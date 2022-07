DEFENSE Marți, 19 Iulie 2022, 17:37

Victor Cozmei

România ar putea cumpăra în viitor submarine franceze Scorpene, spune ministrul Apărării Vasile Dîncu, menționând că România a semnat cu Franța o scrisoare de intenție pentru astfel de submarine, dar și pentru elicoptere, în condițiile în care Airbus are o fabrică în România și așteaptă de ani de zile o comandă de la Armată. Submarinele Scorpene sunt construite de Naval Group, același constructor selectat pentru achiziția corvetelor, un contract nesemnat încă și care bate pasul pe loc de trei ani deja.

Submarine Scorpene Foto: Naval Group

„Noi am semnat o scrisoare de intenție cu ministrul Apărării din Franța pentru un viitor proiect pentru care am început deja demersurile pentru a îl duce în Parlament. Este vorba de un proiect legat de submarine Scorpene și de elicoptere. E o scrisoare de intenție pe care am făcut-o cu Guvernul francez. Avem în vedere acest program în viitor pe care încercăm să îl fundamentăm”, a declarat ministrul Apărării Vasile Dîncu pentru DefenseRomania.

Reamintim că recent președintele Francez Emmanuel Macron a făcut o vizită în România pentru a vedea trupele trimise de Franța în cadrul noului Batalion NATO pe care Franța îl conduce în România. Macron a declarat atunci că se lucrează „la un plan ambiţios de susţinere a Forţelor Navale Române”.

Subiectul submarinelor pentru România a mai fost adus în discuție și în urmă cu câțiva ani, pe atunci Ministrul Apărării Mihai Fifor (PSD) anunța că România va achiziționa 3 submarine.

Videoreportaj HotNews.ro: România vrea să cumpere trei submarine. De ce?

Submarinele Scorpene

Submarinele din clasa Scorpene, nominalizate acum direct de către ministrul Vasile Dîncu, sunt submarine diesel-electrice care beneficiază și de propulsie anaerobă (air-independent propulsion - AIP) ce permite vasului o autonomie în imersiune chiar și 21 de zile încontinuu.

Cele mai mari submarine din clasa Scorpene au o lungime de 75 de metri și un deplasament de 2.000 de tone și un echipaj de 31 de marinari. Submarinele au o rază operațională de 12.000 km la suprafață și peste 1.000 de km în submersie, cu o autonomie de 50 de zile în mod normal și alte 21 de zile în submersie, în modul AIP.

Submarinele Scorpene sunt înarmate cu 6 tuburi de torpile de calibru 533mm, și pot lansa atât rachete antinavă Exocet cât și rachete antiaeriene MICA.

Scorpene sunt produse de compania Naval Group, aceeași care a câștigat din 2019 contractul pentru construcția în România a celor 4 corvete multifuncționale și modernizarea celor două fregate T-22R ale Forțelor Navale Române.

Deși contractul putea fi semnat fără opreliști legale încă de anul trecut, neînțelegeri între Naval Group și partenerul local Șantierul Naval Constanța au blocat parafarea contractului. Vasile Dîncu a anunțat acum, din nou, că MApN a mai acordat un răgaz Naval Group până în luna septembrie pentru a clarifica dacă mai dorește sau nu semnarea contractului.

Achiziția de noi elicoptere militare pentru Armata Română - un subiect intens discutat de câțiva ani, cu câteva note de confuzie

Cât privește achiziția de elicoptere franceze, trebuie amintit că la Brașov Airbus a deschis o fabrică încă din 2016 și a tot așteptat o comandă de la Armata României care însă nu a mai venit...

Fabrica de la Ghimbav deschisă în 2016 urma să producă modelul de elicopter H215 și varianta militară H215M. De atunci Airbus așteaptă ca România să contracteze măcar o primă tranșă de cel puțin 16 elicoptere H215M Super Puma, văzute ca urmașele de drept pentru mult mai bătrânele elicoptere IAR 330 PUMA care sunt în uz în dotarea Forțelor Aeriene Române, unele de mai bine de 40 de ani.

Numai că o astfel de comandă nu a mai venit...

În schimb, în același an, în 2016, MApN anunțase producătorii din piață că e interesată de elicoptere pentru Forțele Terestre, inclusiv modele de atac.

În cursă au intrat în forță americanii de la Bell care propuneau un mix de 21 de elicoptere de atac AH-1Z Viper și 24 de elicoptere multirol UH-1Y Venom. Guvernul României de pe atunci chiar a și semnat un memorandum cu Bell pentru aceste elicoptere. Nici în acest caz nu s-a materializat nimic.

Apoi, Lockheed Martin, prin compania sa Sikorsky, s-a arătat interesată să vândă României elicoptere Black Hawk, inclusiv în variantă de atac. Deși elicopterele urmau să fie produse în fabrica din Polonia, americanii ofereau să transforme Romaero într-un centru de excelență și personalizare a tuturor elicopterelor Black Hawk din Europa. În 2020 a fost și semnat un memorandum de colaborare cu Romaero tocmai pentru un astfel de potențial contract.

La un moment dat, Airbus a intrat înapoi în discuțiile privind elicopterele pentru Forțele Terestre, oferind modelul H215M ca variantă multirol, precum și modelul mai mic și mai agil H145M ca model de atac, o variantă mai ușoară, dar mai ieftină față de competitori.

Din trei mari ofertanți, pentru elicopterele cu care ar urma să se doteze Forțele Terestre nu s-a semnat nimic concret.

Ce elicoptere au acum în dotare Forțele Române / Elicoptere noi pentru Armată, abia din 2030

În prezent, potrivit MApN, Forțele Aeriene Române au în dotare 57 de elicoptere IAR 330 Puma produse la IAR Ghimbav încă din 1975, elicoptere destinate în principal transportului de trupe sau misiunilor de evacuare medicală.

Dintre acestea, 22 au fost modificate de-a lungul timpului în variante de atac (IAR 330 Puma SOCAT). Un elicopter de tipul IAR-330 Puma s-a prăbușit în această părimăvară la Constanța, după ce s-a ridicat în căutarea unui avion Mig_21 prăbușit cu puțin timp înainte.

Pe lângă acestea, în dotare mai există și opt elicoptere IAR 316B Alouette, elicoptere și mai vechi, folosite în principal pentru antrenamentul piloților.

Forțele Navale operează și ele trei elicoptere IAR 330 Puma Naval.

Pentru aceste elicoptere, în ultimii șase ani, MApN a semnat contracte de mentenanță, reparații, service și modernizare de peste 340 de milioane de euro.

MApN a transmis la solicitarea HotNews.ro că la nivelul Forțelor Aeriene Române este planificată inițierea de programe de achiziție de noi elicoptere abia după anul 2030.

