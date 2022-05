DEFENSE Vineri, 20 Mai 2022, 09:00

Într-un moment mai critic ca niciodată, cu război la granițele țării și cu Marea Neagră „capturată” militar de Rusia, România tot încă n-a semnat contractul pentru noi corvete multifuncționale și modernizarea actualelor fregate, asta deși un câștigător s-a ales din 2019, iar de aproape un an nu mai există contestații sau opreliști în instanță. Deși Ministerul Apărării anunța că va tranșa problema încă din iarnă, recent a venit o nouă amânare - un răgaz de alte câteva luni acordat constructorului să vină cu o soluție să semneze contractul.

România a mai acordat un răgaz constructorului. Discuții despre modificări ale condițiilor din contract

Recent, după termene și termene ratate de a tranșa problema, Ministrul Apărării Vasile Dîncu anunța din nou că „avem o mică prelungire” cerută de constructor. „Achiziţia nu o amânăm, în acest moment este o prelungire pe care a cerut-o Asocierea [Naval Group - Șantierul naval Constanţa] pentru a veni cu o ultimă ofertă. Sper că vom hotărî asta în maxim două luni”, declara Dîncu la TVR.

Anterior, într-o emisiunea la Realitatea TV, Dîncu spunea că există probleme în asociere și că au existat intenții de a aduce modificări condițiilor inițiale: „Din păcate, este vorba de o articulare între interesul firmei românești, dintre capabilitățile partenerului din România. Nu a existat neapărat o conjuncție foarte bună între cele două firme, cea românească şi cea franceză. Au venit din nefericire cu cereri pe care nu le-au făcut la timp, atunci când era negociabil procesul. Din această cauză, a durat foarte mult.



Au venit cu unele cereri de modificare a condițiilor inițiale. Acest lucru nu se poate face într-o achiziție pentru că devine o chestiune penală. Sper însă că, în acest moment, cele două firme din asociere, care au cerut o prelungire de încă două luni, să fi găsit soluția pentru a începe acest program de corvete”.

Naval Group: „E o negociere complicată în trei”

Prezenți la BSDA 2022, evenimentul acestor zile dedicat tehnicii militare, reprezentanții Naval Group au stat de vorbă cu HotNews.ro despre întârzierea procedurilor de semnare a acestui contract, deși încă din 2021 contestațiile au fost rezolvate în justiție.

Laurent Mourre, vicepreședinte pe Europa și America de Nord la Naval Group, a declarat că oferta companiei a fost făcută în 2018, iar acum încă au loc negocieri în trei, între Naval Group, partenerul Șantierul Naval Constanța și statul român.

„E un contract complex, sunt câteva specificități și este o negociere în triunghi care nu include doar Naval Group, ci și partenerul nostru (n.r. Șantierul Naval Constanța, companie privată) și este dificil, durează. Este o negociere complicată per total”, a spus Mourre.

Naval Group: „Costurile au crescut enorm din 2018 și până acum. Problemele nu se limitează la costuri”

Întrebat dacă firma franceză a cerut mărirea contractului, reprezentantul Naval Group a spus că informația este confidențială, dar a detaliat puțin circumstanțele din jurul contractului.

„Ce pot să vă spun este că din 2018 și până acum costul pieței a crescut mult, cu siguranță. Pot să vă spun că ultimele luni au fost și mai rele, da, există o creștere a costurilor”, a spus Mourre.

„În orice caz, problemele nu se limitează la costuri, ci și la alți parametri”, a mai declarat reprezentantul Naval Group care a precizat totuși că firma franceză își menține oferta financiară depusă.

„Am făcut o ofertă în 2018, acum suntem în 2022. Asta este o realitate pentru noi, să avem un preț fix bazat pe prețurile din 2018. Avem probleme cu costul, dar dificultățile noastre per total nu sunt legate în mod special de asta sau doar de asta”, a detaliat reprezentantul francezilor.

