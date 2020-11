VIDEO FOTO Trageri cu rachete la malul Mării Negre: sisteme americane HIMARS si lansatoare românești LAROM au simulat atacarea cu artilerie a unor nave inamice

Țintele, conform scenariului, au fost achiziționate de către o dronă militară.









„În numai câteva ore, militarii s-au deplasat rapid în teren, au tras cu sistemele de rachete HIMARS și LAROM, iar apoi s-au întors în cazărmile de dislocare la pace”, a spus ministrul Apărării, Nicolae Ciucă..



„Iată că, prin tot ceea ce am desfăşurat până acum şi prin toate eforturile care s-au depus de către planificatorii, comandanţii şi de către militarii celor două armate, ceea ce înseamnă pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndeosebi a misiunilor pe care le-am executat împreună, încep să se concretizeze în elemente de parteneriat real, în activităţi concrete care nu au altă menire decât aceea de a contribui esenţial la tot ceea ce înseamnă credibilitatea şi, bineînţeles, partea aceasta de interoperabilitate între cele două armate„, a spus Ciucă.



„România își întărește permanent apărarea și securitatea. Ne bazăm în construcția apărării pe apartenența la NATO și la UE, ne bazăm pe partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, dar trebuie să contribuim și noi atât la apărarea României, dar și la cea a aliaților. La începutul anului viitor, vom avea pe teritoriul național primul sistem HIMARS, care va intra în dotarea Forțelor Terestre. Alte două sisteme vor fi livrate în 2023 și 2024”, a mai precizat ministrul Apărării.







RAPID FALCON este un exercițiu cu termen scurt de notificare, ce presupune deplasarea rapidă în teren, executarea tragerii și defluirea personalului și tehnicii în cazărmile de dislocare la pace.În timpul exercițiului de trageri, sistemele de artilerie ractivă HIMARS și LAROm au simulat angajarea unor ținte pe mare sub forma ipotetice unor nave inamice care s-ar fi apropiat prea mult de litoralul românesc."Activitatea, la care vor participa peste 130 militari români și americani cu 30 de mijloace tehnice, are ca scop dezvoltarea și consolidarea cooperării militare dintre Forțele Terestre ale României și cele ale Statelor Unite ale Americii, precum și o oportunitate de dezvoltare a parteneriatului dintre cele două mari unități de artilerie în perspectiva dotării structurilor Brigăzii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" cu echipamente HIMARS, începând cu anul 2021", nota MApN înainte de exercițiu.România a achiziționat în urmă cu doi ani de la compania americană Lockheed Martin trei sisteme de artilerie bazat pe rachete sol-sol cu bătaie mare HIMARS pentru circa 1,5 miliarde de dolari, primul sistem urmând a intra în uz din 2021.Fiecare sistem are 18 instalații de lansare și comanda României prevede trei tipuri diferite de rachete ghidate/dirijate care pot lovi ținte terestre de suprafață sau punctuale până la 300 de km. Lansatorul HIMARS e montat pe camion și poate acomoda câte șase rachete de 227mm M270 sau o singură rachetă MGM-140 ATACMS.Practic, pe lângă cele 54 de lansatoare, contractul prevede și achiziția a 81 de rachete tip M31A1 Unitary și 81 de rachete tip M30A1 Alternative warhead, dar și 54 de rachete de tip ATACMS , cele care au raza efectivă de până la 300 de km.