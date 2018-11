Ministrul Culturii a sesizat Comisia de disciplină în cazul directorului din minister acuzat de Tudor Giurgiu că "a cerșit" invitaţii la "Moromeții 2"

Ministerul Culturii anunță că a sesizat Comisia de disciplină în cazul directorului din instituție acuzat de regizorul Tudor Giurgiu că "a cerșit" invitaţii la premiera din Bucureşti a filmului "Moromeții 2".





Ministerul Culturii spune, într-un comunicat de presă transmis vineri, că situația semnaltă de regizorul Tudor Giurgiu aduce atingere prestigiului instituției, astfel că ministrul George Ivașcu a sesizat Comisia de disciplină în cazul directorului acuzat că "a cerșit" invitații la "Moromeții 2".





"În legătură cu articolele de presă referitoare la faptul că producătorul Tudor Giurgiu a declarat că un oficial din Ministerul Culturii „a cerşit bilete la film", Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, a întreprins următoarele măsuri: ținând seama de faptul că aspectele sesizate de producătorul Tudor Giurgiu și preluate de mass-media aduc atingere prestigiului Ministerului Culturii și Identității Naționale, a fost sesizată Comisia de disciplină pentru demararea procedurilor legale în acest caz", anunță Ministerul Culturii.





Tudor Giurgiu a scris joi pe Facebook despre cerceșetorii de invitații, dezvăluind cum Ioan Matei, director în Ministerul Culturii, care ar avea în cont "vreo 100.000 Euro și 75.000 lei", i-a "cerşit” patru invitaţii la premiera filmului "Moromeţii 2”, al cărui producător este. "Vă faceau pe dvs. (sau pe colegii subit pasionați de film) 4 belete de 30 lei bucata?", comentează regizorul.





Tudor Giurgiu vorbește despre cerșetorii de invitații, "din categoria dregătorilor de neam si țară", și povestește cum a fost sunat la birou de un consilier din Ministerul Culturii care a cerut pentru un director din minister invitații la premiera Moromeții 2 de săptămâna viitoare. "Ieri, colegele de la birou primesc un telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea sa vorbească cu “cineva” despre invitații la premiera Moromeții 2 de săptămîna viitoare. Colegele au insistat să trimită un email. Și vine mailu’: “Salut…, te rog să îmi confirmi cele 4 invitații pe numele Ioan Matei la premiera de luni 5 noiembrie de la Sala Palatului”. Am citit și am rămas perplex: wtf is Ioan Matei si de unde manierele astea? Parca-l auzeam dispunînd din adîncurile cabinetului către consilier: „Fă și tu rost de ceva invitații, ce stai așa degeaba? Cum adică nu ne-au trimis? Să ne dea!” Pentru că sunt șef. Șerif. Boss. Pentru că mi se cade. Apăi, domnule dragă, io nu vă cunosc", scrie Giurgiu.





El spune că, potrivit ultimei declarații de avere, directorul din minister ar avea în cont "vreo 100.000 Euro și 75.000 lei".





Ioan Matei, directorul din Ministerului Culturii acuzat de regizorul Tudor Giurgiu că "a cerșit" invitaţii la premiera din Bucureşti a filmului "Moromeții 2", se apără spunând că a vrut să cumpere bilete, dar că i s-a transmis de la Sala Palatului că se intră doar pe bază de invitații.