DEFENSE Sâmbătă, 21 Mai 2022, 12:06

Victor Cozmei • HotNews.ro

La Electromecanica Ploiești compania americană Raytheon, producătorul sistemului antiaerian Patriot achiziționat de România, vrea să deschidă o linie de fabricație pentru interceptori SkyCeptor, o rachetă mai ieftină care va fi propusă tuturor statelor-Patriot din lume. „Va fi Raytheon care va face marketingul pentru rachetele produse de Electromecanica”, au explicat reprezentanții companiei americane pentru HotNews.ro.

Rachete interceptoare SkyCeptor produse in Romania Foto: Raytheon

La începutul lunii Electromecanica Ploiești a semnat un memorandum de înţelegere cu Raytheon Missiles & Defense, document în baza căruia Electromecanica Ploieşti şi Raytheon vor fabrica în România rachete interceptoare SkyCeptor.

Prezenți la BSDA 2022, reprezentanții companiei americane Raytheon au explicat pentru HotNews.ro cât de concret este planul de a produce rachetele SkySceptor la Ploiești și cât de mult depinde sau nu planul de o potențială achiziție de partea României a viitoarelr interceptoare.

Michael Ellison, directorul Raytheon Missiles&Defense responsabil pe Europa de Est, spune că după ce România a achiziționat sistemul antiaerian Patriot - un contract direct guvern-la-guvern cu Statele Unite și ce nu presupunea obligația vreunui offset, compania americană a purtat discuții cu guvernul român și reprezentanți ai industriei naționale despre potențiale colaborări industriale.

„Am ajuns la concluzia că realizarea unei linii de fabricație pentru rachete [în România] ar fi o bună cale de a crea joburi și de a realiza un transfer de tehnologie. Am avut discuții la nivel înalt, am ales un partener și am făcut o propunere și am semnat acest memorandum de înțelegere”, spune Eliison.

„Nu există nici o obligativitate ca România să cumpere rachetele SkyCeptor și nici nu va grăbi investiția dacă o va face”

„Oferim un transfer de tehnologie pentru ca [Electromecanica] să aibă capacitatea de a fabrica interceptoarele SkyCeptor”, spune reprezentantul Raytheon.

Va fi realizat acest plan doar dacă România va face o comandă de astfel de rachete?

„Cu siguranță nu. Înțelegerea e strict între Raytheon și Electromecanica pentru fabricarea de rachete pentru piața globală. Nu există nici o obligativitate ca România să cumpere rachetele. Credem că va dori s-o facă, dar nu există vreo obligativitate”, spune Ellison.

Totuși, dacă România ar semna chiar acum un contract cu Raytheon pentru rachete SkyCeptor, ar grăbi acest lucru investiția în fabrica de la Ploiești?

„Nu. Modul cum acest plan este structurat nu presupune vreo obligativitate ca România să cumpere rachetele. Sunt sigur că vor dori să-și cumpere propriile rachete, dar asta nu va schimba calendarul producției. Avem un părogram foarte calculat și precis ce ține de capabilități [industriale], îmbunătățiri și investiții care nu se schimbă dacă România sau altă țară cumpără sau nu rachetele”, spune Ellison.

Potrivit acestuia, discuțiile sunt avansate și există deja un program stabilit pentru realizarea investiției.

Foto: Michael Ellison, Rayteon

Rachete SkyCeptor produse în România în următorii ani? „Cu siguranța da”

„Cred că probabil e prematur acum să zic exact când [vom vedea prima rachet[ produs[ la Ploiești], dar cred că suntem aproape”, spune Ellison.

În anii următori?

„Cu siguranță, da. Tot timpul diavolul stă în detalii și exact cu asta ne ocupăm acum, lucrăm împreunp și cred că suntem pe un curs pozitiv cu Electromecanica și romarm”, spune oficialuL Raytheon.

Potrivit acestuia rachetele SkyCeptor au posibilitatea de a fi integrate în sistemul Patriot ca un interceptor low-cost și care va fi oferit celor 17 state partenere care operează sistemul Patriot la nivel global. „Conceptul e că producem rachetele aici și apoi ele pot fi livrate oriunde către cele 17 state partenere din lume”, spune Ellison.

