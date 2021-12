Haosul testelor pentru elevi: Încă două milioane de teste rapide din salivă vor ajunge luni la inspectoratele școlare / Testarea școlarilor se va putea face, cel mai probabil, a doua zi

Două milioane de teste rapide din salivă vor ajunge în noaptea de duminică spre luni Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Acestea vor fi trimise luni la inspectoratele școlare, dar este foarte puţin probabilă testarea în cursul aceleiași zile, vând în vedere traseul acestora, ISJ-unitate şcolară-diriginţi/învăţători-beneficiari, spune Ministerul Educației.

„În urma discuţiilor purtate în ultimele zile de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu reprezentanţii societăţilor comerciale care urmau să livreze produse de tipul “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă”, conform calendarului de livrare stipulat în contracte, în cursul acestei nopţi, 2 milioane de astfel de dispozitive medicale vor intra în stocurile IGSU. Societatea comercială care va aduce aceste teste avea termenul de livrare în data de 20 decembrie 2021”, transmite, duminică după amiază, IGSU.

Camioanele instituţiei sunt pregătite pentru a recepţiona cantitatea de teste urmând ca luni, 13 decembrie, aceasta să ajungă la inspectoratele şcolare din ţară, conform caietului de distribuţie elaborat de Ministerul Educaţiei.

Testele vor putea fi folosite cel mai probabil a doua zi.

”Din informaţiile primite astăzi de la inspectoratele şcolare, lotul de două milioane de teste va ajunge în ISJ-uri în această seară sau mâine. Având în vedere traseul acestora: ISJ-unitate şcolară-diriginţi/învăţători-beneficiari, este foarte puţin probabilă testarea în cursul zilei de mâine. Anumite judeţe au distribuit deja testele rămase în stoc din loturile anterioare pentru a acoperi testarea de luni a unor categorii/niveluri de învăţământ (de exemplu Bucureştiul a distribuit în grădiniţe). În funcţie de ziua în care testele ajung în şcoli, vom putea decide utilizare lor eventual in ziua x+1”, a transmis secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar Sorin Ion.

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a precizat că nu este interesat ”în niciun fel de aspecte relative la firme furnizoare de teste/materiale medicale sau alte aspecte ce ţin de organizarea licitaţiei de către ONAC şi nici de aspecte ce ţin de încheierea/executarea contractele semnate între IGSU şi furnizori”.

”Ca ministru al Educatiei, mă interesează ca procesul de invăţământ să se desfăşoare cu respectarea condiţiilor de siguranţă sanitară stabilite in Hotărârile CNSU şi in Ordinul comun Educaţie-Sănătate. Ca autoritate care gestionează sistemul de educaţie, am iniţiat toate demersurile legale conforme atribuţiilor noastre, ne-am adresat oficial IGSU si aşteptăm răspunsul”, a spus Cîmpeanu.

Inspectoratele școlare au acum doar jumătate din testele necesare

Joi, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că inspectoratele şcolare din ţară au doar jumătate din testele care ar fi necesare pentru testarea de luni a elevilor şi a precizat că încă aşteaptă răspunsul IGSU cu privire la următoarea tranşă de teste.

Acesta a precizat că, în calitate de autoritate care gestionează sistemul de educatie, a ”iniţiat toate demersurile legale conforme atribuţiilor”.

În aceeaşi zi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat, a ţinut să clarifice situaţia privind livrarea testelor.

Într-o emisiune televizată, Raed Arafat a arătat că Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) a încheiat acorduri-cadru pentru teste din salivă care să fie distribuite în şcoli iar IGSU încheie contractele subsecvente cu furnizorii.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a explicat şi sincopele în furnizarea testelor din salivă care ar trebui să ajungă în şcoli, prin faptul că unii dintre furnizorii de teste au refuzat să semneze contractele subsecvente pentru livrarea testelor, în timp ce alţii cer preţuri de câteva ori mai mari decât cel mai mic preţ.