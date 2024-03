Curatorial.ro Vineri, 01 Martie 2024, 15:38

Cinci mari muzee ale lumii, între care Tate Britain și Metropolitan Museum of Art, lansează ghiduri audio dedicate artistelor din colecțiile lor, cu ocazia Lunii Istoriei Femeilor, scrie curatorial.ro.

Metropolitan Museum of Art din New York Foto: Bigapplestock | Dreamstime.com

„Museums Without Men” (Muzee fără bărbați, n. r.), conceput de istoricul și criticul de artă Katy Hessel de la The Guardian, va prezenta zeci de artiste și de artiști care nu se conformează genului și care, în prezent, sunt de cele mai multe ori în umbra contemporanilor lor de sex masculin.

„Întotdeauna am mers la muzee și am vânat femei artiste”, a spus Hessel, autoarea cărții „Story of Art Without Men”. Uimită de cât de puține artiste erau expuse, ea a remarcat și faptul că, atunci când existau lucrări create de femei, aveau întotdeauna alături etichete care menționau artiștii bărbați cu care lucraseră sau de la care se inspiraseră, pentru a le contextualiza.

Ea a subliniat: „Ar trebui să vorbim despre artiști ca despre artiști, nu ca despre «soția lui», «muza lui» sau «fiica lui»”. (Foto: Dreamstime.com)