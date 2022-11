Articol susţinut de Domeniile Franco-Române Miercuri, 23 Noiembrie 2022, 10:29

Un dialog cu Liviu Grigorică - enolog consultant la Domeniile Franco-Române din Dealu Mare, despre vinurile BIO produse în România. Am aflat de ce sunt puţine vinuri româneşti BIO, cine le certifică, ce garanţie oferă eticheta BIO, care sunt beneficiile pentru consumatori, de ce ar trebui să fie mai scumpe şi, nu în ultimul rând, de ce vinurile BIO de la Domeniile Franco-Române sunt la acelaşi preţ cu cele convenţionale.

De ce sunt puţine vinuri BIO produse în România?

Pentru sunt puţini producători.

Cum se obţin strugurii BIO?

Există un caiet de sarcini pe care fiecare producător de struguri BIO trebuie să-l respecte. Pe scurt, în vie, sunt permise foarte puţine produse de sinteză pentru tratarea plantelor (se folosesc produse biologice sau minerale de bază). În cramă, sunt reguli relativ simple şi mai puţine produse care pot fi folosite pentru vinificaţie.

Cum este corect să spunem: „Vinuri BIO” sau „Vinuri din struguri BIO”?

Ambele exprimări sunt corecte. Spunem „vinuri din struguri BIO” dacă facem vinuri din struguri proveniţi din agricultură biologică (substanţele folosite la tratamentele în vie sunt cele admise pentru strugurii BIO), iar apoi vinul se face clasic (conform legii viei şi vinului). Spunem „vinuri BIO” dacă facem vinuri din struguri proveniţi din agricultură biologică şi vinul se face respectând restricţiile suplimentare impuse de legislaţia BIO pentru procedurile şi tratamentele din cramă.

Cine certifică vinurile BIO?

Există organisme independente (de ex. ECOCERT) care certifică aceste vinuri şi care urmăresc, an de an, realizarea tuturor obligaţiilor, conform caietelor de sarcini BIO. Există chiar şi controale făcute aleatoriu (pe sticle, pe loturi de vin) pentru a verifica dacă s-au respectat regulile impuse de „legislaţia BIO”.

Care sunt beneficiile, pentru consumatorii vinurilor BIO?

Consumatorii de vinuri BIO au exact aceleaşi avantaje pe care le au şi consumatorii celorlalte produse BIO. În spatele „etichetei verzi” există nişte restricţii referitoare la tratamente fitosanitare cu produse de sinteză (molecule care se degradează greu în timp şi afectează negativ solul şi plantele).

Vinurile BIO ar trebui să fie mai scumpe?

În mod normal, da, sunt mai scumpe, pentru că, nefiind permise tratamentele complexe în vie, producţia la hectar este deseori la jumătate (dacă nu şi mai mică) decât în mod normal. Pe de altă parte şi restricţiile impuse în cramă, duc la creşterea manoperei (se munceşte mai mult). Prin urmare, atât teoretic, cât şi practic, în foarte multe cazuri, vinurile BIO sunt mai scumpe decât vinurile similare obţinute în mod tradiţional.

Sunt vinurile BIO „mai bune” decât cele convenţionale?

Întotdeauna depinde de producător. Dacă cel care care cultivă şi prelucrează strugurii îşi cunoaşte meseria, vinurile sunt bune, iar dacă nu, nu sunt neapărat bune. Nemaiavând la dispoziţie toate produsele folosite la viticultura şi vinificaţia clasică, nu prea mai poţi repara atât de uşor greşelile.

Ce garanţie oferă eticheta BIO?

Eticheta BIO îţi certifică doar o „curăţenie” (din punct de vedere al pesticidelor şi fungicidelor) a materiei prime şi a produsului finit. În rest, totul depinde de factorul uman, adică de abilităţile celor care se ocupe de vie şi de cramă.

Cum se gestionează, la Domeniile Franco-Române, 50 de hectare de vie BIO?

Teoretic, 50 de hectare cu viţă-de-vie înseamnă destul demult. Practic, pentru un producător BIO, nu este chiar aşa de mult, pentru că producţia este mult mai mică. Randamentul unei culturi BIO este cam la jumătate, faţă de o cultură „normală”.

De ce vinurile BIO de la Domeniile Franco-Române au acelaşi preţ cu cele convenţionale?

Cred că este o decizie care a fost luată pentru a stimula consumul şi a atrage clienţii către vinul BIO. Este, practic, o investiţie în timp.

Cum arată „trendul BIO” în România şi în UE?

Suprafeţele agricole (şi implicit viticole) certificate BIO sunt în creştere continuă şi accelerată, în ultimii zece, ani în Europa. Mulţi producători se certifică BIO mai degrabă din convingere, deoarece vor să ofere clienţilor un produs care conţine cât mai puţine substanţe chimice complexe. Preţul mai mare, în acest caz, se justifică cu o calitate mai bună a produsului şi nu doar cu eticheta BIO. Asta nu înseamnă, automat, că orice producător BIO reuşeşte să facă ce şi-a propus.

Liviu Grigorică preferă vinurile BIO sau pe cele convenţionale?

N-aş putea spune că am vreo preferinţă anume. Important e ca vinul să fie bine făcut, să exprime corect soiul, zona şi stilul pe care doreşti să-l obţii (cu/fără lemn, cu/fără rest de zahăr etc.)

Concluzii despre vinul BIO

Vinul BIO nu este nici mai bun, nici mai rău decât cel convenţional – este doar un vin diferit, în spatele căruia se află o certificare că s-au folosit mai puţin tratamente în vie şi în cramă. Teoretic, viticultura BIO este „mai naturală” decât cea convenţională. Eticheta BIO nu oferă neapărat şi o garanţie de calitate a vinului – aici totul depinde strict de priceperea vinificatorului.

