Un bărbat vaccinat la prima doză cu ser Pfizer spune că a primit la rapel o doză Moderna: Mi s-a propus să fiu trecut în sistem că mi s-a făcut tot Pfizer / Reacția Ministerului Sănătății

Un bărbat povestește pe Facebook că, deși a fost vaccinat pe 24 februarie cu serul Pfizer, când s-a prezentat miercuri, 17 martie, pentru a i se administra a doua doză a fost vaccinat cu Moderna. ”M-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri Moderna, deși pe listă, în dreptul numelui meu, scria Pfizer”. ”Le-am arătat că am și adeverința de la vaccinarea din 24 februarie la mine, (...) însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer”. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat că evenimentul va fi investigat, dar că tânăul nu riscă probleme de sănătate.

UPDATE „Din punct de vedere medical, din punct de vedere științific nu e absolut nicio problemă, însă nu trebuie să înțelegem că este recomandabil să se întâmple așa ceva sau măcar că este acceptabil. Nu trebuie să se întâmple astfel de chestiuni pentru că regimul de administrare a dozelor de vaccin este foarte clar: prima doză efectuată trebuie să fie la fel cu rapelul. Nu se pot încurca dozele între ele. Vom monitoriza și investiga acest eveniment, dar medical pentru acea persoană să știți că nu e niciun risc din punct de vedere medical”, a spus Andrei Baciu, la Antena 3, potrivit Mediafax.

”Astăzi am devenit un cobai mai aparte, pentru că am primit un rapel de la Moderna după ce pe 24 februarie fusesem vaccinat cu Pfizer. S-a greșit, apoi iar s-a greșit! Am ajuns în centrul de vaccinare numărul 5 de la RomExpo, am completat documentul de la recepție, am fost trimis la cabinetul numărul 21. Prima greșeală! Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri Moderna, deși pe listă, în dreptul numelui meu, scria Pfizer. La cabinetul numărul 21 m-au preluat două doamne asistente, le-am arătat că am și adeverința de la vaccinarea din 24 februarie la mine, m-au lăudat că o am în condițiile în care majoritatea pacienților nu o mai aduc la rapel, însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer. Una dintre doamne m-a căutat în sistem, cealaltă mi-a făcut doza de vaccin, pentru ca apoi să realizeze că aplicația dă eroare și că nu poate fi confirmată vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin făcut la prima doză. Mi-am dat imediat seama despre ce s-a întâmplat, însă în acel moment deja presam cu un tampon de vată pe locul vaccinării”, a relatat Alin Alexandru Ionescu pe pagina de Facebook.