ca urmare a unei alte ordonanțe inițiate de ministrul Educației la acea vreme, Valentin Popa, care schimba regulile de predare a limbii române în școlile minorităților naționale.„Despre acel articol care a fost introdus de ministrul Educației în Ordonanța simplă din august privind educația și legea educației și care prevedere predarea limbii și literaturii române într-un mod neprofesionist. 55.000 de copii sunt afectați. Noi am cerut anularea acestui articol printr-o OUG. Urgența se motivează prin faptul că a început anul școlar și este haos. Ministrul nu a comunicat cu PSD sau cu coaliția, fiindcă și ei au fost surprinși, nu numai președintele PSD, dar și alți parlamentari care au venit și ne-au întrebat - dar care e problema, că noi nu știam că există o astfel de problemă, de unde a apărut? Sigur, e procedură simplă care necesită câteva zile, dar trebuie rezolvată. Până când nu se va rezolva această problemă noi nu vom deschide alte teme”, a afirmat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la vremea respectivă.La rândul său, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că „are dreptate Kelemen”. La scurt timp, Valentin Popa a demisionat.



Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2001. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul abrogării alin.(71) al art.263, potrivit căruia în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.Totodată, se are în vedere completarea art.263 cu un nou alineat, alin.(61), potrivit căruia profesorii pentru învăţământul primar, de la clasele cu predare în limbile minorităţile naţionale predau disciplinele comunicare în limba română, precum şi limba şi literatura română pe tot parcursul anului şcolar. „Profesorii pentru învățământul primar, de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale predau disciplinele Comunicare în limba română, precum și Limba și literatura română pe tot parcursul ciclului primar”, prevede proiectul de lege. Proiectul de lege a fost adoptat, pe 10 decembrie, de Senat, în calitate de for decizional.