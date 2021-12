Ce nu știm până acum despre originea variantei Omicron a coronavirusului

Unde a apărut prima dată varianta Omicron?

Situația din Africa de Sud și țările vecine

O nouă fundătură, la fel ca în Wuhan?

Olanda interzisese intrarea călătorilor din Africa de Sud, transformându-i brusc pe pasagerii zborului KL592 în persoane non grata. Guvernul olandez a urmat un instinct familiar dobândit în timpul pandemiei, acesta fiind urmat apoi de zeci de țări din întreaga lume.Prin interdicția impusă asupra zborurilor din țara africană, autoritățile olandeze au sperat să țină în afara țării noua variantă a SARS-CoV-2. Gestul s-a dovedit inutil. Nu doar că scenele haotice ce au urmat aterizării zborului KL592 și a unui alt avion al companiei olandeze KLM s-au dovedit a fi un focar de infecție al variantei Omicron, dar ulterior s-a descoperit că ea era deja prezentă în Olanda Oficialii olandezi au declarat săptămâna trecută că au revizuit secvențieri genetice ale unor mostre colectate pe 19 și 23 noiembrie care au arătat că noua variantă a coronavirusului era în țară, cu câteva zile înainte ca Africa de Sud să raporteze descoperirea ei și înainte ca zborurile în cauză să decoleze cu destinația Olanda.Iar olandezii nu sunt singurii care au constatat că varianta Omicron se afla în țara lor înainte ca autoritățile sud-africane să tragă primul semnal de alarmă.Potrivit informațiilor încărcate pe GISAID, o bază de date globală ce centralizează secvențieri genetice ale coronavirusului, peste jumătate din țările care au depistat această variantă pe teritoriul lor au descoperit ulterior că ea era prezentă înainte ca Africa de Sud să alerteze oficial Organizația Mondială a Sănătății pe 25 noiembrie.FOTO: Stephen Barnes-Air Travel / Alamy / ProfimediaCentrul pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor din Statele Unite a anunțat miercurea trecută că primul caz de infecție cu varianta Omicron a fost identificată la un călător ce-a ajuns în statul California din Africa de Sud pe 22 noiembrie.Din păcate o analiză exhaustivă a răspândirii acestei variante ar putea fi imposibilă. Statele Unite, de exemplu, secvențiază doar în jur de 3,6% din mostrele de coronavirus. Alte țări o fac într-un procent și mai mic.Deocamdată primele infecții cunoscute cauzate de varianta Omicron provin din Africa de Sud. Cercetătorii din această țară au colectat pe 8 noiembrie mostre ale coronavirusului SARS-CoV-2 care ulterior au fost confirmate cu această nouă variantă.Numeroase noi cazuri au fost identificate de atunci, varianta Omicron devenind rapid dominantă în Africa de Sud.Cercetătorii din întreaga lume au lăudat politica de secvențiere genetică a țării africane însă ea s-a lăsat cu interdicții de călătorie din partea țărilor dezvoltate și chiar a unor state vecine. Unii oameni de știință sud-africani și-au exprimat resentimentele față de situație.„Pot simpatiza cu reacția instinctivă de a încerca să ții afară ceva nou și ce are potențialul de a fi grav. Problema este că în acest moment Africa de Sud se simte foarte mult ca o victimă a propriilor fapte bune”, a declarat pentru NPR Wolfgang Preiser, directorul departamentului de virusologie de la Universitatea Stellenbosch.„Rezultatele au fost publicate în momentul în care am fost siguri de ele. Iar acest lucru le permite de fapt altor țări să fie vigilente”, adaugă acesta.FOTO: Stefan Heunis / AFP / Profimedia ImagesÎn plus, Africa de Sud are o situație diferită față de majoritatea vecinilor săi. A doua cea mai mare economie din Africa Subsahariană a reușit să își vaccineze aproape jumătate din populație cu prima doză a unui vaccin anti-Covid și în jur de un sfert cu schema completă, având o rată a inoculării anti-Covid cu mult peste cea a statelor învecinate.Reprezentanții Pfizer au anunțat săptămâna aceasta că 8 țări din zonă - Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe - au cerut ca livrările de doze să fie amânate din cauza problemelor legate de administrarea lor. Unii experți afirmă că în Africa rata scăzută a vaccinării anti-Covid se datorează și problemelor cu aprovizionarea, nu doar celor legate de scepticismul față de inoculare.În Botswana de exemplu, țară în care sondajele arată un nivel ridicat al dorinței de vaccinare anti-Covid, mai puțin de o treime a populației a fost imunizată complet cu schema completă.În Nigeria, țară care zilele trecute a atras atenția opiniei publice internaționale după ce date oficiale pe care le-a publicat sugerau că a descoperit variana Omicron încă din luna octombrie, mai puțin de 2% din populație a fost vaccinată cu regimul complet al unui vaccin anti-Covid. Oficialii nigerieni au clarificat ulterior că mostrele în cauză au fost prelevate la sfârșitul lunii noiembrie.FOTO: Dreamstime„Vânătoarea” pentru a depista focarul original al sursei Omicron ar putea ajunge într-o fundătură, la fel cum cea pentru identificarea tulpinii originale a SARS-CoV-2, descoperită în Wuhan, încă este un subiect de dezbateri aprinse la nivel internațional.O altă variantă, Alfa, a fost depistată pentru prima dată în Marea Britanie, în timp ce varianta Delta mult mai infecțioasă a fost descoperită în India. Deocamdată nu este clar de cât timp circula varianta Omicron înainte ca ea să fie identificată însă datele preliminare par să arate că ea a suferit mutații într-un ritm relativ lent.Unii cercetători au speculat că ea ar fi putut evolua într-un animal înainte de a sări la om. Alții cred că ea ar fi putut „fura” probabil o mutație de la un virus de răceală.În pofida îngrijorărilor profunde pe care le-a provocat, deocamdată nu este clar că varianta Omicron o va înlocui pe cea Delta ca variantă dominantă, în pofida situației din Africa de Sud.În timp ce așteptăm apariția mai multor date în următoarele câteva săptămâni, prudența ar putea fi o strategie mai înțeleaptă decât panica, după cum a cauționat și OMS vineri