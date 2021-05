Irlandezii sunt cei mai dispuși din UE să accepte vaccinul anti-Covid-19 (sondaj)

Raportul constată de asemenea o asociere puternică între ezitarea oamenilor de a se vaccina și utilizarea rețelelor sociale

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 49 de ani sunt mai sceptice cu privire la vaccinuri (29%) decât grupele de vârstă mai mici și mai mari (26% și, respectiv, 27%).







Șomerii (39 la sută), cei cu o boală sau invaliditate pe termen lung (39 la sută) și persoanele sută la sută casnice (33 la sută) sunt mai ezitanți față de vaccinare decât persoanele angajate (26 la sută) sau decât pensionarii (23%). Cei care se opun cel mai puțin vaccinului sunt studenții (13%).

Dintre cei care utilizează surse de știri tradiționale (presă, televiziune și radio) ca sursă principală de informații, proporția scepticilor față de vaccinare este de 18%.







Daphne Ahrendt, director principal de cercetare al Eurofound, a declarat că, în timp ce vaccinurile joacă un rol crucial în depășirea pandemiei de Covid-19, din păcate, concluziile reflectă „eșecul de a furniza o comunicare convingătoare și clară cu privire la eficacitatea și siguranța vaccinurilor”. „Încrederea în vaccinuri este legată de încrederea în instituții și aceasta este o problemă în primul rând pentru factorii de decizie politică, dar avem, de asemenea, cu toții o responsabilitate colectivă, în întreaga societate, de a ne asigura că noi comunicăm și publicăm informații corecte și solide cu privire la siguranța și importanța vaccinurilor", a spus dna Ahrendt.

Ezitarea față de vaccinare în Irlanda are a treia cea mai mică rată dintre statele membre ale UE, cu 9,9% dintre cei chestionați, cele mai mici rate fiind în Danemarca (7,6%) și Malta (8,6%), potrivit unui sondaj online realizat de Eurofound (138.629 respondenți) în întreaga UE, în februarie și martie.Ezitarea oamenilor de a se vaccina a fost cea mai mare în Bulgaria, unde 61 la sută dintre cei chestionați au indicat că este foarte puțin probabil sau mai degrabă puțin probabil să accepte vaccinul, urmată fiind de Letonia, Croația și Franța.Peste un sfert dintre adulții din UE ezită în ceea ce privește vaccinul, 29% dintre bărbați și 25% dintre femei indicând că este foarte puțin probabil sau, mai degrabă, puțin probabil să facă vaccinul.Raportul a constatat, de asemenea, că în primăvara anului trecut, munca exclusiv de acasă a avut cea mai mare frecvență în Irlanda (48%) și cea mai mică frecvență în Croația (9%) și Bulgaria (10%).Sondajul „Living, working and Covid-19” a constatat o asociere puternică între ezitarea de a se vaccina și utilizarea rețelelor sociale, în special atunci când rețelele sociale sunt principala sursă de informații.Intenția declarată de vaccinare variază considerabil între cele 27 de state membre ale UE, cu „o diferență importantă est-vest pereptibilă în întreaga Uniune”, notează raportul.Cu excepția Austriei și Franței, intenția de vaccinare este de peste 60% pentru toate statele membre occidentale - țările nordice și mediteraneene, Danemarca și Irlanda având rate chiar mai mari - în timp ce în statele membre estice rata este dramatic mai mică, variind de la 59% în România, la 33% în Bulgaria.Timpul petrecut pe rețelele de socializare și tipul de mass-media utilizate ca sursă principală de știri are o influență mare asupra ezitării față de vaccin, notează raportul. În timp ce cei care consumă social media timp de trei ore sau mai mult zilnic sunt puțin mai ezitanți (30%) decât alții (26%), proporția crește la 40% în rândul celor care utilizează social media ca sursă principală de știri.