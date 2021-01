A început rapelul pentru prima etapă de vaccinare. Streinu-Cercel: Nu mai riscăm infecţii severe cu coronavirus; masca - obligatorie până în 2023

Vaccin COVID-19 in Romania

Duminică, în România a început vaccinarea împotriva COVID-19 cu a doua doză de vaccin pentru angajații din spitale care au fost primii vaccinați. Medicul Adrian Streinu-Cercel a afirmat, duminică, după ce a primit rapelul, că la şapte zile după acesta nu mai există riscul să se mai dezvolte infecţii severe cu noul coronavirus. El a susținut că masca trebuie să rămână obligatorie pentru toată lumea, până în 2023.

"Teoretic, după a doua doză, la şapte zile deja putem fluiera liniştiţi că nu mai suntem la risc să dezvoltăm infecţii severe cu noul coronavirus. Dar, atenţie, masca va rămâne obligatorie în continuare (...) până în 2023, pentru că acest vaccin ne protejează pe dinăuntru, nu ne protejează şi la nivelul mucoaselor, astfel încât, dacă dăm masca jos şi renunţăm la ea, avem toate şansele să luăm un virus pe care noi pe urmă să îl dăm mai departe unor persoane care nu sunt imunizate şi o să generăm în continuare îmbolnăviri", a declarat Streinu-Cercel, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" din Capitală, conform Agerpres.

El a comparat pandemia cu o cometă.

"Cometa ştim că are o coadă care este lungă, acea coadă este şi coada pandemiei şi ca atare vor fi cazuri până se vor împuţina suficient de mult astfel încât să putem considera că virusul a ieşit din circuitul biologic normal", a precizat medicul, fost director al Institutului ''Matei Balş'' și actual PSD.

Întrebat de jurnalişti ce este de făcut dacă persoana vaccinată intră în contact cu o alta infectată cu virusul SARS-CoV-2 la două săptămâni după rapel, Streinu-Cercel a răspuns: "Nu e nevoie să staţi în carantină, este nevoie să vă monitorizaţi. Măsurile de precauţie de până acum ar trebui menţinute şi chiar întărite, pentru ca aceste două elemente - imunizarea prin vaccinare, respectiv măsurile de protecţie - împreună să ducă la reducerea circulaţiei foarte rapide a acestui virus în populaţie".





El a mai susținut că acest vaccin ne protejează de toate tulpinile care sunt în circulaţie în acest moment.

"Ce va fi peste un an nu ştiu, de aceea trebuie să ne grăbim ca în cursul acestui an să vaccinăm tot ce se poate vaccina şi într-un pas alert în aşa fel încât să imunizăm cât mai multă populaţie şi încercăm să scoatem virusul din circulaţie", a adăugat medicul.

Cadrele medicale primesc de duminică a doua doză a vaccinului anti-COVID. Printre cei care au fost vaccinaţi cu a doua doză s-a aflat şi asistenta medicală Mihaela Anghel de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase ''Matei Balş'' din Bucureşti, prima care a primit vaccinul la începutul campaniei de imunizare. "E destul de greu şi încercăm să facem faţă, dar avem speranţa cu acest vaccin că scăpăm de pandemie. M-am simţit foarte privilegiată că am fost prima vaccinată şi am mulţumit tuturor că am fost aleasă prima'', a arătat ea.