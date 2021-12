​Omicron și vaccinurile: adaptarea vaccinurilor la o nouă tulpină de virus - ceva uzual sau neobișnuit?

Temerile că actualele vaccinuri împotriva COVID-19 ar putea să nu acopere și noua tulpină Omicron a SARS-CoV2 sau ar putea fi mai puțin eficiente împotriva acesteia au cuprins întreaga planetă în ultima săptămână. Pfizer-BioNTech, Moderna și Johnson&Johnson au anunțat rapid că încep să lucreze la vaccinuri împotriva COVID-19 care țintesc în mod specific varianta Omicron a noului coronavirus și care vor fi produse dacă se va dovedi că serurile lor actuale nu sunt eficiente împotriva acestei noi variante. Este sau nu adaptarea vaccinurilor la o nouă variantă de virus un lucru neobișnuit?





Când vom ști dacă actualele vaccinuri sunt eficiente și împotriva variantei Omicron?



De subliniat că întrebările privind eficiența vaccinurilor au existat la apariția fiecărei noi tulpini importante de coronavirus.









Acest lucru se întâmplă de când lumea cu vaccinurile existente, iar cel mai elocvent exemplu este, probabil, vaccinul gripal, a cărui "rețetă" se schimbă în fiecare an, la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, care transmite către producătorii de vaccinuri datele privind tulpinile cele mai periculoase și cele mai răspândite. În funcție de acest lucru, vaccinul gripal este, practic, actualizat în fiecare an.







"Rețeta" vaccinului gripal, actualizată de OMS în fiecare an



Virusurile gripale sunt de mai multe tipuri, iar Organizația Mondială a Sănătății identifică în fiecare an virusurile gripale cele mai periculoase: "Mai mult decât atât, virusurile gripale sunt de mai multe tipuri - tipul A, tipul B. În cadrul tipurilor avem mai multe subtipuri. De obicei, Organizația Mondială a Sănătății face o estimare în ceea ce privește circulația gripală și identifică, pe baza unor metode matematice, care sunt virusurile gripale 'candidate', să le spunem așa, la dezvoltarea unei epidemii în sezonul gripal viitor", explică medicul Gindrovel Dumitra.







Dr. Gindrovel Dumitra







Producția vaccinului gripal debutează la începutul anului, iar Organizația Mondială a Sănătății este cea care recomandă care să fie compoziția vaccinului: "De cele mai multe ori, OMS oferă o potrivire între estimarea pe care a făcut-o și, mai departe, realitatea, circulația gripală sezonieră. În baza acestei estimări, firmele producătoare de vaccinuri lansează producția. Dar aici avem din nou o problemă. Și anume faptul că pentru a putea ajunge ca, la nivelul lunii septembrie-octombrie, să fie disponibil vaccinul gripal la nivel mondial, producția se lansează undeva în luna ianuarie și, mai departe, trebuie direcționată către tipurile circulante undeva în luna martie, atunci când Organizația Mondială a Sănătății emite recomandarea privind compoziția vaccinului gripal", explică Gindrovel Dumitra.

Vaccinul gripal este mai eficient la începutul sezonului, subliniază medicul: "Așa cum am spus, această modificare pe care o suferă virusul gripal face, la un moment dat, ca vaccinul gripal să fie mai eficient la începutul sezonului, iar eficiența să scadă către sfârșitul sezonului, dar fără a știrbi din importanța vaccinării. De ce? Pentru că este, practic, cel mai bun lucru pe care îl putem face. Nu putem să creăm un vaccin care să fie, în acest moment, valabil pentru toate tipurile circulante, iar în cadrul aceluiași tip, practic, un vaccin care să fie valabil și în cazul în care virusul se modifică."









În acest moment, întreaga planetă așteaptă cu sufletul la gură rezultatele primelor teste privind efectul vaccinurilor asupra noii tulpini. Primele rezultate ar urma să fie disponibile în aproximativ două săptămâni, explică Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate Publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.Este însă un lucru nou sau neobișnuit ca un vaccin deja existent să fie adaptat pentru o nouă variantă de virus? Răspunsul este NU.Virusul gripal poate suferi modificări de la un an la altul și la fel și vaccinul. Modificările pe care virusul gripal le poate suferi de la un an la altul pot să creeze multe probleme, a explicat pentru HotNews.ro medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei: "În primul rând vorbim, pe de o parte, despre un virus care are anumite caracteristici. Principala cracteristică a virusului gripal o constituie faptul că el se poate modifica în timp. Este o caracteristică a virusurilor ARN, care sunt instabile, spre deosebire de virusurile ADN, care sunt mai stabile și nu se modifică. Practic, este foarte posibil ca anul acesta să avem o modificare a unui virus, iar anul viitor această modificare să ofere o protecție foarte redusă a unei persoane care s-a îmbolnăvit sau a fost vaccinată cu acel virus gripal."