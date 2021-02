Vaccinul AstraZeneca este mai puțin eficient contra tulpinii sud-africane - studiu

Studiul realizat de universitățile Witwatersrand (Africa de Sud) și Oxford a arătat că vaccinul a avut o eficiență semnificativ mai redusă împotriva variantei sud-africane a Sars-Cov-2, potrivit unui articol publicat de Financial Times. Tulpinile de coronavirus care îi îngrijorează cel mai mult la acest moment pe oamenii de știință și pe experții în sănătate sunt cele britanică, sud-africană și braziliană, ce par să se răspândească mai rapid ca altele.”În această fază I/II de mică amploare a testelor, primele date arată o eficacitate limitată împotriva formelor medii ale bolii provocate de varianta sud-africană B.1.351”, a declarat un purtător de cuvânt AstraZeneca, după articolul publicat de Financial Times.Ziarul citat a scris că niciunul dintre cei peste 2.000 de participanți la teste nu a fost spitalizat și nici nu a murit.”Totuși, nu am putut evalua corespunzător efectul vaccinului contra formelor grave de boală și a spitalizării, în condițiile în care subiecții testelor au fost în mod predominant adulți tineri și sănătoși”, a afirmat reprezentantul AstraZeneca.Compania a spus totuși că apreciază că vaccinul său poate proteja contra formei severe a bolii deoarece activitatea anticorpilor ce neutralizează virusul a fost echivalentă cu cea altor vaccinuri contra Covid-19 ce au demonstrat protecție contra formei severe a bolii.Testele clinice, în care au fost implicați 2.026 de oameni, jumătate fiind în grupul placebo, nu a fost evaluat de alți cercetători (peer-reviewed), potrivit Financial Times.”Universitatea Oxford și AstraZeneca au început adaptarea vaccinului contra noii tolpini și vor avansa rapid prin dezvoltări clinice astfel ca în toamnă să poată fi livrat, dacă este nevoie”, a adăugat purtătorul de cuvânt al companiei.Vineri, Oxford a spus că vaccinul său are o eficacitate contra tulpinii britanice cimilară cu cea a variantelor care circulau anterior.Varianta sud-africană nu a fost identificată până acum în România. Primele vaccinuri AstraZeneca - 81.600 de doze - au ajuns în România sâmbătă, în această lună urmând să ne fie livrate, potrivit premierului Cîțu, cel puțin 600.000 de doze.