VIDEO Canada: Poliţia din Ottawa consideră ''ilegală'' manifestaţia împotriva măsurilor sanitare

Confruntat cu exasperarea populaţiei locale care denunţă ameninţările, hărţuirea şi poluarea fonică din cauza claxoanelor neîncetate, şeful poliţiei Peter Sloly a promis că va ''pune capăt acestei manifestaţii ilegale şi de un pericol inacceptabil'', fără a furniza însă un termen precis.

''Această manifestaţie este din ce în ce mai imprevizibilă şi mai periculoasă'', a afirmat şeful poliţiei într-o conferinţă de presă.

De aproximativ o săptămână, capitala canadiană este teatrul unei mişcări de protest, iniţiată de camionieri, pentru care vaccinul este obligatoriu pentru a trece graniţa dintre Canada şi Statele Unite.

Sute de manifestanţi, cu zeci de camioane uriaşe, ocupă centrul oraşului Ottawa, după manifestaţia de sâmbătă trecută la care au participat mii de persoane.

Just a bunch of peaceful protestors standing in a nice circle and singing the National Anthem together. These are the people that @JustinTrudeau wants Canadians to despise. #FreedomConvoy2022 #cdnpoli #NoMoreLockdowns #onpoli #NoVaccineMandates pic.twitter.com/IwKqbN1YEm