Naval Group: „Nu s-a ajuns la o concluzie referitor la modul cum distribuim banii și riscurile. Ne-am angajat să livrăm navele, nu vrem să renunțăm”

„Contractul per total este dificil din cauza echilibrului financiar și al riscurilor care trebuie alinia corect și acceptat de toate părțile. Per total e o negociere cu trei părți implicate. Sunt lucruri unde trebuie să cădem toți de acord. Nu s-a ajuns la o concluzie referitor la modul cum distribuim banii și riscurile, iar fiecare consideră că are dreptate”, spune reprezentantul Naval Group.

Acesta spune că în cele din urmă totul ține de „bani și riscuri” și că trebuie să se ajungă la o concluzie cu care toți să fie de acord.

„Avem un pachet de bani și un pachet de riscuri. Avem dificultăți să administrăm cu trei părți această sumă de bani și această sumă de riscuri”, spune Mourre.

Cu toate acestea, reprezentantul Naval Group a mai subliniat că oferta depusă încă stă în picioare, inclusiv prețul ofertat.

„Acum, când vă zic că există o anumită sumă de bani și un anumit număr de riscuri care sunt dificil de organizat (n.r. între părți), e evident că dacă am avea mai mulți bani am fi mai fericiți”, a spus reprezentantul Naval Group.

„Vreau să insist pe importanța și aspectul strategic al acestui contract pentru noi. Ne-am angajat să livrăm navele, nu vrem să renunțăm”, a spus Mourre, menșionând că termenele contractuale de livrare a navelor nu reprezintă o problemă.

Damen așteaptă la cotitură - „Ne-am extins oferta financiară, suntem încă în această cursă”

Conform legii, în situația în care primul competitor care a fost declarat câștigător dintr-un motiv sau altul nu semnează contractul, se merge la următorul competitor care este Damen.

„Damen și-a extins oferta financiară finală, ceea ce înseamnă că Damen este încă în această cursă”, a declarat pentru HotNews.ro Gheorghe Savu, directorul Damen Naval România.

„Conform procedurii și documentelor care reglementează acestă licitație nu poate fi modificat prețul pe toată durata contractului. În momentul în care un competitor își asumă toate condițiile licitației, implicit și-a asumat faptul că nu pot fi modificate condițiile principale: prețul, transferul de tehnologie, producția locală, livrarea primei nave în trei ani. Dacă ne uităm la condițiile de producție locală și de livare a primei nave în trei ani este evident că Damen este de departe compania care dă garanția că acest lucru se poate întâmpla”, a spus Savu.

Potrivit acestuia, compania are în România două șantiere navale operaționale și care produc constant nave militare, „inclusiv de genul corvetelor pe care le-am oferit României”.

Damen: „Putem să le livrăm mai devreme decât cei 7 ani pentru toate patru navele” / Situația șantierului Mangalia

„Dată fiind urgența acestui program, în scenariul în care Damen ar putea fi pusă în situația de a construi aceste nave eu cred că putem să le livrăm mai devreme decât cei 7 ani pentru toate patru navele având în vedere capacitățile pe care le avem și posibilitatea de produce navele în paralele în cele două șantiere”, a spus Savu.

„Capacitățile de producție din România, capacitatea de a produce nave de mare complexitate și capacitatea proprie de proiectare în România, la Galați”, ar putea duce la livrarea navelor înaintea termenelor contractuale, a mai spus Savu.

Un astfel de contract ar însemna practic și front de lucru pentru șantierul naval Mangalia, șantier deținut 51% de statul român, dar sub managementul Damen.

„E unic în România, un proiect pionier. Pot să vă spun din experiența celor patru ani de zile că este un sistem care funcționează”, a declarat pentru HotNews.ro Liana Constantin, de la Damen Mangalia.

Potrivit acesteia, contractul pe corvete ar însemna asigurarea unui portofoliu suplimentar care să ofere continuitatea și sustenabilitatea locurilor de muncă pentru cei 1.700 de angajați ai șantierului, pentru cei 600 de angajați ai subcontractorilor din șantier, și pentru celor altor câteva mii de angajați care fac parte din economia orizontală regională.