În 2019, Raytheon era în discuții și în Polonia pentru a produce interceptoare SkyCeptor, însă acest plan nu s-a concretizat niciodată. „Nu am avut o înțelegere cu Polonia, am avut o ofertă pentru Polonia”, detaliază Ellison.

Interceptoare SkyCeptor „made in Romania” pentru toate țările Patriot

Potrivit acestuia, orice țară care va dori pe viitor rachete SkyCeptor va trebui să vină către Raytheon și Electromecanica.

„Va fi Raytheon care se va ocupa de marketingul rachetelor fabricat de Electromecanica. Intenționăm să le producem împreună și să le vindem împreună, iar noi ne vom ocupa de marketingul către clienții noștri internașionali. Acesta e conceptul în linii mari”, spune Michael Eliison.

Compararea interceptoarelor Skysceptor cu actualele variante PAC-2 și PAC-3 ale sistemului Patriot ține de detalii tehnice care nu pot fi discutate, mai spune reprezentantul companiei americane.

„Ce pot spune este că oferim o soluție pe care țările o vor dori să o achiziționeze pentru că va fi la un cost redus”, notează Ellison care precizează însă că SkyCeptor poate fi folosit împotriva majorității amenințărilor de la ora actuală și poate lucra în paralel cu restul tipurilor de interceptoare ale sistemului Patriot.

Alte două sisteme Patriot vor fi livrate României în 2022

Cât privește sistemul Patriot, pentru care România a plătit deja 3,9 miliarde de dolari pentru șapte sisteme cu rachete sol-aer, reprezentantul Raytheon spune că în 2022 vor fi livrate încă două sisteme, după ce primul sistem Patriot românesc a intrat oficial în dotarea forțelor române în 2020.

„Suntem în grafic să le livrăm la timp. Alte două sisteme vor fi livrate în acest an. Din ce știu livrările continuă și vom respecta graficul din acest an și următorul”, spune Ellison.

Ce sunt rachetele SkyCeptor și care sunt caracteristicile interceptorului

„SkyCeptor este un interceptor care are costuri reduse şi este dezvoltat pentru a apăra împotriva rachetelor balistice şi de croazieră şi este propus pentru integrarea viitoare cu sistemul Air&Missiles Defense”, spunea preşedintele companiei americane Raytheon, Wesley D. Kremer, la semnarea memorandumului cu Electromecanica Ploiești.

Interceptorul SkyCeptor a fost dezvoltat împreună cu israelienii de la Rafael ca parte a sistemului antirachetă David's Sling al Israelului.

SkyCeptor e o variantă a interceptorului Stunner și care funcționează ca un interceptor care lovește direct ținta și o distruge forța impactului (hit-to-kill, spre deosebire de alte rachete care explodează în proximitatea țintei).

Raza de acțiune a rachetei ar fi undeva până în 100 de km, deși informațiile oficiale lipsesc, iar sursele publice vorbesc de raze operaționale diferite.

Marele avantaj promovat al SkyCeptor este că e un interceptor mult mai ieftin și care poate fi folosit împotriva a numeroase tipuri de ținte.

Spre exemplu, un sistem Patriot are capacitatea de a folosi interceptoare PAC-2 sau PAC-3 împotriva unor ținte mai mici și/sau nevaloroase, precum unele rachete, aeronave sau drone, dar ar fi ineficient folosite astfel - să tragi cu o rachetă de milioane de dolari împotriva unor ținte mult mai ieftine. Astfel, un interceptor ieftin, dar abil proiectat, ar putea fi mult mai util pentru contracararea unor amenințări, mai ales dacă îl ai la dispoziție în număr foarte mare.

Potrivit dezvoltatorilor, SkyCeptor beneficiază de o manevrabilitate mare, de un control al direcției avansat și de o propulsie multi-impuls, precum și de un cap de căutare modern. SkyCeptor e văzut ca o soluție „plug-and-play” pentru sistemul Patriot, adică e compatibil direct cu sistemul fără alte modificări.