Au existat sau nu cazuri de români vaccinați care totuși s-au infectat și au ajuns în spital? Mărturiile medicilor din spitalele COVID

Cazurile de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și internați în spital după ce s-au vaccinat împotriva virusului sunt extrem de rare, în condițiile în care doar un procent foarte mic de persoane vaccinate se infectează, iar acelea fac de regulă forme ușoare de boală, spun medicii din spitale COVID consultați de HotNews.ro.

La Institutul Marius Nasta din București, spre exemplu, au fost internate doar câteva persoane care s-au îmbolnăvit de COVID-19 după vaccinare, dar care sufereau și de alte afecțiuni ce trebuiau monitorizate.

În spitalele de boli infecțioase din Iași și Timișoara, două dintre cele mai mari din țară, nu a fost internat niciun pacient COVID-19 care era vaccinat.

Vaccinurile anti-COVID oferă protecție și împotriva tulpinii indiene Delta, chiar dacă ceva mai redusă decât împotriva tulpinilor clasice, dar protejează de îmbolnăvire, spun medicii consultați de HotNws.ro.

0.5% dintre persoanele vaccinate cu prima doză și 0,1% dintre cele cu două doze s-au infectat cu coronavirus în ultimele 6 luni, arată o analiză publicată de Institutul Național de Sănătate Publică pe data de 19 iunie.



Beatrice Mahler: Am avut internați pacienți vaccinați, dar aveau și comorbidități

"Majoritatea au avut forme ușoare de COVID-19, dar au avut comorbidități care au necesitat tratament simultan și atunci au trebuit internați, fiind pacienți cu risc de infecție, au trebuit să fie internați într-o secție COVID-19. Însă evoluția lor a fost extrem de bună și nu au fost complicații și nici impactări ale COVID-ului pe funcția respiratorie", explică Beatrice Mahler.







Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta







Adrian Marinescu: Vaccinul protejează și împotriva tulpinii indiene Delta









În spitalul în care lucrează Adrian Marinescu s-a înregistrat și o excepție, despre care și presa a scris pe larg în urmă cu două luni: actorul Alexandru Arșinel, în vârstă de 81 de ani, care a fost supus acum câțiva ani și unui transplant renal, a fost internat cu COVID-19 la Matei Balș , la două luni după ce se vaccinase.





Medicul Adrian Marinescu



Și o altă veste bună de la medicul Adrian Marinescu: vaccinurile împotriva COVID-19 protejează și împotriva noii tulpini indiene Delta. "Este clar că toate variantele virale (tulpinile) noi ajung și în Europa, și în România, nu există situația în care oprim pacientul cu o nouă tulpină la graniță. Spre exemplu, în cazul tulpinii Delta din India, datele pe care le avem arată că eficiența vaccinului este ceva mai scăzută în raport cu variantele clasice sau cu varianta din Marea Britanie, dar nu înseamnă că nu este eficient vaccinul. Ceea ce înseamnă că în practică - chiar dacă în România nu au fost foarte multe cazuri cu tulpina din India - dar practica ne arată că pacientul, chiar dacă a avut tulpină indiană, a fost protejat într-o măsură mare, iar vaccinul este eficient. Iar lucru acesta s-a întâmplat și în țările unde au fost mai multe cazuri de infectare cu tulpina indiană. Dacă va exista un update al vaccinului care să vizeze mutațiile vom vedea în toamnă."





Niciun caz de internare la Timișoara, printre pacienții vaccinați

La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișioara, niciun român vaccinat nu a ajuns să fie internat cu COVID-19, a declarat pentru HotNews.ro managerul spitalului, medicul Cristian Oancea, care amintește că rata de protecție la unele dintre vaccinurile împotriva COVID-19 este de peste 90%: "Nu am avut astfel de cazuri, de pacienți vaccinați care să se infecteze și care să necesite internare."









Dr. Cristian Oancea





"Am văzut în presa națională niște cazuri, dar din ce știm noi, și cazurile de infectare care au existat după vaccinare nu au fost de așa natură încât să necesite internare", adaugă managerul Cristian Oancea.

Zero cazuri de persoane internate după vaccin și la Iași, doar persoane trecute prin boală care s-au reinfectat

Au fost, în schimb, cazuri de persoane care au trecut prin boală și care s-au reinfectat la un anumit interval, cel mai scurt interval fiind de două luni de zile. Dar a fost vorba despre forme medii, nu despre forme severe, adaugă medicul Florin Roșu.







