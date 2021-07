​TRAVEL VLOG Vinurile Rasova în vizită la New Egreta Resort | Wine Travel & Food Destinations - seria 1, episodul 3

​Articol susţinut de Paharnicul.ro

Bline cu icre & Imperfect alb 2020 (Fetească Alba și Fetească Regală)

Paste cu midii & Imperfect rozé 2020 (Syrah)

Sturion la plită & Tortuga alb 2018 (Chardonnay și Sauvignon Blanc)

Cotlete de berbecuț & Tortuga roșu 2018 (Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon și Syrah)

Piept de rață & Imperfect roșu 2018 (Fetească Neagră)

Vareniki (colțunași cu brânză) & Dulce nebunie 2019 (Tămâioasă Românească și Muscat Ottonel)

Dunavățul de Jos este una dintre porțile de intrare în Delta Dunării, iar New Egreta Resort este, practic, ultimul loc unde se poate ajunge cu mașina. De aici, către inima Deltei, călătoria poate continua doar pe apă. New Egreta Resort oferă turiștilor un hotel cu 120 de camere şi un restaurant ultramodern, unde reţelele tradiţionale dobrogene, realizate cu ingrediente locale de calitate, sunt reinterpretate într-un concept cosmopolit.​​Conceptul gastronomic de la New Egreta presupune valorizarea celor trei ocupaţii tradiţionale dobrogene: pescuitul, păstoritul şi vânătoarea. De aici derivă şi principalele ingrediente folosite: sturionul, midiile, batogul, icrele de ştiucă, cotletele de berbecuţ, pieptul de raţă. Toate acestea sunt reinterpretate, în reţete internaţionale, păstrând, în acelaşi timp, specificul local.Vinurile de la Crama Rasova s-au dovedit foarte potrivite, alături de preparatele gastronomice de la New Egreta, deoarece împărtăşesc, la bază, aceeaşi filosofie: reinterpretarea terroir-ului din „Dobrogea bătrână" printr-o infuzie de „energie contemporană".Pescuitul sturionilor sălbatici este momentan interzis în Marea Neagră. Există speranţa ca, în viitorul apropiat, pescuitul sturionilor să fie din nou permis. În prezent, lipsa sturionilor sălbatici este compensată cu sturionii de acvacultură, crescuţi în ferme moderne. Pe lângă faptul că sturionii au o carne cu textură unică, ei sunt şi o sursă de caviar, aşa-zisul „aur negru al Deltei".Sturioni de acvaculturăLa fel cum, din punct de vedere demografic, Dobrogea reuneşte o multitudine de etnii, din perspectiva vinăritului, zona a funcţionat ca un catalizator pentru soiurile internaţionale de viţa-de-vie. Chardonnay, Pinot Gris sau Pinot Noir, sunt doar câteva exemple de soiuri care s-au aclimatizat perfect în această regiune.Spre deosebire de regiunea Dealu Mare, unde vinurile roşii au o componentă taninoasă importantă, în Dobrogea, soiurile roşii, inclusiv Feteasca Neagră, au o altă caracteristică fermecătoare: sunt foarte suculente şi se dezvoltă în direcţia fructului roşu copt. Astfel, vinurile roşii dobrogene sunt „rotunde", catifelate şi intense.