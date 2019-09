Regizorul Alexandru Darie, internat în stare gravă la Spitalul Fundeni

"Este internat sub stricta supraveghere a medicilor şi urmează un tratament. Tot colectivul este alături de el şi aşteptăm să se întoarcă la teatru", potrivit aceleiaşi surse.Regizorul în vârstă de 60 de ani a fost diagnosticat cu ciroză în urmă cu mai mulți ani, dar, în ultima vreme, starea sa de sănătate s-ar fi agravat şi, în prezent, el s-ar afla pe lista de transplant hepatic.Alexandru (Ducu) Darie, fiul regretatului actor Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu, este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de teatru români, care a montat numeroase spectacole atât în țară, cât și în străinătate. A studiat regia de teatru la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" București, pe care a absolvit-o în 1983.În studenție a regizat spectacolul "Paracliserul", de Marin Sorescu, pentru care i s-a acordat marele premiu pentru cea mai bună producție la Festivalul International al școlilor de Teatru Jacques Lecoq, Riccione, Italia, 1981.În 1992, regizorul a fost invitat de Oxford Stage Company să regizeze "Mult zgomot pentru nimic", de William Shakespeare, BBC apreciind montarea drept un eveniment al stagiunii. Alexandru Darie a regizat şi spectacole montate în SUA, la Performing Arts Centre din New, dar și la Globe Theatre Tokio, Japonia. În ianuarie 1995 a regizat "Trei surori", de Anton Cehov, premiat de Asociația Criticilor de Teatru și de Uniunea Teatrală din România (UNITER). În 1998, a montat la Teatrul Nottara o curajoasă adaptare a piesei "Viforul", cu Stelian Nistor.Din 2002, este directorul Teatrului Bulandra. În perioada 2006 - 2011, a fost președinte al Uniunii Teatrelor din Europa, organizație înființată de Giorgio Strehler, de care îl leagă afinități și momente hotărâtoare. A montat spectacole care au marcat ultima parte a secolului 20, precum "Visul unei nopți de vară", "Poveste de iarnă", "Trei surori".Despre "Visul unei nopţi de vară", cu care la începutul anilor ’90 a susținut un turneu în Marea Britanie, The Guardian a scris că este cea mai bună montare după cea semnată de Peter Brook. Ducu Darie a jucat și în filme, precum "Galax, omul păpuşă" (1984), de Ion Popescu-Gopo, dar și mai recentul "Poveste de dragoste", de Cristina Iacob (2015).