Dr. Florin Roșu



Florin Roșu regretă faptul că numărul persoanelor care se vaccinează "a scăzut vertiginos la noi în țară" și amintește că "să nu uităm că în prospectul vaccinului scrie foarte clar, pe înțelesul fiecăruia: din 100 de persoane, 95 sigur nu vor face boala, iar în cazul a 5 persoane există posibilitatea să facă boala, dar vor face o formă foarte ușoară."





INSP: 0.5% dintre persoanele vaccinate cu prima doză și 0,1% dintre cele cu două doze s-au infectat cu coronavirus în ultimele 6 luni



0.5% dintre persoanele vaccinate cu prima doză și 0,1% dintre cele cu două doze s-au infectat cu coronavirus în ultimele 6 luni,



Peste 23.000 de persoane care erau vaccinate cu prima doză de ser anti-COVID au fost confirmate cu infecție cu virusul SARS-COV-2 până în 6 iunie, 143 dintre aceste cazuri fiind în perioada 24 mai - 6 iunie, arată specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, potrivit celor mai recente date centralizate și făcute publice pe data de 19 iunie. Au fost înregistrate circa 450 de decese la această categorie de persoane.



Tot până în 6 iunie au fost confirmate cu noul coronavirus aproximativ 4.700 de persoane care erau vaccinate cu ambele doze, 142 de persoane fiind în ultimele două săptămâni ale intervalului analizat, și s-au raportat 99 de decese.



O analiză publicată de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP pe data de 19 iunie arată că 12.4% din totalul persoanelor testate în intervalul 27 decembrie - 6 iunie au fost persoane vaccinate. Dintre acestea, doar 38.6% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2. (



Pacienții care au fost internați în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București cu COVID-19, după ce au fost vaccinați, sunt foarte puțini, a declarat pentru HotNews.ro medicul Beatrice Mahler, managerul spitalului."Decese nu s-au înregistrat, în niciun caz", subliniază Beatrice Mahler.În plus, numărul angajaților spitalului care s-au infectat a scăzut considerabil după ce cei mai mulți dintre aceștia s-au vaccinat, spune managerul spitalului: "Același lucru l-am observat și la angajații Institutului Marius Nasta: anul trecut, când nu eram 0,3% dintre angajați s-au infectat cu SARS-CoV2 și au făcut forme ușoare."Într-adevăr, "din practica noastră rezultă extrem de clar că persoanele care sunt vaccinate ajung mult mai greu să se infecteze și se întâmplă foarte rar să facă forme care să presupună spitalizarea, însemnând forme medii, nu mai vorbesc despre forme severe sau critice", declară pentru HotNews.ro Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București.Despre cazul Arșinel, medicul Adrian Marinescu spune: "Cu atât mai mult, dacă vorbim despre cazul actorului Alexandru Arșinel, cred că reprezintă un exemplu: pentru că am vorbit atunci despre o formă medie de COVID-19, care într-adevăr a necesitat internare, dar am vorbit despre o persoană cu multe afecțiuni preexistente, cu o imunitate deficitară și la care în mod clar vaccinul nu a avut chiar aceeași eficiență. Totuși, l-a ajutat, în mod concret, să nu facă o formă severă, care să îi pună viața în pericol, lucru care este extrem de important."Astfel de cazuri au fost foarte rare, în afara cazului actorului Alexandru Arșinel, spune medicul Adrian Marinescu: "Foarte rar se întâmplă ca o persoană vaccinată cu schema completă să aibă nevoie de internare. Și din fericire nu am discutat despre forme severe, critice, care să pună viața pacientului în pericol.""Astfel de cazuri (de persoane care să se îmbolnăvească de COVID după ce s-au vaccinat împotriva virusului - n.red.) sunt foarte rare, noi nu am avut persoane vaccinate cu ambele doze care să fi dezvoltat boala și să fie internate cu COVID-19. Nu am avut niciun caz", spune și medicul Florin Roșu, manager interimar al Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași."Și în cazul persoanelor care au trecut prin boală, spre exemplu, recomandarea este ca la o lună după vindecare să se vaccineze", adaugă medicul ieșean.