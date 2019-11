Oră inedită de balet la Muzeul Național Cotroceni, pentru a anunța Gală de balet „Carmen Sylva” . Marina Minoiu, dansatoare la Danish Royal Ballet: „Mă întorc de fiecare dată cu drag în București”

Șapte balerine și balerini și 15 jurnaliste, bloggerițe și instagrammerițe interesate de cultură și artă au participat la oră inedită de balet în Salonul Cerchez al Muzeului Național Cotroceni, pentru a aduce în atenția publicului importanța artei și frumosului în viața de zi cu zi și pentru a anunța că mai sunt 60 de zile până la Gala de balet „Carmen Sylva”, evenimentul cultural al începutului de an 2020. Marina Minoiu, care dansează în prezent la Danish Royal Ballet, le-a arătat invitaților mișcări de dans specifice Curții regale și a exemplificat și câteva diferențe între stilul de dans rusesc și cel danez. Pașii de dans au fost acompaniați la pian de Ana Silvestru.

Alături de Marina Minoiu, la Ora de balet au participat de la Opera Națională București prim-balerinii Robert Enache și Rin Okuno, balerinii Alice Minoiu și Cristian Preda, precum și tânăra balerină Rebecca Rudolf, elevă la Liceul de Coregrafie Floria Capsali.

„Mă întorc în București cu drag de fiecare dată când pot și am ocazia să vorbesc despre frumusețea dansului și importanța educației. Am venit la Ora de balet și pentru a vorbi despre minunata Gală de balet „Carmen Sylva”, care o celebrează, prin îmbinarea în lumea dansului a diferitelor domenii ale artei, pe regina noastră Elisabeta – Carmen Sylva. Va fi o întâlnire pe care publicul bucureștean, atât de cald, o merită: cu balerini care vor veni de pe marile scene ale Europei - English National Ballet, Staatsballet Berlin, Mihailovschi, Danish Royal Ballet. Plus acele momente foarte frumoase în care Ana Silvestru și Rafael Butaru vor oferi muzică live”, a declarat balerina Marina Minoiu.

Gala de balet „Carmen Sylva” va avea loc în data de 20 ianuarie 2020, de la ora 20:00, la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București. Spectacolul va pune în scenă un adevărat labirint al emoțiilor, marcat de tot ceea ce înseamnă pentru cultura noastră personalitatea Reginei Elisabeta (Carmen Sylva). Sunt reunite fragmente coregrafice celebre pentru temele naturii și ale iubirii, specifice creațiilor primei regine a României. Se vor regăsi fragmente ale baletului clasic, sub semnătura unor mari și importanți coregrafi ca Sir Frederick Ashton, Johan Kobborg, Mauro de Candia, coregrafii inspirate din magia pădurii și momente ale marilor povești de iubire. De asemenea, coregraful Andrei Cozlac va crea, în premieră, un moment dedicat reginei artiste.