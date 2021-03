Fabrica de elicoptere de la Brașov, în pericol. Șeful Airbus Helicopters global: „Azi fabrica e închisă, nu există activitate. Avem nevoie de un prim contract cu România” - INTERVIU

Foto: Bruno Even, CEO Airbus Helicopters

„Din partea Guvernului un angajament clar înseamnă un contract care dă un semnal că are sens să facem investiția”

Potrivit acestuia, dezvoltarea industrială Airbus-România ar trebui să se bazeze pe o abordare „win-win”, în care ambele părți au de câștigat.



„Un angajament clar de ambele părți. Din partea noastră totul e clar, am demonstrat în trecut că suntem de nădejde. Suntem pregătiți să dezvoltăm industria locală. Din partea Guvernului un angajament clar înseamnă un contract care dă un semnal că are sens să facem investiția”, spune Even.



Ca perspective pe termen scurt și mediu, CEO-ul Airbus Helicopters vorbește de două contracte ce ar implica direct compania Airbus Helicopters Romania:



„Ambele sunt oportunități să declanșăm acest nou capitol industrial. Însă trebuie să se bazeze pe un volum minim pentru că o astfel de dezvoltare industrială necesită o investiție semnificativă din partea noastră. Ca să aibă justificare, avem nevoie de un prim contract cu un volum minim pentru elicopterul H215. Vedem oportunitatea de a face în România un centru de excelență pentru această platformă, precum și o perspectivă pentru export”, a declarat Bruno Even care a confirmat că o comandă minimă ar fi de 16 elicoptere de tipul H215.



„Azi avem un parteneriat puternic cu IAR, suntem prezenți aici cu Airbus Helicopters Romania și ne concentrăm pe suport și mentenanță pentru actuala flotă românească, dar și pentru mentenanța unor elicoptere din alte țări. Nu vedem acum un motiv să nu continuăm această activitate”, a spus Even.



„Întrebarea e dacă dezvoltăm competențele în domeniul unei noi producții și customizări, precum și competențele ce țin de inovare, de cercetare și dezvoltare. Aceste aspecte țin de un angajament comun”, a mai adăugat oficialul francez.

„Înlocuirea flotei de elicoptere Puma poate fi o oportunitate de a declanșa cooperarea industrială și de dezvoltare a industriei locale”



Cât privește reînnoirea actualei flote de elicoptere IAR 330 Puma, MApN tocmai ce a transmis la solicitarea HotNews.ro că nu are astfel de planuri până cel puțin după 2030.



„Trebuie să ne uităm când avem nevoie să înlocuim actualele Puma, putem să extindem viața lor până în 2030? Aici e nevoie de grijă pentru că aceste elicoptere își ating resursa de viață și va fi un impact în ceea ce privește costul de operare. Înlocuirea flotei de elicoptere Puma poate fi o oportunitate de a declanșa această cooperare industrială și de dezvoltare a industriei locale. Dacă împreună, Airbus și Guvernul României, ne uităm la reînnoirea flotei ca o șansă, atunci cred că discuția privind timing-ul ar putea fi văzută în mod diferit”, este de părere șeful Airbus Helicopters.



În același timp, Bruno Even a precizat că eventualul contract de la licitația MAI pentru elicoptere multirol, acolo unde Airbus a depus oferte cu 8 elicoptere H215, nu ar fi suficient pentru a declanșa producția în fabrica de la Ghimbav, dar ar putea fi un semnal bun care să miște mai departe lucrurile pentru alte comenzi adiționale.



„Poate fi parte dintr-o abordare mai globală a Guvernului pentru ca MAI și MApN să se îndrepte către această platformă cu toate perspectivele de cooperare industriale. Opt aparate nu sunt de-ajuns, dar dacă aceste opt aparate fac parte dintr-o viziune mai largă a Guvernului, atunci da, ar avea sens”, a declarat Even.



Cât privește posibilitatea ca Airbus să producă elicoptere la Brașov pentru clienți externi, dacă o comandă de la statul român nu vine, Even a spus că un contract inițial de la MApN ar fi un semnal puternic și pentru alte state.











„Azi această fabrică de la Brașov e închisă, e pusă în așteptare, nu există activitate. Nu pot să o susțin în contextul actual”

CEO-ul Airbus recunoaște, până la urmă, că decizia de a achiziționa noi elicoptere e doar la latitudinea Guvernului României, însă lipsa unui contract care să pornească producția în fabrica deschisă deja de mai bine de patru ani la Ghimbav, lângă Brașov, pune probleme companiei.



„Azi această fabrică de la Brașov e închisă, e pusă în așteptare, nu există activitate. Nu pot să o susțin în contextul actual, într-o piață dificilă, nu pot susține costul fabricii care nu are o activitate. Din această perspectivă am luat decizia de a o pune în așteptare, de a îngheța activitățile”, spune Bruno Even.



„Întrebarea dacă Airbus și Guvernul României se uită împreună spre viitor, dacă avem aceeași viziune: că avem o șansă unică acum ca printr-o investiție inițială să ne dezvoltăm mai departe”, spune CEO-ul Airbus Helicopters.



„Sunt optimist, dar atâta timp cât nu am un angajament clar (n.r. din partea Guvernului României), nu pot decide să investesc mai departe, să susțin un cost suplimentar când nu am activitate. Nu e posibil. Trebuie să fie o situație win-win”, spune Even.









