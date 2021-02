VIDEO INTERVIU Veronica Gheorghiu - enolog, Crama Oprișor: Culoarea vinului rozé nu e „un dat de la natură”. Producătorul hotărăşte nuanţa, în funcţie de tendinţele de consum

​Articol susţinut de Crama Oprişor

Vinul rozé, acum foarte la modă, este, de fapt, printre primele tipuri de vin produse de-a lungul timpului. Vechii producători de vin foloseau tehnici care necesitau stoarcerea strugurilor negri aproape imediat după recoltare şi de aceea vinul lor roşu arăta mai degrabă a rozé.Prin caracteristicile lor, vinurile rozé se situează între vinurile albe şi cele roşii, generând satisfacţie unei largi categorii de consumatori. Vinul rozé a invadat piaţa românească în ultimii ani, dovedind că şi românii sunt atraşi de acest stil de vinificaţie. Este un vin foarte uşor de asociat cu multe feluri de mâncare, dar se poate bea şi la o discuţie, iar pentru zilele de vară e un răcoritor de nădejde.În funcţie de strugurii din care e făcut, vinul rozé are o serie de arome caracteristice: zmeură, fragi, cireşe, pepene galben, petale de trandafiri etc. Tendinţele actuale de consum indică o creştere constantă pentru vinurile rozé.În privinţa soiurilor, nu există nicio regulă general valabilă. Vinurile rozé se fac doar din struguri negri. La noi se folosesc, printre altele, soiurile Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Băbească Neagră, Fetească Neagră etc.Acum câţiva ani, erau foarte bine primite în piaţă vinurile rozé cu o culoare ceva mai intensă. În prezent consumatorii preferă o culoare foarte deschisă, rozé „foaie de ceapă”, care e mult mai greu de obţinut.Deoarece vinul rozé se face din struguri negri, culoarea lui nu e „un dat de la natură”, ci e o decizie a enologului, luată în funcţie de tendinţele de consum.Da, gustul se schimbă. De regulă, dacă intensitatea culorii e mai mare şi aromele sunt mai intense.Dacă pentru vinurile roşii strugurii se recoltează la maturitate optimă (pentru a obţine vinuri corpolente, taninoase), pentru vinurile rozé materia primă se recoltează la maturitate tehnologică (struguri mai puţin copţi, cu nivel de zahăr mai scăzut, pentru a nu rezulta o concentraţie ridicată de alcool).se aplică la strugurii care nu acumulează foarte multă culoare în pieliţă (de ex. Pinot Noir, Pinot Gris, Sangiovese, Băbească Neagră etc.). La aceste soiuri, după desciorchinare şi zdrobire, mustuiala merge în fermentatoare de macerare, la temperatura de 9-10 grade, timp de câteva ore, interval decis de enolog, în funcţie de culoarea dorită. Cu cât acest timp este mai mare, cu atât culoarea vinului rozé va fi mai intensă. În momentul în care se obţine nuanţa dorită, mustuiala merge în presă, unde se face o presare lentă, după care mustul intră în linia tehnologică de obţinere a vinurilor albe.se aplică la strugurii care acumulează multă culoare în pieliţă (de ex. Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Fetească Neagră). La aceste soiuri, după desciorchinare şi zdrobire, mustuiala merge direct în presă, unde, la fel ca la metoda de macerare la rece, se face o presare lentă, după care mustul intră în linia tehnologică de obţinere a vinurilor albe.se aplică în cazul strugurilor negri recoltaţi la maturitate optimă (pentru vinul roşu). În acest caz, după desciorchinare şi zdrobire, mustuiala merge direct în fermentatoarele de roşu, din care se trage „parte limpede” nu mai mult de 10%. Mustul astfel obţinut are o astringentă mare şi de aceea se cupajează cu cel obţinut din primele două metode de obţinere a vinurilor rozé. Sângerarea e e folosită, în principal, pentru a da vinului roşu o calitate superioară (consistenţă, structură şi complexitate), prin extragerea celor 10 procente de rozé.se aplică în cazul strugurilor albi şi negri proveniţi de pe parcele avariate (bătuţi de grindină), care se pot procese (legal) împreună. Metoda este mai costisitoare, dar poate schimba în bine soarta unor struguri compromişi, care ar produce vinuri slabe calitativ dacă ar fi vinificaţi separat. Produsul obţinut nu va fi unul de excepţie, dar metoda poate da vinuri rozé care oferă o certă satisfacţie de consum.nu este permisă de legea viei şi vinului, deoarece produsul obţinut nu este considerat ca fiind de bună calitate. Dacă amestecăm un vin alb (floral, cu aciditate mare) cu un vin roşu (corpolent, taninos, condimentat), rezultatul va fi un produs dezechilibrat ca aromă şi structură. Ca o excepţie, această metodă e permisă în regiunea Champagne, doar pentru obţinerea vinurilor spumante rozé (însă, aici amestecul de vin alb cu roşu este supus unei a doua fermentări, care duce la o armonizare a vinurilor cupajate). În rest, la vinurile liniştite, cupajul de alb cu roşu este ilegal.se obţine din soiurile Pinot Noir, Pinot Gris, Merlot şi Cabernet Sauvignon. Vinul se produce printr-o combinaţie a primelor trei metode: macerare la rece (pentru Pinot Noir şi Pinot Gris), presare directă (pentru Merlot şi Cabernet Sauvignon) şi sângerare (din cisterne de Merlot şi Cabernet Sauvignon vinificate în roşu).se obţine din soiurile Fetească Neagră şi Cabernet Sauvignon. Vinul se produce prin presare directă.se obţine din soiurile Pinot Noir şi Syrah. Vinul se produce printr-o combinaţie a primelor două metode: macerare la rece (pentru Pinot Noir) şi presare directă (pentru Syrah). Vinul capătă, astfel, plăcute arome de piersici, cireşe şi zmeură. 