„Ne dorim ca împreună cu statul român ca acest șantier să ajungă la nivelul tehnologic al Galațiului”, a mai declarat Gheorghe Savu. „Un astfel de de contract cu siguranță ar ajuta foarte mult șantierul. Practic statul român, care deține șantierul Mangalia, ar deține și controlul asupra producției navale militare pentru piața internă”, a concluzionat directorul Damen.

Corvete pentru România - un contract care numai nu se mai semnează. De ce?

În 2018 România lansa o licitație pentru achiziția a patru corvete noi construite în România și modernizarea celor două fregate Tip 22 din dotarea Forțelor Navale. Condițiile esențiale? Toate navele să fie construite în România, prima navă în termen de 3 ani de la semnarea contractului, iar toate navele să fie gata până în șapte ani.

În 2019, MApN acorda contractul asocierii Naval Group - Șantierul Naval Constanța care a venit cu o ofertă de 1,2 miliarde de euro, cu doar 50 de milioane de euro în fața grupului Damen, care are în România două șantiere navale la Galați și Mangalia, șantiere unde produce nave pentru export, inclusiv militare.

Naval Group a oferit nava Gowind 2500 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODLAD. În oferta de referință nava venea configurată cu soluții de înarmare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat: 1,2 miliarde de euro.

Damen a oferit corveta Sigma 10514 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODOE cu soluții de înarmare americane: rachete anti-navă Harpoon de la Boeing, rachete de apărare anti-aeriană de la Raytheon, sonar de la General Dynamics și sistem tactic Thales. Preț ofertat: 1,25 miliarde de euro.

La acel moment victoria Naval Group a fost surprinzătoare, mai ales prin prisma prețului considerat destul de mic în industrie, având în vedere că modelul Gowind este considerat nu doar foarte modern, ci și destul de scump. Asta mai ales în condițiile în care Naval Group nu deține un șantier naval în România, precum competitorii săi (al treilea competitor în cursă - Fincantieri - deține șantierele navale de la Brăila și Tulcea).

După ce prin instanțele de judecată au fost tranșate și respinse mai multe contestații ale Damen, MApN s-a văzut în 2021 în situația în care putea să semneze practic contractul cu Naval Group, însă compania franceză nu ar mai fi fost la fel de dispusă să parafeze înțelegerea.

Potrivit unor surse din piață consultate de HotNews.ro, prețul ofertat foarte strâns și fără marjă de manevră, creșterea prețurilor la materialele de construcție din ultimii ani, calendarul foarte strâns de livrare a navelor, obligația de a le construi pe toate în țară și clauzele contractuale foarte dure ar fi făcut ca semnarea contractului să nu mai aibă loc.

În plus, conform acelorași surse, și în interiorul asocierii Naval Group cu șantierul Naval Constanța ar fi apărut disensiuni în ceea ce privește realizarea investițiilor în șantierul de la Constanța pentru a putea fi demarată construcția de nave militare moderne.Totodată, potrivit altor surse, au existat disensiuni și pe problema cine să suporte penalitățile destul de aspre stipulate în contract, în cazul în care termenele nu sunt respectate.

Și în trecut au existat zvonuri multiple că un astfel de contract ar pune mari probleme logistice: de la tehnologizarea șantierului, la angajarea și profesionalizarea personalului necesar, totul în cadrul unui grafic extrem de strâns - prima navă livrată după trei ani de la semnarea contractului și toate cele patru în decurs de șapte ani.

Pe de altă parte, constructorul francez împreună cu Șantierul Naval Constanța au subliniat în repetate rânduri că nu există probleme privind capacitatea de producție și că șantierul este echipat și pregătit pentru transferul de tehnologie ca să construiască navele. Și acum, de altfel, reprezentanții Naval Group au precizat pentru HotNews.ro că termenele contractuale pentru livrarea navelor nu reprezintă o problemă.