Foto: Hala unității Airbus Helicopters de la Ghimbav, Brașov.

Riscul închiderii cu totul a fabricii de la Brașov. Dincolo de întârzierea primei comenzi, ce altceva ar putea alunga Airbus cu totul din România





„În mod special, când va veni momentul deciziei de a cumpăra noi elicoptere și de a reînnoi actuala flotă - această primă decizie va fi un semn clar. Fie mergem în direcția viziunii noastre comune, de a dezvolta industria împreună, fie nu (n.r. România să aleagă alt producător de elicoptere). Voi respecta decizia și voi înțelege mesajul”, spune Even.



Cât privește alte proiecte pe care Airbus Helicopters le are în România, CEO-ul Bruno Even a vorbit despre



„E un proiect captivant și face parte dintr-o ambiție globală pe care o putem avea împreună cu Guvernul României. Ține de inovație, de cercetare și dezvoltare. Trebuie să ne gândim pe termen lung. În Europa avem nevoie de azi să pregătim noua generație de elicoptere. Să gândim care va fi următorul elicopter militar în 2040-2045. Începe cu inovație, cu avansuri tehnologice, cu un prototip”, a declarat Bruno Even.



„Sunt bucuros că industria din România e parte din acest proiect prin Romaero, care a construit structura centrală. Obiectivul e ca prototipul să aibă primul zbor în 2022. Suntem la început, e un demonstrator, dar această tehnologie ar putea sta la baza următoarei generații de elicoptere militare”, a detaliat Even.

Foto: Imagine din interiorul unității Airbus de la Ghimbav.

Achiziția de noi elicoptere militare pentru Armata Română - un subiect intens discutat de câțiva ani, cu câteva note de confuzie

Airbus a inaugurat fabrica de la Ghimbav în 2016 unde ar fi urmat să producă modelul de elicopter H215 și varianta militară H215M. Tot de atunci Airbus așteaptă ca România să contracteze măcar o primă tranșă de cel puțin 16 elicoptere H215M Super Puma, văzute ca urmașele de drept pentru mult mai bătrânele elicoptere IAR 330 PUMA care sunt în uz în dotarea Forțelor Aeriene Române, unele de mai bine de 40 de ani.



Numai că o astfel de comandă nu a mai venit...



În schimb, în același an, în 2016, MApN anunțase producătorii din piață că e interesată de elicoptere pentru Forțele Terestre, inclusiv modele de atac.



În cursă au intrat în forță americanii de la Bell care propuneau un mix de 21 de elicoptere de atac AH-1Z Viper și 24 de elicoptere multirol UH-1Y Venom. Guvernul României de pe atunci chiar a și semnat un memorandum cu Bell pentru aceste elicoptere. Nici în acest caz nu s-a materializat nimic.



Apoi, Lockheed Martin, prin compania sa Sikorsky, s-a arătat interesată să vândă României elicoptere Black Hawk, inclusiv în variantă de atac. Deși elicopterele urmau să fie produse în fabrica din Polonia, americanii ofereau să transforme Romaero într-un centru de excelență și personalizare a tuturor elicopterelor Black Hawk din Europa. În 2020 a fost și semnat un memorandum de colaborare cu Romaero tocmai pentru un astfel de potențial contract.



La un moment dat, Airbus a intrat înapoi în discuțiile privind elicopterele pentru Forțele Terestre, oferind modelul H215M ca variantă multirol, precum și modelul mai mic și mai agil H145M ca model de atac, o variantă mai ușoară, dar mai ieftină față de competitori.



Din trei mari ofertanți, pentru elicopterele cu care ar urma să se doteze Forțele Terestre nu s-a semnat nimic concret.



În schimb, Armata Română se bazează mai departe pe elicopterele din dotarea Forțelor Aeriene.



În prezent, potrivit MApN, Forțele Aeriene Române au în dotare 58 de elicoptere IAR 330 Puma produse la IAR Ghimbav încă din 1975, elicoptere destinate în principal transportului de trupe sau misiunilor de evacuare medicală. Dintre acestea, 22 au fost modificate de-a lungul timpului în variante de atac (IAR 330 Puma SOCAT).



Pe lângă acestea, în dotare mai există și opt elicoptere IAR 316B Alouette, elicoptere și mai vechi, folosite în principal pentru antrenamentul piloților.



Forțele Navale operează și ele trei elicoptere IAR 330 Puma Naval.



Pentru aceste elicoptere,



MApN a transmis la solicitarea HotNews.ro că la nivelul Forțelor Aeriene Române este planificată inițierea de programe de achiziție de noi elicoptere abia după anul 2030.



„Relația dintre Airbus și România e una de lungă durată. Avem un parteneriat puternic cu IAR, avem o companie împreună - Airbus Helicopters România. E o poveste de succes având la bază angajamentul inițial al României pentru elicopterul Puma", a declarat directorul executiv al Airbus Helicopters, Bruno Even, într-un interviu acordat HotNews.ro.„Am putut să construim această puternică amprentă industrială. Când mă uit la viitor, viziunea și ambiția mea pentru România și Airbus Helicopters este de a continua să dezvoltăm industria locală, joburile și expertiza în jurul unui angajament al Guvernului pentru dezvoltarea industriei și care să confirme că elicopterele noastre sunt cele potrivite să răspundă nevoilor. Sunt optimist, dar suntem în fața unui nou capitol", a declarat directorul executiv al Airbus Helicopters.